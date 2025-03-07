«Я подарил цветы, но они ей не понравились!»: как избежать конфуза, рассказала флорист

Международный женский день уже завтра! Выбирая подарки женам, возлюбленным, мамам, бабушкам и дочерям, не забудьте о букете. Редакция 63.RU решила помочь мужчинам с выбором самой красивой и модной цветочной композиции. Таким букетом точно захочется похвастаться в соцсетях!
За экспертной консультацией мы обратились к Ольге Сапычевой — флористу цветочного магазина «Бутоника» в Самаре. Ольга рассказала, какие тренды сейчас актуальны, а еще собрала букет-пример.
Итак, советует флорист, для начала следует узнать, какие именно цветы любит ваша женщина. После этого можно смело шагать в цветочный магазин.
— В сезоне сейчас всё весеннее: пахнущее и цветущее. Поэтому выбирать придется из широкого ассортимента растений, — отмечает эксперт.
Сейчас модно добавлять в букеты веточки цветущих растений. Мы решили использовать вишневые, но можно рассмотреть также яблоню, сливу, персик, абрикос и даже миндаль. Веточки будут стоять даже дольше букета, если регулярно обновлять срез и менять воду в вазе.
Кроме веточек добавим молочно-белые розы. Флорист считает, что все дамы к ним неравнодушны. Но наши цветы будут необычными.
— Мы будем делать французский выворот. Эта техника не уменьшает стойкость роз, они, наоборот, будут стоять дольше, потому что цветок не будет тратить свои силы на раскрытие. Серединку розы не трогаем, выворачиваем только внешние лепестки, — объясняет флорист.
Мы в редакции решили, что такие розы подойдут даже тем, чей бюджет ограничен: можно взять всего несколько цветков, вывернуть лепестки — и у вас получится шикарный пышный букет!
— Важно помнить, что к таким розам нужно более бережное отношение. Их нельзя просто положить на стол, потому что замнутся лепестки, и вот эти заломы потом, к сожалению, чернеют и выглядят уже не так опрятно. Лучше французские розы поберечь, — подчеркивает Ольга.
К вишневой ветви и вывернутым розам мы добавили всего одну нежно-розовую гортензию и пару неаполитанских аллиумов. И всё — букет готов. Он получился похожим на зефирное облачко. Упаковку для букета выбрали матовую кремовую.
У многих Международный женский день ассоциируется с тюльпанами. Спросили у флориста: с чем сочетаются эти цветы?
— Тюльпаны можно сочетать с чем угодно, но они и сами по себе очень приятные. Есть модный букет из них, но вы ни за что не догадаетесь, что это тюльпаны, — интригует собеседница 63.RU.
Мы посмотрели на этот букет и действительно удивились: французский выворот преобразил цветы в нечто совершенно инопланетной красоты!
Некоторые дамы предпочитают нежным букетам роковые. И тут на помощь озадаченным мужчинам приходит старая добрая классика.
— Красные розы, конечно же! Это совсем не пошло! Сейчас существует тренд на метровые. Они очень эффектно выглядят, — считает Ольга.
Многие девушки просто обожают пионы. К сожалению, в первой декаде марта эти цветы не часто встретишь на прилавках магазинов.
— Пионы есть, но их немного. Сейчас они очень дорогие. Можно даже сказать, что цена не соответствует качеству, потому что цветы приходят очень маленькими в диаметре, не раскрывшимися. Пионы уже в магазинах доводят до раскрытия, готовят к продаже. Но они и стоят сейчас недолго, — рассказывает флорист.
Читателям 63.RU эксперт дала несколько важных советов по выбору букета.
Цветовая гамма
Важнее вида и сорта цветов всегда будет цветовая гамма.
— На самом деле, наш глаз в большинстве случаев улавливает именно цвет, цветовые сочетания и оттенки. Берите за основу один цвет и дополняйте его. Например, вы выбрали розовый. Тогда добавляйте более яркие и приглушенные оттенки этого розового, но можно его сочетать с белым и зеленым — не менее красиво. Яркие букеты хорошо смотрятся в моноварианте, то есть составленные из одинаковых цветов, — объясняет флорист.
Конечно, классические сочетания, например красного с белым, тоже многим нравятся.
Упаковка
Одна роза в целлофане — это, конечно, однозначный моветон. Упаковка букета должна его дополнять, подчеркивать красоту цветов, добавлять необходимых диагоналей или объема, быть частью общей и единой композиции.
— Прозрачный целлофан используется только для транспортировки букета. Упаковку нужно выбирать в цветовой гамме букета, чтобы поддержать его целостность. Можно выбрать бумагу в цвет одного из выбранных вами растений. А можно и вообще без упаковки обойтись — просто перевязать цветы лентой. Сейчас это очень модно, да и смотреться в вазе будет свежо, — сообщает флорист.
Транспортировка
Идеальный букет собран, и, казалось бы, можно выдохнуть. Но его же еще нужно в целости и сохранности донести или довезти до получательницы. Не стоит забывать, что весна наступила только в календаре, а весна климатическая пока в наши края не спешит. Хрупким лепесткам могут сильно навредить минусовые температуры, снег и ветер.
— Первое правило: всегда закрыть букет плотным целлофаном. В идеале стебли нужно поместить в аквабокс — специальную емкость с водой, а затем запаковать в картонную трапецию. И сверху уже укрыть верхнюю часть этой конструкции. Нужно помнить, что даже секунда на морозе отразится на состоянии цветов, — напоминает Ольга.
Уход
Когда прекрасный букет уже получен и расположен в вазе (предварительно обязательно нужно обновить срезы растений), важно обеспечить цветам должный уход.
— Необходимо добавить в воду витамины, а также регулярно менять воду в вазе, обновляя при этом срезы, — напоминает флорист.
Надеемся, что советы эксперта помогут вам подарить улыбку и теплые эмоции любимым!