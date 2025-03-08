На Ярославль обрушится сильный ветер

Ярославцев предупредили о сильном ветре. Он обрушится на регион днем в воскресенье, 9 марта.
— По данным Ярославского ЦГМС, ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, — сообщили в ярославском МЧС.
В связи с этим возможно повреждение ЛЭП и линий связи, нарушения в работе коммунальных систем и транспорта, обрушение крыш и различных конструкций, увеличение случаев травматизма людей.
При этом будет облачно с прояснениями. В ночь на 9 марта возможен небольшой мокрый снег и дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -2…+3 градуса, днем: +3…+8 градусов. На дорогах местами гололедица.
В последующие два дня ветер стихнет.
10 марта ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -1…-6 градусов, днем: +1…+6 градусов;
11 марта облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью: -3…+2 градуса, днем: +3…+8 градусов.
Напомним, в мэрии Ярославля рассказали, когда отключат отопление в городе.