Погода резко изменится: ярославцев предупредили об опасном природном явлении

В Министерстве региональной безопасности сообщили, что на Ярославскую область идет гроза. Непогоду ждут в течение ближайших 1-3 часов. Вероятность грозы сохранится до 18:00 24 мая.
«Местами при грозе ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15 м/с», — предупредили власти.
Ярославцев призвали быть внимательнее и осторожнее. Находясь на улице, держаться подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Телефон экстренных служб —112.
Напомним, в ближайшую неделю в Ярославской области прогнозируют жаркую погоду. Температура днем будет доходить почти до 30-градусной отметки.