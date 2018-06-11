В Ярославле матчи ЧМ-2018 покажут на большом экране: полная программа футбольного праздника

С 14 июня по 15 июля Россия будет принимать чемпионат мира по футболу. В Москве состоится грандиозная церемония открытия, на которой споёт британский певец Робби Уильямс.

В Ярославле во время ЧМ-2018 пройдёт праздник для футбольных болельщиков

— Он появится на поле стадиона «Лужники» в Москве перед матчем открытия между сборными России и Саудовской Аравии, — уточнили в пресс-службе ФИФА.

Вместе с Уильямсом на поле выйдут еще две мировые звезды — бразильский футболист Роналдо и российская оперная певица Аида Гарифуллина.

Обещают в честь мундиаля устроить праздник и в Ярославской области. Правда, не с таким размахом, как в городах, которые примут матчи ЧМ-2018. В департаменте по физической культуре и спорту регионального правительства рассказали, где и как смогут проникнуться атмосферой большого футбола местные болельщики.

Транслировать матчи чемпионата будут в культурно-выставочном комплексе «Вознесенский» на территории бывших казарм. Там будут и другие активности.

— Там поставят семиметровые качели в виде футбольного мяча, пройдут футбольный турнир среди спортивных школ и конкурс рисунка «Россия, вперёд!», гостей будут развлекать ростовые куклы, работать инстапринтер, а также проведут соревнования по киберспорту и кикеру, — рассказали чиновники.

В распоряжение 76.ru также попала полная программа трансляций и того, что будет происходить в «Вознесенском».

Матч открытия

14 июня 2018 года, четверг

Россия — Саудовская Аравия (начало в 18:00).

16:00–16:15 Вступительное слово ведущего, объявление информации о мероприятии, об интерактивных площадках, видеозаписи ярославцев с пожеланиями и словами поддержки к ЧМФ на экране.

16:15–16:45 Первый блок выступления группы «Барни Барфлай».

16:45–17:15 Интерактивная программа от ведущего, проведение конкурсов, видеозаписи ярославцев с пожеланиями и словами поддержки к ЧМФ на экране.

17:15–17:45 Второй блок выступления группы «Барни Барфлай».

17:45–18:00 Видеозаписи ярославцев с пожеланиями и словами поддержки к ЧМФ на экране, финальное слово ведущего, заключительный массовый номер открытия (вокалисты совместно с танцевальным коллективом, с центром подготовки юных футболистов «Шинник»), холодные фонтаны.

18:00–20:00 Трансляция матча.

16:00–18:00 киберспорт;

16:00–20:00 аквагрим;

16:00–20:00 надувные качели;

16:00–20:00 ростовые куклы;

16:00–20:00 конкурс рисунка «Россия, вперед»;

16:00–20:00 анстапринтер;

16:00–20:00 фотозона;

16:00–20:00 настольный футбол (кикер).

19 июня 2018 года, вторник

15:00 Группа Н. Польша — Сенегал. Стадион «Спартак».

18:00 Группа Н. Колумбия — Япония. Стадион «Мордовия Арена».

21:00 Группа А. Россия — Египет. Стадион «Санкт-Петербург».

1. Программа на сцене:

14:00–15:00 Ведущий с интерактивной программой, конкурсы для зрителей, видеозаписи ярославцев с пожеланиями и словами поддержки к ЧМФ на экране.

15:00–17:00 Трансляция матча.

17:00–18:00 Ведущий с интерактивной программой, конкурсы для зрителей, видеозаписи ярославцев с пожеланиями и словами поддержки к ЧМФ на экране.

18:00–20:00 Трансляция матча.

20:00–21:00 Ведущий с интерактивной программой, конкурсы для зрителей, видеозаписи ярославцев с пожеланиями и словами поддержки к ЧМФ на экране, выступление творческих коллективов г. Ярославля.

21:00–23:00 Трансляция матча Россия — Египет.

2. Работа интерактивных площадок:

14:00–21:00 турнир по футболу среди спортивных школ, показательные тренировки по футболу от ведущих тренеров Ярославля, турнир на Кубок «Уличный футбол»;

14:00–21:00 киберспорт, кикер (настольный футбол);

14:00–21:00 аквагрим, ростовые куклы, фотозона, надувные качели, конкурс рисунка среди детей «Россия, вперед»

25 июня 2018 года, понедельник

17:00 Группа А. Уругвай — Россия. Стадион «Самара Арена».

21:00 Группа В. Испания — Марокко. Стадион «Калининград».

21:00 Группа В. Иран — Португалия. Стадион «Мордовия Арена».

1. Программа на сцене:

16:00–17:00 Ведущий с интерактивной программой, конкурсы для зрителей, видеозаписи ярославцев с пожеланиями и словами поддержки к ЧМФ на экране, выступление творческих коллективов г. Ярославля.

17:00–19:00 Трансляция матча Уругвай — Россия.

19:00–21:00 Работа ведущего, проведение интерактива.

21:00–23:00 Трансляция матча.

2. Работа интерактивных площадок:

16:00–17:00 показательные тренировки по футболу от ведущих тренеров Ярославля;

19:00–21:00 турнир по футболу среди спортивных школ, турнир на Кубок «Уличный футбол»;

16:00–17:00, 19:00–21:00 киберспорт;

16:00–21:00 аквагрим, ростовые куклы, фотозона, надувные качели, настольный футбол (кикер), киберспорт, конкурс рисунка среди детей «Россия, вперед».

15 июля 2018 года, воскресенье

18:00 Финал. (Москва «Лужники»).

1. Программа на сцене:

17:00–18:00 Ведущий с интерактивной программой, конкурсы для зрителей.

18:00–20:00 Трансляция матча.

20:00 Слово ведущего.

20:10–20:40 Выступление музыкальной группы, 1-й блок.

20:40–20:55 Награждение победителей турнира по футболу среди спортивных школ, турнира на Кубок «Уличный футбол».

20:55–21:20 Выступление музыкальной группы, 2-й блок.

21:20–21:30 Слово ведущего, интерактив.

21:30–22:00 Выступление музыкальной группы, 3-й блок.

Работа интерактивных площадок (17:00–22:00): аквагрим, ростовые куклы, фотозона, надувные качели, настольный футбол (кикер).

Активности в остальные дни, согласно графику игр и техническому заданию:

ведущий на сцене (проведение интерактива);

показательные тренировки по футболу от ведущих тренеров Ярославля;

турнир по футболу среди спортивных школ, турнир на Кубок «Уличный футбол»;

киберспорт;

ростовые куклы;

фотозона

надувные качели «Мяч»;

настольный футбол (кикер);

аквагрим (до 25 июня, далее по ситуации).

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