НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 749мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,14
EUR 96,86
Как похудеть
Советы по рассаде
Что на месте ушедших брендов
Когда отключат отопление
Последствия атаки БПЛА
Беспилотник над Ярославлем
Территория «Аквилонов» в Брагине
Конкурс 76.RU
Город Когда в Ярославле отключат отопление: ответ мэрии

Когда в Ярославле отключат отопление: ответ мэрии

Синоптики пообещали апрельское тепло в марте

5 087
31 комментарий
В мэрии Ярославля рассказали, когда закончится отопительный сезон | Источник: Максим Воробьев / VLADIVOSTOK1.RUВ мэрии Ярославля рассказали, когда закончится отопительный сезон | Источник: Максим Воробьев / VLADIVOSTOK1.RU

В мэрии Ярославля рассказали, когда закончится отопительный сезон

Источник:

Синоптики прогнозируют апрельское тепло в марте, а некоторые ярославцы уже с начала весны начали жаловаться в соцсетях, что им жарко в квартирах из-за горячих батарей. Портал 76.RU спросил у мэрии Ярославля, когда в этом году власти планируют отключать отопление.

— В соответствие с федеральным законодательством отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, — дали ответ в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Чиновники уточнили, что, как правило, отопительный период завершается в городе в конце апреля — начале мая. На сегодняшний день точных сроков отключения батарей в 2025 году нет.

Напомним, в 2024 году отопительный сезон закончился 2 мая.

Как считаете, рано еще отключать отопление?

Рано
Уже пора
Затрудняюсь ответить
ПО ТЕМЕ
Когда отключат отопление Отопительный сезон
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
Гость
11 часов
У нас жарко, и мощность отопления нужно регулировать у ресурсоснабжающей компании. Так как просто перекрыть часть батарей, конечно, можно, но счет то будет приходит в целом по дому. Я не хочу платить за отопление улицы.
Гость
11 часов
Нужно не отключать, а уменьшать
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Одной курицы хватает на два месяца»: как живет одинокая россиянка с тремя работами и 10-летней дочерью
Ксения
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике
Кирилл Кочнев
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление