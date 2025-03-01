Локоны первоклассницы: как выглядит популярное окрашивание — его хотят все

Разбираемся вместе с экспертом, что такое kid hair color Источник: ru.pinterest.com











Этот материал вряд ли заинтересует любительниц эпатажных причесок, а вот тем, кто предпочитает натуральность и лаконичность, он будет любопытен. Рассказываем о модной технике окрашивания с интригующим названием «детские волосы» — в модных блогах звучит как kid hair color. NGS.RU объясняет, откуда растут ноги у этого бьюти-тренда, в чем его особенность и влетит ли в копеечку популярное окрашивание.

Очередной западный бьюти-тренд уверенно пробивает себе дорогу в нашем направлении. Популярное окрашивание получило название kid hair color, буквально — цвет детских волос. Смысл в том, чтобы вернуться к корням — то есть к цвету, который был в детстве, пока не решились на первое окрашивание.

Александра Бортич — идеальный пример натуральной природной красоты Источник: bortich / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Тренд Kid Hair Color вышел из всё расширяющейся тенденции к натуральности, колористы говорят о ней уже несколько сезонов подряд. Легкие естественные оттенки заменили яркие кислотные цвета, которые некоторое время лидировали, но приелись.

Цвет волос Лили-Роуз приближен к натуральному, но есть легкий осветляющий эффект Источник: lilyrosedepp_rus / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Окрашивание в стиле Kid Hair Color мы можем видеть у актрисы Лили-Роуз Депп — внимание к ней привлек недавно вышедший фильм «Носферату» (18+), где она сыграла главную роль: возлюбленную графа Орлока. Правда, в фильме у Лили-Роуз темные волосы — разве может быть иначе в готическом кино? Не исключено, что популярность дочки Джонни Деппа и Ванессы Паради и стала причиной появления тренда, которому дали столь поэтичное название. Но это лишь одна из версий.

Над цветом волос Юлии Пересильд и Светланы Ходченковой мастера колдовали не один час — смотрится очень натурально Источник: bortich / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Среди других звездных представителей бьюти-мира популярная техника окрашивания в чести у актрис Линдсей Лохан, Александры Даддарио, модели Хейли Бибер, рэперши Меган Пит, известной под псевдонимом Megan Thee Stallion. Российские обладательницы натурального окрашивания — актрисы Юлия Пересильд, Светлана Ходченкова и Александра Бортич.

Мария Курганова Парикмахер-колорист

Модная техника пользуется спросом, правда, название у нее обычное. «Детские волосы», или «Возвращение к истокам» — скорее, для поэтичности. Парикмахер-колорист Мария Курганова объясняет, что kid hair color — это окрашивание либо однотонное, либо с эффектом выгоревших волос.

— Особенность в том, что окрашивание не требует ежемесячного визита в салон — эффект после процедуры длится от трех до пяти месяцев. Если это техника выгоревших прядей, то поддержание цвета не требуется вообще. Тонировать волосы можно в домашних условиях при помощи оттеночных продуктов, — объясняет Мария Курганова.

Она добавляет, что в этом и кроется секрет популярности обеих техник как в нашей стране, так и за рубежом.

Линдсей Лохан и Хейли Бибер тоже вернулись к корням Источник: Чувства Wearующих / Telegram











Стоимость однотонного окрашивания в среднем по России варьируется от 5 до 10 тысяч рублей, в зависимости от количества волос и исходной базы. Более сложная техника с осветлением — от 15 до 20 тысяч рублей. В Москве цены выше.