Ливни и грозы: когда аномальная жара в Центральной России сменится похолоданием

В Центральной России ожидается аномальная жара Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ожидается аномальная жара. Вывод об этом можно сделать из нового прогноза центра «Фобос» для Центральной России. По данным специалистов, в ближайшие дни столбики термометров будут держаться на высоких отметках. При этом возможны осадки.

«В Центральной России в ближайшие дни задержится солнечная и аномально жаркая погода. В Москве максимальная температура составит +24…+26 °С. В такой ситуации над регионом могут формироваться очаги мощной облачности, несущие с собой кратковременные ливни и грозы», — рассказали в «Фобосе».

Ближе к выходным, по прогнозу, к столице прорвутся облака атмосферного фронта. Пройдут дожди, на фоне которых похолодает до +14…+16 °С.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 6 мая в регионе +13 °С, без осадков. Днем воздух прогреется до +19 °С.

Ночью 7 мая +10 °С, дожди не ожидаются. Днем +13 °С, переменная облачность, небольшие осадки. Вечером пройдет дождь.

«Гидрометцентр России» сообщает, что ночью 8 мая в Ярославской области похолодает до +7 °С, пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем ясно, +13 °С.

Ночью 9 мая температура опустится до +3 °С, без осадков. Днем +14 °С, дожди не ожидаются, но будет облачно.