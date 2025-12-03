Два игрока ярославского «Локомотива» станут участниками Матча звезд

Два игрока ярославского «Локомотива» могут принять участие в Матче звезд. 3 декабря Континентальная хоккейная лига опубликовала итоги голосования болельщиков, согласно которым были сформированы стартовые составы команд. В числе тех, кого поддержали любите хоккея, оказались Егор Сурин и Александр Радулов из ярославского «Локомотива». Первый станет нападающим в команде молодых игроков, второй — нападающим команды KHL RUS Stars.

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги — это ежегодное мероприятие, проводимое КХЛ с участием сильнейших хоккеистов лиги. Событие состоит из двух частей: матча и мастер-шоу (конкурсов хоккейного мастерства на льду). Проводится с сезона 2008/2009.

Матч звезд состоится 7–8 февраля 2026 года в Екатеринбурге. Как пояснили в КХЛ, в этот раз событие пройдет в новом формате.

«Игроки будут разбиты на четыре команды. Командой-хозяином звездного уик-энда станет KHL Ural Stars — сборная, составленная из игроков „Автомобилиста“, „Трактора“, „Металлурга“ и „Салавата Юлаева“. Их соперниками будут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars — игроков для этих сборных выберут из 18 оставшихся команд», — рассказали в КХЛ.

KHL World Stars попадут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахские хоккеисты. В KHL RUS Stars — войдут лучшие российские игроки. В KHL U23 Stars — молодые хоккеисты, рождённые не ранее 1 января 2003 года.

Также свой выбор игроков для команд сделают представители СМИ и Континентальной хоккейной лиги. После этого будут сформированы полные составы команд.