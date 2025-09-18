Последний шанс наших фигуристов попасть на Олимпиаду: что известно о турнире в Китае

Аделия Петросян может отобраться на Олимпиаду Источник: пресс-служба G-Drive-Arena

Утром 19 сентября в Китае начнется Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию. Это единственная возможность для российских спортсменов отправится на зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в феврале 2026 года в Милане.

Не без скандалов

Из парного катания и танцев на льду никто из российских спортсменов допуск от Международного комитете и Союза конькобежцев не получил.

В женском одиночном катании выступит Аделия Петросян, в мужском — Петр Гуменник. Россияне будут в статусе нейтральных атлетов (AIN) — без флага и гимна России, также спортсменам запрещено общаться с прессой в период соревнований.

Шансы россиян пройти отбор высоки — Гуменник и вовсе считается фаворитом квалификации. У Аделии Петросян уже в Пекине возникли определенные сложности. Международный союз конькобежцев запретил хореографу Даниилу Глейхенгаузу сопровождать спортсменку в Китае. Был риск, что в Пекине Петросян останется в одиночестве, но этого не произошло. С ней на соревнованиях будет легендарная Этери Тутберидзе.

Источник: Социальные сети Аделии Петросян

У Петра Гуменника другие сложности. Фигурист за неделю до старта турнира изменил программу. Он выступит с прошлогодней программой на музыку российского композитора Георгия Жерякова из фильма «Онегин». На закрытых прокатах в Санкт‑Петербурге Гуменник продемонстрировал другую программу — музыка к ней была составлена в том числе из композиции Pray, написанной Мэттью Беллами для «Игры престолов» в 2019 году.

Короткая программа у российского фигуриста будет новая. Гуменник выступит под музыку из фильма «Парфюмер. История одного убийцы».

Петр Гуменник успел выложить фото из Китая Источник: социальные сети Петра Гуменника

Вокруг Петросян и Гуменника успел возникнуть небольшой скандал. Организаторы соревнований не включили их в презентационный ролик турнира.

Участники соревнований

Мужчины: Семен Данильянц (Армения), Дуглас Гербер (Австралия), Маурицио Цандрон (Австрия), Евгений Пузанов (нейтральный атлет), Яри Кесслер (Хорватия), Георгий Рештенко (Чехия), Габриэль Мартинес (Эквадор), Валттер Виртанен (Финляндия), Франсуа Пито (Франция), Эдвард Эпплби (Великобритания), Генрих Гартунг (Германия), Джарвис Хо (Гонконг), Александр Власенко (Венгрия), Диллон Джадж (Ирландия), Тамир Куперман (Израиль), Диас Жиренбаев (Казахстан), Ким Хёнгём (Южная Корея), Цзэ Цзэн Фан (Малайзия), Донован Каррильо (Мексика), Давиде Льютон Брейн (Польша), Паоло Борромео (Филиппины), Давид Гувейя (Португалия), Ро Ён Мён (Северная Корея), Петр Гуменник (нейтральный атлет), Ю-Сян Ли (Тайвань), Али Демирбога (Турция), Кирилл Марсак (Украина).

Женщины: София Натали Даян (Аргентина), Виктория Алькантара (Австралия), Наргиз Сулейманова (Азербайджан), Луна Хендрикс (Бельгия), Виктория Сафонова (нейтральный атлет), Чжан Жоюнь (Китай), Марилена Китромилис (Кипр), Михаэла Враштякова (Чехия), Натали Лангербаур (Эстония), Анастасия Губанова (Грузия), Димитра Корри (Греция), Цз Чин Чан (Гонконг), Тара Прасад (Индия), Одри Ли (Малайзия), Анастасия Грачева (Молдавия), Андреа Монтесинос Канту (Мексика), Ники Ворис (Люксембург), Миа Риса Гомес (Норвегия), Петра Лахти (Новая Зеландия), Максин Баутиста (Филиппины), Жан-Квен Айзекс (ЮАР), Аделия Петросян (нейтральный атлет), Юлия Ловренчич (Словения), Антонина Дубинина (Сербия), Ванеса Шельмекова (Словакия), Жозефин Тальегор (Швеция), София Григоренко (Украина).

Танцы на льду: Добросердова/Пеллегрини (Армения), Харрис/Чан (Австралия), Риттер/Брыкалов (Азербайджан), Ван/Лю (Китай), Кудрявцева/Каранкевич (Кипр), Валь/Казимов (Испания), Казакова/Касинский (Грузия), Игнатьева/Семко (Венгрия), Сусис/Фирус (Ирландия), Ичилов/Носовицкий (Израиль), Манни/Рётлисбергер (Италия), Йосида/Морита (Япония), Наурызова/Датиев (Казахстан), Рид/Амбрулявичюс (Литва), Стэнли/Урано (Мексика), Верхаг/ван Геффен (Люксембург), Довгаль/Кулеша (Польша), Рейтан/Майоров (Швеция), Ларсон/Капран (Украина).

Спортивные пары: Акопова/Рахманин (Армения), Шаллер/Майр (Австрия), Чжан/Юань (Китай), Валези/Бидар (Чехия), Ковалев/Ковалев (Франция), Гуннарсдоттир/Пьяцца (Исландия), Нагаока/Моригути (Япония), Гамес/Коровин (Филиппины), Рём/Хан (Северная Корея), Крафорд/Крафорд (Швеция), Голиченко/Даренский (Украина), Шин/Надь (США).

Кто поедет на Олимпиаду?

Источник: социальные сети ISU

Формула отбора в мужском и женском одиночном катании предельно простая. По пять лучших спортсменов получат право выступить на Олимпиаде.

У российских фигуристов квота носит свою специфику. Из-за нейтрального статуса она закрепляется за конкретным спортсменом, а не федерацией. Например, если Петр Гуменник пройдет отбор, но по каким-то причинам в Милан не поедет, то заменить его никто не сможет.

Турнир в Пекине — последний этап отбор на Олимпиаду. Других шансов получить заветную путевку в Милан у спортсменов не будет.

Расписание

19 сентября, пятница:

7:15. Танцы на льду, ритм-танец;

10:30. Пары, короткая программа;

13:00. Женщины, короткая программа.

20 сентября, суббота:

5:00. Мужчины, короткая программа;

9:30. Пары, произвольная программа;

12:15. Женщины, произвольная программа.

21 сентября, воскресенье:

5:00. Танцы на льду, произвольный танец;

8:45. Мужчины, произвольная программа.

Где смотреть