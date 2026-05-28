Спорт Вошли в историю: «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций

«Кристал Пэлас» выиграл первый еврокубок | Источник: пресс-служба УЕФА

Английский «Кристал Пэлас» обыграл испанский «Райо Вальекано» со счетом 1:0 в финале Лиги конференций. Финал проходил в Лейпциге.

Для обеих команд это была историческая возможность выиграть еврокубок. В первом тайме англичане владели инициативой, но счет открыт не был — 0:0. В начале второй половины встречи француз Жан-Филипп Матета вывел «Кристал Пэлас» вперед — 1:0.

После этого англичане могли увеличить преимущество, но на помощь испанцам пришла штанга. «Кристал Пэлас» без особых проблем довел дело до минимальной победы — 1:0.

«Считаю себя только частью всего нашего состава. Будучи тренером, сам не можешь сделать ничего — нужны великолепный штаб, великолепные футболисты, прекрасные люди. Они держатся всегда вместе, усердно трудятся. С этого мы начали в первый же день. Сказали, что возможно всё, если будем старательно работать. Мой жизненный принцип таков: вкладываясь во что-то, отдачу получишь. Сегодня всё окупилось», — сказал после матча главный тренер «Кристал Пэлас» Оливьер Гласнер.

Ранее второй по значимости еврокубок выиграла английская «Астон Вилла». В финале Лиги чемпионов сыграют французский «ПСЖ» и английский «Арсенал».

Ренат Дайнутдинов
