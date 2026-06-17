Тот самый last dance. Почему соперничество Месси и Роналду стало культовым, и при чём тут Чемпионат мира

Для 38-летнего Лионеля Месси и 41-летнего Криштиану Роналду нынешний мундиаль в США, Канаде и Мексике станет последним . В вечной битве «кто круче и сколько забил голов» отрыв между игроками значительный. Роналду на всех Чемпионатах мира (ЧМ) забил лишь 8 мячей, в то время как Месси — 13.

Цифры, которые говорят сами за себя

Есть лишь одно но и очень важное для всех болельщиков аргентинца: у Роналду нет чемпионского титула на ЧМ. Месси же привез золото в Аргентину из Катара‑2022. В 2014 году он был в шаге от победы, но в финале уступил сборной Германии.



Роналду же никогда не добирался до финала. Лучший результат был у команды еще в далеком 2006 году. Они заняли 4-е место. Тогда еще Криштиану Роналду был молод и не мог влиять на игру Португалии. Но с тех пор на мундиалях одного из лучших бомбардиров в истории футбола преследуют лишь неудачи.