«Я захотела летать!»: как 12-летняя девочка покоряет Россию трюками на волосах. Видео

Зарина Бобоева выполняет уникальные номера, где нужна огромная выносливость

233

В спорте Зарина с четырех лет

Источник:

Городские медиа

Зарина Бобоева больше года назад решилась изменить свою жизнь ради мечты. Она ушла из спортивной гимнастики в воздушную и теперь впечатляет членов жюри престижных конкурсов не просто номерами на высоте нескольких метров, но еще и трюками на волосах.

«Я посмотрела в цирке, как выступают артисты воздушной гимнастики, и тоже захотела летать. Попросила родителей отдать меня на подобные занятия. Сначала было страшно на высоте, но страх пропал сам по себе со временем — чем больше выступала, тем лучше становилось.

Потом я увидела, как на волосах висит мальчик, и решила тоже попробовать. У меня начало получаться, и с тренером мы решили добавить не просто вис, но и большое вращение», — рассказывает 12-летняя Зарина корреспонденту 71.RU.

Первые победы давались нелегко, но сейчас про спортсменку ее коллеги говорят: «Если с нами на конкурс едет Зарина — гран-при точно ее». И в этом нет зависти, просто девочкой искренне восхищаются.

Одну мечту Зарина исполнила, но остается еще одна: купить дом для своей большой семьи. Чтобы у двух сестер и трех братьев были отдельные комнаты, гимнастка даже участвовала в шоу «Суперниндзя. Дети» (12+), но дальше отборочного тура не прошла.

Виктория УлитоваВиктория Улитова
Виктория Улитова
Корреспондент
