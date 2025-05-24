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Весна Погода резко изменится: ярославцев предупредили об опасном природном явлении

Погода резко изменится: ярославцев предупредили об опасном природном явлении

Ненастье ожидают в ближайшие часы

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В Ярославле ждут грозу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле ждут грозу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ждут грозу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Министерстве региональной безопасности сообщили, что на Ярославскую область идет гроза. Непогоду ждут в течение ближайших 1-3 часов. Вероятность грозы сохранится до 18:00 24 мая.

«Местами при грозе ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15 м/с», — предупредили власти.

Ярославцев призвали быть внимательнее и осторожнее. Находясь на улице, держаться подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Телефон экстренных служб —112.

Напомним, в ближайшую неделю в Ярославской области прогнозируют жаркую погоду. Температура днем будет доходить почти до 30-градусной отметки.

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