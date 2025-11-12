НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Автограф Овечкина по цене двушки в центре Москвы. За какие деньги продают атрибутику хоккеиста на фоне его рекордов

Автограф Овечкина по цене двушки в центре Москвы. За какие деньги продают атрибутику хоккеиста на фоне его рекордов

Чем так уникальна эта атрибутика звезды НХЛ и почем ее можно купить

В Москве продают карточку с автографом Овечкина за 35 миллионов рублей

В Москве продают карточку с автографом Овечкина за 35 миллионов рублей

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU; avito.ru

Хоккеист Александр Овечкин — в погоне за новым бомбардирским рекордом в истории НХЛ. Ему осталось забросить 39 шайб, чтобы сравняться с показателями Уэйна Гретцки — 1016 голов (894 — в регулярном чемпионате и еще 122 — в плей-офф).

На прошедшей неделе Овечкин приблизился к рекорду, забросив 900-ю шайбу в регулярке НХЛ. В сумме на его счету 977 голов (77 из них в плей-офф). На этом фоне россияне стали массово продавать атрибутику с автографами хоккеиста. Подробности — в материале MSK1.RU.

«Цена в 35 миллионов рублей справедлива»

Москвич Алексей разместил объявление, в котором предлагает купить три карточки НХЛ с автографами Овечкина за 35 миллионов рублей. К слову, за эти деньги можно купить двухкомнатную квартиру с видом на Патриаршие пруды.

«Я с отцом работал в охране коттеджного поселка в Подмосковье, он познакомился с Овечкиным, который строил там свой дом, — рассказал историю карточек Алексей. — Мой отец был старшим на смене, как-то раз Овечкин проезжал мимо и дал лично в руки эти карточки».

Карточка Овечкина со следом от ручки

Карточка Овечкина со следом от ручки

Источник:

avito.ru

По словам продавца, у Александра в поселке был большой дом с зеленой крышей. Тогда там делали ремонт. Карточкам этим не придали тогда серьезного значения, но сохранили как приятный подарок на память.

«Овечкин сказал, что на аукционе такая же карточка еще тогда ушла за 20 000 долларов в Америке, — заявил Алексей. — Ну я и подумал, сколько сейчас они могут стоить? Ведь он рекорд Гретцки побил в регулярке. В общем, решил, что цена в 35 миллионов справедлива».

Карточки с автографом Овечкина за 35 миллионов рублей

Карточки с автографом Овечкина за 35 миллионов рублей

Источник:

avito.ru

При этом, по словам Алексея, особой нужды в деньгах у него нет. Говорит, что и поторговаться готов. А выставил объявление просто на фоне новостей. И, если не удастся продать за миллионы, то передаст их детям.

«Как бы это странно ни звучало, но после смерти на вещи культовых людей цены подскакивают. Помню, как читал новость, что за бешеные деньги купили унитаз Майкла Джексона. Поэтому, если не сейчас, то позже эти карточки точно будут иметь огромную цену», — уверяет мужчина.

При этом большого количества желающих выкупить карточки нет. По словам продавца, с ним связывались лишь несколько человек. Подтвердить, что карточки подлинные, Алексей не может, мол, надо лишь верить на слово.

«В тот момент как-то не думали продавать, поэтому не просили ни сфотографироваться, ни уж тем более на видео записать, что это именно он нам передает», — сказал он.

Объявление о продаже

Объявление о продаже

Источник:

avito.ru

Россияне стали больше играть в хоккей благодаря Овечкину?

На фоне рекордов Александра Овечкина в России заметно вырос интерес к товарам, которые связаны с хоккеем. По данным «Авито», в октябре спрос на хоккейные клюшки стал больше в три раза, на коньки — на 66%, на джерси Александра Овечкина — на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Продажи автографов и вещей Александра Овечкина в Москве выросли в 2,5 раза, а спрос на хоккейную экипировку, как у Овечкина, увеличился в 6,5 раза, — сообщили MSK1.RU в пресс-службе интернет-сервиса. — Особенно выделяются хоккейная форма и экипировка, их продажи выросли в 4,5 раза, клюшки в 4».

Более того, по всей стране россияне стали массово продавать вещи с автографом Овечкина: показатель вырос в два раза. Мы собрали подборку самых занятных из них.

Помимо карточек, можно найти автограф Александра Овечкина и Дмитрия Орлова на джерси «Кэпиталз» за 350 тысяч рублей. Его продает пользователь из Красноярска.

Источник: avito.ru
Источник:

avito.ru

Обычный автограф на нашивке продают в Ярославле за 50 тысяч рублей.

Источник: avito.ru
Источник:

avito.ru

При этом подпись Овечкина на футбольном мяче в Питере выставили по более низкой цене — почти 10 тысяч рублей.

Источник: avito.ru
Источник:

avito.ru

Самый дорогой лот, помимо карточек, нашелся в Воронеже — это клюшка Овечкина с автографом. Ее продавец оценил ни много ни мало в 1,5 миллиона рублей.

Источник: avito.ru
Источник:

avito.ru

Шайбу с автографом Александра продают в Новосибирске. Причем всего за 2 с небольшим тысячи рублей.

Источник: avito.ru
Источник:

avito.ru

Еще за 100 тысяч рублей можно купить коллекционную фигурку с хоккеистом и джерси с его автографом.

Источник: avito.ru
Источник:

avito.ru

Источник: avito.ru
Источник:

avito.ru

Купили бы автограф Овечкина за 35 миллионов?

Безусловно, оно того стоит
Хотелось бы, но нет такой суммы
Овечкин — легенда, но цены завышены
Ни в коем случае, это пустая трата денег
Я думаю, что такое лучше не продавать

Ранее MSK1.RU рассказывал, что футболист московского «Динамо» Муми Нгамале изменил своей девушке. По ее словам, она застукала его лично с девушкой, когда пришла забирать вещи после ссоры.

Подробнее о главных интригах в новом сезоне НХЛ мы рассказывали в нашем материале.

Дмитрий БондаревДмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
