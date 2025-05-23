«Жара усилится»: жителей Центральной России предупредили о наступающем зное

«Сегодня солнечная погода уже будет наблюдаться на большей части Русской равнины. И это только начало затяжного периода потепления. Антициклон, сформировавшийся в регионе, в ближайшие дни разовьется в огромный очаг и сумеет заблокировать нормальный западно-восточный перенос воздушных масс. В результате атлантические циклоны, направляющиеся вглубь Евразии, будут уходить дальше на север, попутно закачивая на Русскую равнину все новые и новые порции теплого воздуха», — объяснили в «Фобосе».