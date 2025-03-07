«Я подарил цветы, но они ей не понравились!»: как избежать конфуза, рассказала флорист

Как угадать с букетом? Всё покажем и расскажем! Источник: Алексей Ногинский, Ксения Бирюкова, Александра Шувалова / 63.RU

Международный женский день уже завтра! Выбирая подарки женам, возлюбленным, мамам, бабушкам и дочерям, не забудьте о букете. Редакция 63.RU решила помочь мужчинам с выбором самой красивой и модной цветочной композиции. Таким букетом точно захочется похвастаться в соцсетях!

За экспертной консультацией мы обратились к Ольге Сапычевой — флористу цветочного магазина «Бутоника» в Самаре. Ольга рассказала, какие тренды сейчас актуальны, а еще собрала букет-пример.

Итак, советует флорист, для начала следует узнать, какие именно цветы любит ваша женщина. После этого можно смело шагать в цветочный магазин.

— В сезоне сейчас всё весеннее: пахнущее и цветущее. Поэтому выбирать придется из широкого ассортимента растений, — отмечает эксперт.

Сейчас модно добавлять в букеты веточки цветущих растений . Мы решили использовать вишневые, но можно рассмотреть также яблоню, сливу, персик, абрикос и даже миндаль. Веточки будут стоять даже дольше букета, если регулярно обновлять срез и менять воду в вазе.

На этих уже распустились нежные белые цветочки с тонким весенним ароматом Источник: Александра Шувалова / 63.RU











Кроме веточек добавим молочно-белые розы. Флорист считает, что все дамы к ним неравнодушны. Но наши цветы будут необычными.

— Мы будем делать французский выворот . Эта техника не уменьшает стойкость роз, они, наоборот, будут стоять дольше, потому что цветок не будет тратить свои силы на раскрытие. Серединку розы не трогаем, выворачиваем только внешние лепестки, — объясняет флорист.

Смотрите, какая красота получается! Источник: Александра Шувалова / 63.RU











Мы в редакции решили, что такие розы подойдут даже тем, чей бюджет ограничен: можно взять всего несколько цветков, вывернуть лепестки — и у вас получится шикарный пышный букет!

— Важно помнить, что к таким розам нужно более бережное отношение. Их нельзя просто положить на стол, потому что замнутся лепестки, и вот эти заломы потом, к сожалению, чернеют и выглядят уже не так опрятно. Лучше французские розы поберечь, — подчеркивает Ольга.

К вишневой ветви и вывернутым розам мы добавили всего одну нежно-розовую гортензию и пару неаполитанских аллиумов. И всё — букет готов. Он получился похожим на зефирное облачко. Упаковку для букета выбрали матовую кремовую.

Очень нежно получилось! Источник: Александра Шувалова / 63.RU











У многих Международный женский день ассоциируется с тюльпанами. Спросили у флориста: с чем сочетаются эти цветы?

— Тюльпаны можно сочетать с чем угодно, но они и сами по себе очень приятные. Есть модный букет из них, но вы ни за что не догадаетесь, что это тюльпаны, — интригует собеседница 63.RU.

Мы посмотрели на этот букет и действительно удивились: французский выворот преобразил цветы в нечто совершенно инопланетной красоты!

Тюльпаны здесь очень сложно узнать Источник: Александра Шувалова / 63.RU











Некоторые дамы предпочитают нежным букетам роковые. И тут на помощь озадаченным мужчинам приходит старая добрая классика.

— Красные розы, конечно же! Это совсем не пошло! Сейчас существует тренд на метровые . Они очень эффектно выглядят, — считает Ольга.

Многие девушки просто обожают пионы. К сожалению, в первой декаде марта эти цветы не часто встретишь на прилавках магазинов.

— Пионы есть, но их немного. Сейчас они очень дорогие. Можно даже сказать, что цена не соответствует качеству, потому что цветы приходят очень маленькими в диаметре, не раскрывшимися. Пионы уже в магазинах доводят до раскрытия, готовят к продаже. Но они и стоят сейчас недолго, — рассказывает флорист.

Читателям 63.RU эксперт дала несколько важных советов по выбору букета.

Цветовая гамма

Важнее вида и сорта цветов всегда будет цветовая гамма.

— На самом деле, наш глаз в большинстве случаев улавливает именно цвет, цветовые сочетания и оттенки. Берите за основу один цвет и дополняйте его. Например, вы выбрали розовый. Тогда добавляйте более яркие и приглушенные оттенки этого розового, но можно его сочетать с белым и зеленым — не менее красиво. Яркие букеты хорошо смотрятся в моноварианте, то есть составленные из одинаковых цветов, — объясняет флорист.

Конечно, классические сочетания, например красного с белым, тоже многим нравятся.

Очень сочный и гармоничный букет из розовых, белых и темно-фиолетовых альстромерий Источник: Александра Шувалова / 63.RU











Упаковка

Одна роза в целлофане — это, конечно, однозначный моветон. Упаковка букета должна его дополнять, подчеркивать красоту цветов, добавлять необходимых диагоналей или объема, быть частью общей и единой композиции.

— Прозрачный целлофан используется только для транспортировки букета. Упаковку нужно выбирать в цветовой гамме букета, чтобы поддержать его целостность. Можно выбрать бумагу в цвет одного из выбранных вами растений. А можно и вообще без упаковки обойтись — просто перевязать цветы лентой . Сейчас это очень модно, да и смотреться в вазе будет свежо, — сообщает флорист.

Транспортировка

Идеальный букет собран, и, казалось бы, можно выдохнуть. Но его же еще нужно в целости и сохранности донести или довезти до получательницы. Не стоит забывать, что весна наступила только в календаре, а весна климатическая пока в наши края не спешит. Хрупким лепесткам могут сильно навредить минусовые температуры, снег и ветер.

— Первое правило: всегда закрыть букет плотным целлофаном. В идеале стебли нужно поместить в аквабокс — специальную емкость с водой, а затем запаковать в картонную трапецию. И сверху уже укрыть верхнюю часть этой конструкции. Нужно помнить, что даже секунда на морозе отразится на состоянии цветов, — напоминает Ольга.

Этот роскошный букет осталось только укрыть Источник: Александра Шувалова / 63.RU











Уход

Когда прекрасный букет уже получен и расположен в вазе (предварительно обязательно нужно обновить срезы растений), важно обеспечить цветам должный уход.

— Необходимо добавить в воду витамины, а также регулярно менять воду в вазе, обновляя при этом срезы, — напоминает флорист.