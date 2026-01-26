Шумахер больше не прикован к постели: стали известны подробности о состоянии гонщика

Шумахеру по-прежнему требуется постоянное наблюдение Источник: michael-schumacher.de

Состояние легендарного немецкого гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера стабилизировалось. Согласно информации Daily Mail, семикратный чемпион мира больше не прикован к постели и может передвигаться с помощью медицинского персонала.

Как сообщает источник издания, за состоянием Шумахера по-прежнему круглосуточно ухаживает команда врачей и медсестер в его доме в Швейцарии. По последней информации, он может перемещаться на специализированной инвалидной коляске с активной помощью медсестры и терапевта.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжелейшую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французском Мерибеле. После падения и удара головой о камень он был введен в искусственную кому и перенес несколько операций. Длительное время спортсмен был прикован к постели и находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Подробности его состояния и процесса реабилитации с самого начала тщательно скрываются семьей от общественности в целях защиты частной жизни.

Официальных комментариев от семьи Шумахера или его менеджера Сабины Кем на данную публикацию пока не поступало. На протяжении всех этих лет близкие гонщика последовательно охраняли его от внимания прессы, выпуская лишь общие сведения о ходе восстановления.

Источник: Городские медиа