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Весна На Ярославль обрушится сильный ветер

На Ярославль обрушится сильный ветер

Когда ждать разула стихии

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1 комментарий
МЧС предупредило о сильном ветре в Ярославской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМЧС предупредило о сильном ветре в Ярославской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

МЧС предупредило о сильном ветре в Ярославской области

Источник:

Ярославцев предупредили о сильном ветре. Он обрушится на регион днем в воскресенье, 9 марта.

— По данным Ярославского ЦГМС, ожидается усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, — сообщили в ярославском МЧС.

В связи с этим возможно повреждение ЛЭП и линий связи, нарушения в работе коммунальных систем и транспорта, обрушение крыш и различных конструкций, увеличение случаев травматизма людей.

При этом будет облачно с прояснениями. В ночь на 9 марта возможен небольшой мокрый снег и дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -2…+3 градуса, днем: +3…+8 градусов. На дорогах местами гололедица.

В последующие два дня ветер стихнет.

  • 10 марта ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -1…-6 градусов, днем: +1…+6 градусов;

  • 11 марта облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью: -3…+2 градуса, днем: +3…+8 градусов.

Напомним, в мэрии Ярославля рассказали, когда отключат отопление в городе.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Тонкий лед загрустил, ох, не хочется таять. Но остаться нет сил... ничего не исправить! Хоть река подо льдом, но земля уж ликует Снег в слезах за окном чемоданы пакует!
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