Спасай бутоны от муравьев: как размножить и подвязать пионы, чтобы получить пышные цветы

Кусты пионов нужно подвязывать, иначе растения могут сломаться Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Пионы давно покорили дачников своими яркими, пышными и ароматными цветами. И многие хотят получить как можно больше кустов. Только вот с делением растений нужно быть очень аккуратными. Разбираемся вместе с агрономом, как получить больше пионов, правильно их подвязать и спасти бутоны от муравьев.

Как размножить пионы

Пионы можно размножать с помощью деления куста или корневыми черенками. Лучше всего делать это с августа и до середины сентября, но если время не терпит, то до конца мая стоит управиться с этим делом. Жара уменьшит шансы успешной приживаемости.

Размножить можно не любой куст. Он уже должен быть крепким и достигнуть минимум пятилетнего возраста, а лучше семилетнего.

— Нужно аккуратно выкопать куст и разделить на части. В каждой из них должно быть минимум по три–пять почек. Корни оттряхнуть от земли и немного укоротить, — объяснила агроном Людмила Шубина. — Нужно слегка припудрить корни золой и оставить на день в тени.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

После этого разделенные кусты высаживают на постоянное место. Потребуется глубокая яма: 60 сантиметров в длину и ширину, и столько же в глубину. На дне должен быть дренаж.

— Важно сделать питательный грунт. На две части земли — одна часть перегноя. Добавить ложку комплексных минеральных удобрений, хорошо перемешать и засыпать в яму, — объяснила специалист. — Аккуратно разместить пион, расправить корни. Его заглубляют на 3–4 сантиметра.

Корневые черенки можно получить при делении куста. Но их сначала нужно будет дорастить в рассаднике на питательном грунте и высаживать на постоянное место уже осенью.

Как подвязать пионы

Пионы требуют подвязки. Некоторые дачники оставляют куст в естественном состоянии, но в этом случае растение разваливается в разные стороны и имеет не только не самый эстетичный вид, но и быстро ломается, особенно при порывистом ветре и грозах. Получить пышное цветение на таком растении будет проблематично.

Сейчас есть очень простые варианты для подвязки пионов: специальные кольца для кустов. Ограждение в виде прямоугольника можно сколотить и самостоятельно из небольших досок.

Металлические кольца могут облегчить вопрос с подвязкой кустов Источник: Ozon.ru











Также можно сделать вокруг куста три–четыре опоры и кольцом из ткани или шпагата обвязать куст. Можно подвязать целый куст просто к одной крепкой опоре. Главное — сделать так, чтобы он не разваливался. Среди вариантов также есть заборчики высотой примерно в 50 сантиметров и различные сетки.

Как срезать пионы

Агроном не советует срезать цветок у самого корня, так как можно легко повредить листья и другие стебли.

— Оптимальная высота цветка — это 40–50 сантиметров, длиннее не нужно срезать. Это и для куста не очень хорошо, и вазу подобрать будет сложно, — предупредила Людмила Шубина. — Лучше использовать секатор, но если его нет под рукой, то подойдет острый нож.

Угол среза должен составлять 45 градусов. Сначала на 5–7 минут стоит поставить срезанные цветы в холодную воду, а после переместить в воду комнатной температуры — так пионы дольше будут стоять. Воду нужно менять минимум раз в три дня и не стоит держать вазу под прямыми солнечными лучами.

На бутонах пионов муравьи — как избавиться

Муравьи любят кусты пионов, но срезать такие цветы в дом не стоит, иначе насекомые поселятся и там. Избавиться без химии от них можно двумя простыми способами.

— Добавьте в варенье ложку борной кислоты, перемешайте и промажьте землю вокруг куста. Или сделайте шарики из смеси вареных яиц и борной кислоты. Их тоже нужно разбросать вокруг куста, — объяснила Людмила Шубина.

Второй вариант — «Зеленое мыло». Производители этого средства могут быть самые разные, главное, что в составе масло и мыльные компоненты. В часть из них добавляют перец. Такое средство не опасно для людей и почвы, но легко смывается дождем. Поэтому нужно будет обрабатывать кусты пару раз в неделю, пока муравьи не исчезнут.

Прибегать к химическим препаратам стоит только в крайнем случае, так как они опасны и для людей, и для полезных насекомых.

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