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Спорт Тот самый last dance. Почему соперничество Месси и Роналду стало культовым, и при чём тут Чемпионат мира

Тот самый last dance. Почему соперничество Месси и Роналду стало культовым, и при чём тут Чемпионат мира

Рассказываем коротко о главном спортивном противостоянии XXI века — видео

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Что известно про противостояние Месси и Роналду

Источник:

Городские медиа

Для 38-летнего Лионеля Месси и 41-летнего Криштиану Роналду нынешний мундиаль в США, Канаде и Мексике станет последним. В вечной битве «кто круче и сколько забил голов» отрыв между игроками значительный. Роналду на всех Чемпионатах мира (ЧМ) забил лишь 8 мячей, в то время как Месси — 13.

Цифры, которые говорят сами за себя

  • «Золотые мячи»: у Месси — 8, у Роналду — 5.

  • Голы за карьеру: у Роналду — 973, у Месси — 911.

  • Клубные трофеи: на счету аргентинца — рекордные 47, у португальца — 35.

  • Состояние (по версии Forbes): Роналду — 1,83 млрд долларов (3‑е место среди спортсменов), Месси — 1,49 млрд (5‑е).

Они даже рекламируют конкурентов: Роналду — Nike и Armani, Месси — Adidas и Dolce & Gabbana.

Есть лишь одно но и очень важное для всех болельщиков аргентинца: у Роналду нет чемпионского титула на ЧМ. Месси же привез золото в Аргентину из Катара‑2022. В 2014 году он был в шаге от победы, но в финале уступил сборной Германии.

Роналду же никогда не добирался до финала. Лучший результат был у команды еще в далеком 2006 году. Они заняли 4-е место. Тогда еще Криштиану Роналду был молод и не мог влиять на игру Португалии. Но с тех пор на мундиалях одного из лучших бомбардиров в истории футбола преследуют лишь неудачи.

Главная интрига этого мундиаля: получится ли у Роналду и Португалии войти в историю и завоевать долгожданный трофей. Или Месси вновь проявит себя и установит рекорд, став лучшим бомбардиром в истории ЧМ. Для этого ему надо забить всего четыре гола.

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Дмитрий БондаревДмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Чемпионат мира Мундиаль Лионель Месси Криштиану Роналду
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