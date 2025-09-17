НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Спорт «Думал, умру»: Джефф Монсон откровенно рассказал о российской медицине — видео

«Думал, умру»: Джефф Монсон откровенно рассказал о российской медицине — видео

Спортсмену пришлось перенести операцию

Новый россиянин

Источник:

UFA1.RU

Депутат башкирского парламента и боец смешанных единоборств Джефф Монсон в интервью нашим коллегам из UFA1.RU рассказал о том, как ему пришлось обратиться к помощи российских врачей. Казалось бы, Снеговика ничем не испугать, однако в России нашлось то, что его пугало — это медицина.

Также в беседе с журналистами Джефф Монсон рассказал о своей карьере в спорте, известных бойцах и политике — не только российской, но и американской.

Напомним, Джефф Монсон получил российский паспорт относительно недавно — в 2018 году. По его словам, лет 10-15 назад он и не думал о том, что когда-то переедет в Россию. Однако сейчас он не только живет, но и активно участвует в политике нашей страны.

Со временем Монсон прижился, но к помощи российских медиков не обращался. Вот только судьба распорядилась так, что без вмешательства врачей дальше ему было нельзя, и пришлось рискнуть.

«Я думал, тут всё из древних времен, у них нет хороших инструментов, нет хороших докторов, что если у меня будет тут операция, я умру. Но я прошел через операцию — доктор и лечение были хорошими», — отметил боец.

Он также сказал, что оборудование местами действительно старое, а когда он в палате, то у него там нет телевизора, «но уход — самый лучший». Поэтому для него американские больницы с точки зрения комфорта лучше, потому что там «как в отеле».

Джефф Монсон Медицина
Гость
1 час
Всё относительно. По сравнению с гнилым Парижем, к примеру, наша медицина фантастически хороша. Уровень нашей медицины, особенно неотложной помощи, для французов недостижим. Он им может только сниться.
