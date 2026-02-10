Не наш день: все российские спортсмены вылетели в квалификациях на Олимпиаде-2026

Дневная программа четвертого дня Олимпиады-2026 10 февраля сложилась неудачно для российских спортсменов. Все представители нашей страны выбыли уже на стадии квалификаций.
В лыжном спринте Дарья Непряева показала 36-й результат и не попала в топ-30, уступив проходному месту около двух с половиной секунд.
«Я себя чувствовала слабачкой, потому что я вроде бегу, но мне не удается вложиться в толчок, и меня это раздражает. Все толчки были поверхностные, в то время как лидеры-девчонки здесь покрупнее и очень сильные. Я на их фоне просто „рахит“, — цитирует Непряеву ТАСС.
Герой вчерашнего скиатлона Савелий Коростелёв финишировал в спринте 32-м из 38 участников и также завершил борьбу.
В шорт-треке не повезло Алене Крыловой — она упала в забеге на 500 метров, пытаясь выйти на вторую позицию.
Петербуржец Иван Посашков стал последним в своем забеге на 1000 метров: после контакта с соперником судьи наказали россиянина за помеху и опустили его с третьего места на четвертое, в следующий раунд прошел китайский спортсмен.
Таким образом, все российские участники дневной сессии завершили выступления в своих дисциплинах. Вечером на Играх ожидаются новые старты: в санном спорте выступит Дарья Олесик (3 и 4-й заезды), а в фигурном катании обновленную короткую программу представит Петр Гуменник.