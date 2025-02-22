Не упустите сезон! Эксперт рассказала, какие овощи уже пора сажать

Что посеять весной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С февраля можно начинать планировать посев рассады овощей и зелени. Пропуск этого этапа может привести к отсутствию урожая летом.

В этом материале публикуем рекомендации по датам посева рассады от кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры агрономии ФГБОУ ВО «Ярославский ГАУ» Светланы Ивановой.

Что посеять весной

Посев баклажанов и перцев рекомендуется проводить с середины февраля до середины марта. Чуть сложнее с датами посева помидоров. Поскольку разновидностей томатов очень много, для каждого существуют свои временные нормы.

— Срок посева семян легко определить: от предполагаемой даты посадки рассады отсчитайте назад количество дней, соответствующее рекомендуемому возрасту рассады, и добавьте пять дней на прорастание семян. Это поможет сэкономить и получить качественный урожай, — объяснила Светлана Иванова.

Важно помнить, что молодая рассада лучше переросшей. Вытянувшиеся растения испытывают стресс от нехватки воды и питательных веществ, что затрудняет их приживаемость. Чтобы избежать потерь, необходимо соблюдать сроки высадки рассады.

— В весенних пленочных теплицах рекомендуется высаживать 45–55-дневную рассаду томатов. Если планируемая дата высадки — 5–10 мая, посев следует провести 10–15 марта. Это позволит получить урожай в конце июня — начале июля, — отметила эксперт. — Скороспелые сорта и гибриды томатов, посеянные 1 апреля, созревают во второй-третьей декаде июля. Если выращивание такой рассады сложно, посев можно перенести на более поздний срок, но каждая неделя задержки отодвинет сбор урожая на 3–5 дней. Для получения качественной рассады необходимо следить за соотношением освещенности и температуры, избегая переувлажнения, пересушивания, недостатка или избытка питательных веществ.

С середины февраля уже можно высевать землянику и лук порей. Светлана Иванова кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры Агрономии ФГБОУ ВО «Ярославский ГАУ»

Что сажать после помидоров

Стоит помнить, что помидоры нельзя из года в год сажать в одном и том же месте.

— Надо заметить, что помидоры мы обычно выращиваем в теплицах. Большинство из них стационарные сооружения, их нельзя перенести, поэтому мы вынуждены сажать томаты на одном и том же месте. Но любые культуры оказывают влияние на почву, тратят больше каких-то определенных элементов, — отметила эксперт Светлана Иванова. — Томаты кроме этого делают почву кислой, но сами предпочитают расти на почвах с нейтральной кислотностью. Поэтому желательно после уборки урожая томатов посеять бобовые-сидераты. Весной скосить траву на зеленое удобрение, на грядках сделать лунки и сажать следующую партию помидоров. Если же вы сторонник глубокой вспашки, то осенью при перекопке можно внести известь-пушонку из расчета 50-80 граммов на 1 квадратный метр.

Родственные культуры овощей подвержены одинаковым болезням. Это позволяет возбудителям легко переходить от одного растения к другому. Овощи, у которых растут корешки (например, репа и картофель), и те, что формируют урожай вершков (помидоры, огурцы), по-разному используют элементы питания. Для предотвращения истощения почвы их рекомендуется чередовать.

Список очередности для посадки помидоров

Лучшие предшественники для помидоров: огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, репа, капуста, зеленый лук, морковь, свекла и сидераты. Из них предпочтение следует отдавать краснокочанной, белокочанной, цветной капусте и тыквенным культурам. Нельзя сажать помидоры после картофеля, перцев, баклажанов, физалиса, а также на старой грядке (томаты после томатов). Помидоры также нельзя сажать после гороха. После помидоров рекомендуется сажать: лук, чеснок, капусту, огурцы, кабачки, тыкву, фасоль, горох и другие бобовые, свеклу, салат, петрушку, укроп, сельдерей; морковь — менее желательно. Не стоит сажать после томатов картофель и другие пасленовые — у них общие вредители и возбудители болезней, а также ягоды (землянику и клубнику). Хорошие соседи для томатов: кукуруза, лук, морковь, перец, редька, арбуз, дыня, петрушка, сельдерей, спаржа, шпинат; фасоль — нейтрально. Между кустами томатов можно посадить листовой салат, допустимо — баклажаны. Рекомендуется также сажать рядом цветы и травы-защитники: бархатцы, календулу, настурцию. Базилик и чеснок также благоприятны для помидоров. Нельзя сажать рядом с томатами: горох, капусту, картофель, виноград; нежелательно: огурцы, репу. Помидоры благоприятно влияют на крыжовник — запах их ботвы отпугивает от ягодных кустов огнёвку и пилильщика.