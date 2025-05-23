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Весна «Жара усилится»: жителей Центральной России предупредили о наступающем зное

«Жара усилится»: жителей Центральной России предупредили о наступающем зное

В Ярославской области температура дойдет почти до 30-градусной отметки

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18 комментариев
В Ярославской области прогнозируют летнюю жару | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области прогнозируют летнюю жару | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области прогнозируют летнюю жару

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жара в Центральной России усилится. Об этом 23 мая предупредили специалисты центра «Фобос».

«Сегодня солнечная погода уже будет наблюдаться на большей части Русской равнины. И это только начало затяжного периода потепления. Антициклон, сформировавшийся в регионе, в ближайшие дни разовьется в огромный очаг и сумеет заблокировать нормальный западно-восточный перенос воздушных масс. В результате атлантические циклоны, направляющиеся вглубь Евразии, будут уходить дальше на север, попутно закачивая на Русскую равнину все новые и новые порции теплого воздуха», — объяснили в «Фобосе».

В центральных регионах в ближайшие дни будет преобладать солнечная погода. А воздух прогреется до отметок, свойственных середине июля. По расчетам синоптиков, метеорологическое лето наступит вместе с календарным.

Прогноз для ярославцев на неделю

  • 23 мая, пятница: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха днем: +21…+26 градусов;

  • 24 мая, суббота: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью: +8…+13 градусов, днем +22…+27 градусов;

  • 25 мая, воскресенье: переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью: +10…+15 градусов, днем +23…+28 градусов;

  • 26 мая, понедельник: облачно, без осадков. Температура ночью: +14 градусов, днем +27 градусов;

  • 27 мая, вторник: облачно, без осадков. Температура ночью: +15 градусов, днем +26 градусов;

  • 28 мая, среда: облачно, без осадков. Температура ночью: +12 градусов, днем +27 градусов;

  • 29 мая, четверг: облачно, без осадков. Температура ночью: +13 градусов, днем +28 градусов.

Прогноз на каждый день также можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

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Комментарии
18
Гость
16 часов
Взяла билет на поезд и с волненьем, Сжимая чемодан в своих руках, Уже предвижу ветра дуновенье И чаек белых в небесах, Морской песок и ласковое море... Быстрей бы пролетели две недели, Чтобы мечты в реальность воплотить.
Гость
7 часов
Детки сегодня радостные бегают в шортиках, футболочках, летних платьицах. Надоедает вечно в одежде.
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