Когда в Ярославле отключат отопление: ответ мэрии

В мэрии Ярославля рассказали, когда закончится отопительный сезон Источник: Максим Воробьев / VLADIVOSTOK1.RU











Синоптики прогнозируют апрельское тепло в марте, а некоторые ярославцы уже с начала весны начали жаловаться в соцсетях, что им жарко в квартирах из-за горячих батарей. Портал 76.RU спросил у мэрии Ярославля, когда в этом году власти планируют отключать отопление.

— В соответствие с федеральным законодательством отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, — дали ответ в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Чиновники уточнили, что, как правило, отопительный период завершается в городе в конце апреля — начале мая. На сегодняшний день точных сроков отключения батарей в 2025 году нет.

Напомним, в 2024 году отопительный сезон закончился 2 мая.