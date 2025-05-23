«Жара усилится»: жителей Центральной России предупредили о наступающем зное

Жара в Центральной России усилится. Об этом 23 мая предупредили специалисты центра «Фобос».
«Сегодня солнечная погода уже будет наблюдаться на большей части Русской равнины. И это только начало затяжного периода потепления. Антициклон, сформировавшийся в регионе, в ближайшие дни разовьется в огромный очаг и сумеет заблокировать нормальный западно-восточный перенос воздушных масс. В результате атлантические циклоны, направляющиеся вглубь Евразии, будут уходить дальше на север, попутно закачивая на Русскую равнину все новые и новые порции теплого воздуха», — объяснили в «Фобосе».
В центральных регионах в ближайшие дни будет преобладать солнечная погода. А воздух прогреется до отметок, свойственных середине июля. По расчетам синоптиков, метеорологическое лето наступит вместе с календарным.
Прогноз для ярославцев на неделю
23 мая, пятница: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха днем: +21…+26 градусов;
24 мая, суббота: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью: +8…+13 градусов, днем +22…+27 градусов;
25 мая, воскресенье: переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью: +10…+15 градусов, днем +23…+28 градусов;
26 мая, понедельник: облачно, без осадков. Температура ночью: +14 градусов, днем +27 градусов;
27 мая, вторник: облачно, без осадков. Температура ночью: +15 градусов, днем +26 градусов;
28 мая, среда: облачно, без осадков. Температура ночью: +12 градусов, днем +27 градусов;
29 мая, четверг: облачно, без осадков. Температура ночью: +13 градусов, днем +28 градусов.
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