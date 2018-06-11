|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Архив
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле матчи ЧМ-2018 покажут на большом экране: полная программа футбольного праздника
11 июня 2018 17:27
1 503 0
С 14 июня по 15 июля Россия будет принимать чемпионат мира по футболу. В Москве состоится грандиозная церемония открытия, на которой споёт британский певец Робби Уильямс.
— Он появится на поле стадиона «Лужники» в Москве перед матчем открытия между сборными России и Саудовской Аравии, — уточнили в пресс-службе ФИФА.
Вместе с Уильямсом на поле выйдут еще две мировые звезды — бразильский футболист Роналдо и российская оперная певица Аида Гарифуллина.
Обещают в честь мундиаля устроить праздник и в Ярославской области. Правда, не с таким размахом, как в городах, которые примут матчи ЧМ-2018. В департаменте по физической культуре и спорту регионального правительства рассказали, где и как смогут проникнуться атмосферой большого футбола местные болельщики.
Транслировать матчи чемпионата будут в культурно-выставочном комплексе «Вознесенский» на территории бывших казарм. Там будут и другие активности.
— Там поставят семиметровые качели в виде футбольного мяча, пройдут футбольный турнир среди спортивных школ и конкурс рисунка «Россия, вперёд!», гостей будут развлекать ростовые куклы, работать инстапринтер, а также проведут соревнования по киберспорту и кикеру, — рассказали чиновники.
В распоряжение 76.ru также попала полная программа трансляций и того, что будет происходить в «Вознесенском».
Матч открытия
14 июня 2018 года, четверг
Россия — Саудовская Аравия (начало в 18:00).
16:00–16:15 Вступительное слово ведущего, объявление информации о мероприятии, об интерактивных площадках, видеозаписи ярославцев с пожеланиями и словами поддержки к ЧМФ на экране.
16:15–16:45 Первый блок выступления группы «Барни Барфлай».
16:45–17:15 Интерактивная программа от ведущего, проведение конкурсов, видеозаписи ярославцев с пожеланиями и словами поддержки к ЧМФ на экране.
17:15–17:45 Второй блок выступления группы «Барни Барфлай».
17:45–18:00 Видеозаписи ярославцев с пожеланиями и словами поддержки к ЧМФ на экране, финальное слово ведущего, заключительный массовый номер открытия (вокалисты совместно с танцевальным коллективом, с центром подготовки юных футболистов «Шинник»), холодные фонтаны.
18:00–20:00 Трансляция матча.
19 июня 2018 года, вторник
15:00 Группа Н. Польша — Сенегал. Стадион «Спартак».
18:00 Группа Н. Колумбия — Япония. Стадион «Мордовия Арена».
21:00 Группа А. Россия — Египет. Стадион «Санкт-Петербург».
1. Программа на сцене:
14:00–15:00 Ведущий с интерактивной программой, конкурсы для зрителей, видеозаписи ярославцев с пожеланиями и словами поддержки к ЧМФ на экране.
15:00–17:00 Трансляция матча.
17:00–18:00 Ведущий с интерактивной программой, конкурсы для зрителей, видеозаписи ярославцев с пожеланиями и словами поддержки к ЧМФ на экране.
18:00–20:00 Трансляция матча.
20:00–21:00 Ведущий с интерактивной программой, конкурсы для зрителей, видеозаписи ярославцев с пожеланиями и словами поддержки к ЧМФ на экране, выступление творческих коллективов г. Ярославля.
21:00–23:00 Трансляция матча Россия — Египет.
2. Работа интерактивных площадок:
25 июня 2018 года, понедельник
17:00 Группа А. Уругвай — Россия. Стадион «Самара Арена».
21:00 Группа В. Испания — Марокко. Стадион «Калининград».
21:00 Группа В. Иран — Португалия. Стадион «Мордовия Арена».
1. Программа на сцене:
16:00–17:00 Ведущий с интерактивной программой, конкурсы для зрителей, видеозаписи ярославцев с пожеланиями и словами поддержки к ЧМФ на экране, выступление творческих коллективов г. Ярославля.
17:00–19:00 Трансляция матча Уругвай — Россия.
19:00–21:00 Работа ведущего, проведение интерактива.
21:00–23:00 Трансляция матча.
2. Работа интерактивных площадок:
15 июля 2018 года, воскресенье
18:00 Финал. (Москва «Лужники»).
1. Программа на сцене:
17:00–18:00 Ведущий с интерактивной программой, конкурсы для зрителей.
18:00–20:00 Трансляция матча.
20:00 Слово ведущего.
20:10–20:40 Выступление музыкальной группы, 1-й блок.
20:40–20:55 Награждение победителей турнира по футболу среди спортивных школ, турнира на Кубок «Уличный футбол».
20:55–21:20 Выступление музыкальной группы, 2-й блок.
21:20–21:30 Слово ведущего, интерактив.
21:30–22:00 Выступление музыкальной группы, 3-й блок.
Работа интерактивных площадок (17:00–22:00): аквагрим, ростовые куклы, фотозона, надувные качели, настольный футбол (кикер).
Активности в остальные дни, согласно графику игр и техническому заданию:
Читайте также: мэр Ярославля запретил продавать алкоголь в дни матчей ЧМ-2018.
Фото: Данила Грибов
Далее: 03.06.2018 Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Сань, вот ты мне объясни,... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров