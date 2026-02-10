НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

2 м/c,

вос.

 757мм 25%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Привезут детей из Запорожья
Когда включат горячую воду
Спорт Олимпиада-2026 Не наш день: все российские спортсмены вылетели в квалификациях на Олимпиаде-2026

Не наш день: все российские спортсмены вылетели в квалификациях на Олимпиаде-2026

Кто еще сможет показать себя на Играх

1 131
Во время борьбы не обошлось без спортивных травм | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВо время борьбы не обошлось без спортивных травм | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Во время борьбы не обошлось без спортивных травм

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Дневная программа четвертого дня Олимпиады-2026 10 февраля сложилась неудачно для российских спортсменов. Все представители нашей страны выбыли уже на стадии квалификаций.

В лыжном спринте Дарья Непряева показала 36-й результат и не попала в топ-30, уступив проходному месту около двух с половиной секунд.

«Я себя чувствовала слабачкой, потому что я вроде бегу, но мне не удается вложиться в толчок, и меня это раздражает. Все толчки были поверхностные, в то время как лидеры-девчонки здесь покрупнее и очень сильные. Я на их фоне просто „рахит“, — цитирует Непряеву ТАСС.

Герой вчерашнего скиатлона Савелий Коростелёв финишировал в спринте 32-м из 38 участников и также завершил борьбу.

В шорт-треке не повезло Алене Крыловой — она упала в забеге на 500 метров, пытаясь выйти на вторую позицию.

Петербуржец Иван Посашков стал последним в своем забеге на 1000 метров: после контакта с соперником судьи наказали россиянина за помеху и опустили его с третьего места на четвертое, в следующий раунд прошел китайский спортсмен.

Таким образом, все российские участники дневной сессии завершили выступления в своих дисциплинах. Вечером на Играх ожидаются новые старты: в санном спорте выступит Дарья Олесик (3 и 4-й заезды), а в фигурном катании обновленную короткую программу представит Петр Гуменник.

ПО ТЕМЕ
Артем КузьминАртем Кузьмин
Артем Кузьмин
Руководитель отдела спорта
Олимпиада Сборная России Лыжи Шорт-трек
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
10 февраля, 14:53
Россия утратила спорт.
Гость
10 февраля, 15:59
Смысл в этих играх? Спорт ради развлечения? Мировые рекорды уже давно отличаются на доли секунды и зависят от момента отсчёта и допинга.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Рекомендуем