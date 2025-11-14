Александр Емельяненко снова едет в рехаб. Как он скатился от чемпиона до алкофрика

Братья Федор и Александр Емельяненко — одни из самых известных и уважаемых бойцов ММА в мире. Но, несмотря на родственную связь, отношения между спортсменами нельзя назвать идеальными. Одна из причин тому — поведение Емельяненко-младшего. Александр за свой звездный путь заработал неоднозначную репутацию. И хотя тренеры прочили ему блестящую карьеру, из-за своего пристрастия к алкоголю спортсмен набил немало шишек.
Александр Емельяненко отбывал срок в тюрьме, постоянно оказывался в центре скандалов, а на закате карьеры попал в рехаб. Рассказываем, как боец, который за считаные секунды отправлял в нокаут соперников, из перспективного спортсмена превратился в алкофрика.
Начало карьеры
Александр не сразу попал в мир ММА. Сначала он попал в дзюдо, которым начал заниматься еще в детстве, а уже в 16 лет стал мастером спорта. После 9-го класса он ушел из школы и поступил на газоэлектросварщика. А занятия по дзюдо променял на самбо. В новой боевой технике он тоже преуспел. Уже в 1999 году стал чемпионом Европы, а потом еще несколько раз — чемпионом мира.
На достигнутом Александр не остановился. Он пошел по стопам старшего брата. Так и закрутилась его блестящая карьера в ММА. Началось всё в двухтысячных, когда практически каждый из его боев в известном клубе Pride Fighting Championships заканчивался победой. Принимать участие в таких престижных турнирах спортсмен смог при поддержке старшего брата, который в то время уже выступал в одной из крупных лиг ММА.
Его называли The Grim Reaper, что в переводе означает «смерть с косой». Александру удавалось отправлять в нокаут сильнейших спортсменов со всего мира. Самая быстрая победа была зафиксирована в 2004 году, когда во время поединка против английского бойца Джеймса Томпсона судья остановил бой всего на 11-й секунде.
Проблемы с алкоголем
Славу Александру приносили не только головокружительные успехи в спорте, но и скандалы, в центре которых боец оказывался с завидной регулярностью. Из-за своего пристрастия к алкоголю именитый спортсмен постоянно попадал в сводки новостей и даже получил прозвище Алкоборз. Ему прочили чемпионский пояс по UFC, но вместо развития карьеры он устраивал пьяные дебоши.
Первые тревожные «звоночки» начались в 2007 году, когда по неизвестной причине спортсмен не смог принять участие в поединке на турнире в Америке. По разным сведениям СМИ, бой не состоялся или из-за проблем со здоровьем, или из-за увлечения спортсмена алкоголем. Ясности по этому поводу нет до сих пор.
После 2010 года об Александре всё реже вспоминали как о талантливом спортсмене. Чаще общественность обсуждала его вызывающее поведение. Например, в 2012 году Емельяненко пригласили выступить в роли судьи одного из боев по правилам ММА в Барнауле, а после провести семинар и автограф-сессию. Но не успел самолет с бойцом приземлиться, как звезда уже был пьян.
Во время полета спортсмен хамил пассажирам, приставал к стюардессам, а сойдя на землю, первым делом пошел в ресторан при аэропорте, где продолжил алкогольный кутеж и подрался с другим посетителем. На само мероприятие спортсмен явился пьяным, чем возмутил присутствующих. Когда о подвигах Александра в Барнауле стало известно всем, организация, с которой он сотрудничал, отказалась от работы с ним.
Александр тяжело переживал за последствия своего поведения. Он даже объявил о завершении карьеры. Следующие полгода спортсмен провел в монастыре на острове Афон в Греции.
Но хватило его ненадолго.
Следующий скандал был уже в 2013 году в Тюмени. Здесь должен был состояться бой с американцем Эриком Приндлом. Но организаторы заявили, что у Александра «неспортивное поведение». Мол, боец отказался от обязательной процедуры перед турниром: не прошел медосмотр и не пришел на сдачу анализов. Сам же Емельяненко объяснил фанатам, что причина отмены его боя кроется в другом — организаторы решили сэкономить на нем, распродав все билеты на турнир и заменив его на другого спортсмена.
И хотя проблема с зависимостью к тому времени стала уже всем очевидна, сам боец продолжал ее отрицать, списывая все свои «подвиги» на усталость, злость и даже просто нелепость ситуации.
Срок за изнасилование
Под воздействием алкоголя спортсмен шаг за шагом разрушал себе репутацию, пока в 2015 году и вовсе не попал в тюрьму. Это случилось после того, как его обвинили в изнасиловании домработницы. Девушка тогда рассказывала, что именитый боец был пьян и агрессивен. Он не выпускал ее из квартиры несколько часов.
Вину Александра Емельяненко тогда доказали. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Боец пробыл в колонии лишь половину срока — его досрочно освободили через 2,5 года.
После своего тюремного заключения Емельяненко попробовал вернуться на ринг, однако все его последующие бои уже воспринимались как шоу.
Несколько лет назад боец решил наконец покончить со своей пагубной привычкой и отправился в рехаб.
Но если в начале своей карьеры спортсмену удавалось за считаные минуты разбираться со своими соперниками, то его поединок с зависимостью оказался самым сложным и принципиальным.
Александр Емельяненко проходит реабилитацию до сих пор. Он даже принял участие в новом шоу «Звезды под капельницей» (12+), где участники живут в закрытом центре и пытаются избавиться от своей зависимости. На протяжении всего нахождения там герои делятся не только воспоминаниями о былых подвигах под воздействием алкоголя, но и о трудностях своего восстановления. Звездные пьяницы проходят реабилитацию под присмотром опытного нарколога, иногда даже с помощью трудотерапии. В числе этих участников — и Александр Емельяненко.