Александр Емельяненко снова едет в рехаб. Как он скатился от чемпиона до алкофрика

Александр Емельяненко не всегда может вспомнить свои похождения, но может узнать о них из прессы Источник: Александр Емельяненко / Vk.com

Братья Федор и Александр Емельяненко — одни из самых известных и уважаемых бойцов ММА в мире. Но, несмотря на родственную связь, отношения между спортсменами нельзя назвать идеальными. Одна из причин тому — поведение Емельяненко-младшего. Александр за свой звездный путь заработал неоднозначную репутацию. И хотя тренеры прочили ему блестящую карьеру, из-за своего пристрастия к алкоголю спортсмен набил немало шишек.

Александр Емельяненко отбывал срок в тюрьме, постоянно оказывался в центре скандалов, а на закате карьеры попал в рехаб. Рассказываем, как боец, который за считаные секунды отправлял в нокаут соперников, из перспективного спортсмена превратился в алкофрика.

Начало карьеры

Александр не сразу попал в мир ММА. Сначала он попал в дзюдо, которым начал заниматься еще в детстве, а уже в 16 лет стал мастером спорта. После 9-го класса он ушел из школы и поступил на газоэлектросварщика. А занятия по дзюдо променял на самбо. В новой боевой технике он тоже преуспел. Уже в 1999 году стал чемпионом Европы, а потом еще несколько раз — чемпионом мира.

Было время, Александр Емельяненко блистал в октагоне, но вскоре за ним закрепилась совсем другая слава Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

На достигнутом Александр не остановился. Он пошел по стопам старшего брата. Так и закрутилась его блестящая карьера в ММА. Началось всё в двухтысячных, когда практически каждый из его боев в известном клубе Pride Fighting Championships заканчивался победой. Принимать участие в таких престижных турнирах спортсмен смог при поддержке старшего брата, который в то время уже выступал в одной из крупных лиг ММА.

Его называли The Grim Reaper, что в переводе означает «смерть с косой». Александру удавалось отправлять в нокаут сильнейших спортсменов со всего мира. Самая быстрая победа была зафиксирована в 2004 году, когда во время поединка против английского бойца Джеймса Томпсона судья остановил бой всего на 11-й секунде.

Проблемы с алкоголем

Славу Александру приносили не только головокружительные успехи в спорте, но и скандалы, в центре которых боец оказывался с завидной регулярностью. Из-за своего пристрастия к алкоголю именитый спортсмен постоянно попадал в сводки новостей и даже получил прозвище Алкоборз. Ему прочили чемпионский пояс по UFC, но вместо развития карьеры он устраивал пьяные дебоши.

Первые тревожные «звоночки» начались в 2007 году, когда по неизвестной причине спортсмен не смог принять участие в поединке на турнире в Америке. По разным сведениям СМИ, бой не состоялся или из-за проблем со здоровьем, или из-за увлечения спортсмена алкоголем. Ясности по этому поводу нет до сих пор.

Когда-то Александр был прославленным бойцом, но об этом теперь можно только вспоминать Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

После 2010 года об Александре всё реже вспоминали как о талантливом спортсмене. Чаще общественность обсуждала его вызывающее поведение. Например, в 2012 году Емельяненко пригласили выступить в роли судьи одного из боев по правилам ММА в Барнауле, а после провести семинар и автограф-сессию. Но не успел самолет с бойцом приземлиться, как звезда уже был пьян.

Во время полета спортсмен хамил пассажирам, приставал к стюардессам, а сойдя на землю, первым делом пошел в ресторан при аэропорте, где продолжил алкогольный кутеж и подрался с другим посетителем. На само мероприятие спортсмен явился пьяным, чем возмутил присутствующих. Когда о подвигах Александра в Барнауле стало известно всем, организация, с которой он сотрудничал, отказалась от работы с ним.

Александр тяжело переживал за последствия своего поведения. Он даже объявил о завершении карьеры. Следующие полгода спортсмен провел в монастыре на острове Афон в Греции.

Но хватило его ненадолго.

Следующий скандал был уже в 2013 году в Тюмени. Здесь должен был состояться бой с американцем Эриком Приндлом. Но организаторы заявили, что у Александра «неспортивное поведение». Мол, боец отказался от обязательной процедуры перед турниром: не прошел медосмотр и не пришел на сдачу анализов. Сам же Емельяненко объяснил фанатам, что причина отмены его боя кроется в другом — организаторы решили сэкономить на нем, распродав все билеты на турнир и заменив его на другого спортсмена.

И хотя проблема с зависимостью к тому времени стала уже всем очевидна, сам боец продолжал ее отрицать, списывая все свои «подвиги» на усталость, злость и даже просто нелепость ситуации.

Срок за изнасилование

Под воздействием алкоголя спортсмен шаг за шагом разрушал себе репутацию, пока в 2015 году и вовсе не попал в тюрьму. Это случилось после того, как его обвинили в изнасиловании домработницы. Девушка тогда рассказывала, что именитый боец был пьян и агрессивен. Он не выпускал ее из квартиры несколько часов.

Вину Александра Емельяненко тогда доказали. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Боец пробыл в колонии лишь половину срока — его досрочно освободили через 2,5 года.

После своего тюремного заключения Емельяненко попробовал вернуться на ринг, однако все его последующие бои уже воспринимались как шоу.

Когда-то Александр Емельяненко был крутейшим бойцом, но связался с алкоголем и покатился Источник: Александр Емельяненко / Vk.com

Несколько лет назад боец решил наконец покончить со своей пагубной привычкой и отправился в рехаб.

Но если в начале своей карьеры спортсмену удавалось за считаные минуты разбираться со своими соперниками, то его поединок с зависимостью оказался самым сложным и принципиальным.