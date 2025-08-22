«Сделала рывок, и меня вырубило». Спортсменка за четыре года стала чемпионкой России по бегу — финиш превратился в триллер

Мария Ермакова сегодня — одна из сильнейших атлеток в беге Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

На прошедшем недавно в Казани чемпионате России по легкой атлетике бегунья из Новосибирска Мария Ермакова произвела настоящий фурор. Она стала чемпионкой в забеге на 10 тысяч метров, обойдя соперников с приличным отрывом. Но центральным событием чемпионата стал ее финиш, который уже назвали главной спортивной драмой в истории, а завоеванное золото — кровавым. Оказалось, что 22-летняя легкоатлетка впервые вышла на беговую дорожку всего несколько лет назад. Наши коллеги из NGS.RU поговорили с Марией и ее наставником о том, можно ли начать спортивную карьеру в «пенсионном» для атлетов возрасте, как они пережили драматичный финиш и почему Мария лучшая не только в России, но и в Европе.

Кровавое золото

Пока эксперты и любители спорят о том, какой вид спорта популярнее — хоккей или футбол, — Мария Ермакова приковала всё внимание к легкой атлетике. Ее невероятный финиш на чемпионате России в Казани стал главной драмой и триумфом одновременно, а имя теперь знает вся страна.

Кадры сенсационного финиша Марии на чемпионате России облетели всю страну

На турнире она участвовала в забеге на 10 тысяч метров, и конкурентов у нее фактически не было: она со старта вышла в лидеры и к последнему кругу опережала ближайших преследователей на 46 секунд — это огромная пропасть между позициями спортсменов в беге. К финалу дистанции, выложившись на полную, Мария начала терять силы и контроль. Перед самым финишем спортсменка просто упала, но поднялась и явно почти без сил смогла пересечь черту, став чемпионкой.

Кадры с этим феноменальным чемпионским финишем облетели все СМИ и соцсети. Трибуны ревели, как в Колизее во время игр, а история легкой атлетики в нашей стране разделилась на до и после.

Нелегкая атлетика

Из-за падения перед самым финишем установить рекорд России Марии Ермаковой, к сожалению, не удалось

В этом забеге Мария не просто претендовала на золото — она планировала зафиксировать новый рекорд России среди молодежи до 23 лет. Из-за падения рекорда не случилось. Сибирячка считает, что неправильно распределила силы: выложилась раньше, чем это стоило было делать.

«Я понимала, что финиш будет сложный, но не до такой степени. Всплеск адреналина, и я не смогла сдержаться. Тренер кричит, чтобы бежала тише, а я не могу. За четыре круга до финиша уже почувствовала слабость в ногах и забитость в руках. Я начала „цепляться“ за соперницу, сделала рывок, чтобы ее обойти, и меня уже окончательно вырубило. А на финише тело уже отказалось бежать, — вспомнила Мария в разговоре с корреспондентом NGS.RU. — Я уже знала, что я первая. Даже если бы ползком пришла, всё равно была бы первая. Возможно, ползком было бы даже лучше».

На чемпионате России Мария Ермакова была фаворитом

После драматичного финала Марию забрали врачи, привели в чувство, но в себя спортсменка приходила еще несколько дней. Об упущенном молодежном рекорде немного жалеет: с 23 лет она уже перейдет в категорию взрослых спортсменов. Тем не менее в историю легкой атлетики она уже вошла.

Высокие результаты, которые показывает Мария Ермакова на дорожке, — следствие большой работы. На сегодняшний день у нее внушительный список титулов: многократный победитель первенства России, двукратный бронзовый призер Кубка России, бронзовый призер Игр БРИКС, теперь — чемпионка России. И всё это — за четыре года.

Сибирский феномен

Несмотря на падение на финише, Мария стала чемпионкой
В ее активе медали других крупных турниров

На беговую дорожку Мария Ермакова впервые встала в 18 лет, что считается для легкоатлетов (да и для других спортсменов) поздним возрастом. Добиться профессиональных успехов при таком старте удается единицам.

При этом в спорте девушка уже давно: с пяти лет занималась бальными танцами, в семь лет пошла в большой теннис. В семье спортсменов нет, Мария занималась исключительно для себя. За восемь лет в теннисе смогла добиться спортивного разряда, но не больше.

Потенциал спортсменки разглядел тренер Сергей Наумов

В 2021 году Мария поступила в НГТУ на факультет радиотехники и электроники. На физкультуре в вузе можно было выбрать спортивное направление, но все места на теннис были заняты. Так, буквально ткнув пальцем, Мария Ермакова попала в легкую атлетику.

«На первом занятии бегала и заметила, что на меня с интересом смотрел вот этот товарищ (тренер Сергей Наумов. — Прим. ред.), — смеется чемпионка России. — Я сначала думала: „Что ему от меня надо?“, мне было страшно. Потом он меня остановил. Говорит: „Хочешь стать чемпионом?“ Я говорю: „Блин, звучит неплохо“. На следующий день я уже пришла на свою первую тренировку. Тогда ничего особенного не было, он сказал: „Пробеги минут 25 просто так“. На следующий день у меня ноги отнимались. Я думаю: „Что же это за спорт такой?“ ».

Всего через несколько месяцев тренировок Мария Ермакова начала заявлять о себе на всероссийских стартах

Так начались тренировки будущей чемпионки. Через месяц Мария Ермакова вышла на свои первые соревнования внутри вуза. Говорит, со старта опытные соперники буквально сбили ее с ног. На дорожке тогда легкоатлетка не блистала, пришла к финишу на седьмой или восьмой позиции.

«Тогда была слякоть, грязь, а у меня не было шиповок. Я бежала в кроссовках, а было сыро и скользко. Со старта меня растолкали локтями, я упала лицом в эту грязь. Вот это был мой первый старт», — со смехом вспомнила Мария.

Через три месяца будущая чемпионка уже выполнила норматив на первый спортивный разряд — это позволило ей пройти отбор на первенство России среди спортсменов до 20 лет. Эти соревнования стали первой громкой заявкой Марии в профессиональном спорте. Она выиграла бронзу на дистанции 3 тысячи метров и стала победителем в забеге на 5 тысяч метров.

«Подошли журналисты, спросили, сколько лет я занимаюсь. Я ответила, что через три дня будет восемь месяцев. Они сразу же убрали камеру и убежали. Подумали, ненормальная какая-то», — рассказала девушка.

«Она настоящий боец»

Сергей Наумов считает боевой характер воспитанницы одним из главных факторов ее успеха

Тренер Сергей Наумов нередко бывает на уроках физкультуры в вузах: смотрит на студентов, оценивает потенциал. На Марию Ермакову внимание обратил сразу, ведь она уверенно бежала почти 20 минут, не имея при этом никакой техники. Выносливость девушки его впечатлила.

«В принципе, ничего великого она не показывала, бежала просто. Бежит минут 20 уже, дышит. Бежит некрасиво, — вспомнил Сергей Наумов знакомство со своей воспитанницей. — Видно, что, наверное, теннисом занималась: рукой машет. Я ей так и сказал сразу: „Ну-ка, теннисистка, иди-ка сюда, поговорим“. Она на первых стартах брала только характером, не готова была технично бежать. Я удивлялся: только пришла и через три месяца первый разряд выполнила».

Сегодня Мария Ермакова (на фото под номером 226) — одна из лучших спортсменок в беге на длинные дистанции не только в России

Именно характер Марии Ермаковой позволяет ей уверенно двигаться вперед. Во время чемпионского финиша, признался ее тренер, он еще на старте понимал, что к финалу будет «триллер». Мария резко стартанула, стараясь «уничтожить» соперников — ей это удалось, но ценой тяжелейшего окончания забега. Сергей Наумов переживал так, что самому стало плохо, но был уверен в своей воспитаннице.

«Рядом были тренеры из других регионов. Когда она рванула на первых кругах, я им сразу пообещал мощный финал. А когда она упала, они переживали — встанет ли. Я сказал: встанет. С ее характером она не могла не встать. Она настоящий боец», — не без гордости заявил наставник Марии.

Когда с финиша подопечную забрали врачи, сразу пошел ее искать, очень волновался. Сейчас сибирячка в центре внимания, ее поддерживают в соцсетях.

Самая тестируемая в России

Из-за изоляции российских легкоатлетов Мария не может выступать на международных турнирах, хотя показывает результаты выше, чем лидеры чемпионатов Европы

Результаты, которые показывает новосибирская бегунья на соревнованиях внутри страны, выше, чем демонстрируют легкоатлеты за рубежом. Выступай сегодня Мария Ермакова на чемпионате Европы, она привезла бы золотую медаль и оттуда. Конкурентов в России у нее единицы. Для развития тренер во время тренировок ставит ее на дорожку с парнями, пока участие российских легкоатлетов в международных соревнованиях жестко ограничено.

«Легкая атлетика уже 10 лет как в дисквалификации, юбилей в ноябре будет. У меня группа мальчиков, Маша бегает с мальчиками, чтобы чувствовать плечо. Парни помощнее, и у нее повышается планка для роста, — пояснил Сергей Наумов. — Но мечта у нас, конечно, — попасть на Олимпийские игры».

Мария находится под пристальным вниманием антидопингового агентства
Спортсменка проходит тесты на допинг практически после каждого старта

Изоляция российских легкоатлетов на мировой арене началась в 2015 году после обвинений в массовом и системном употреблении допинга. И головокружительный взлет новосибирской спортсменки не мог остаться незамеченным для национального антидопингового агентства РУСАДА. А поскольку ее результаты на дорожке ошеломляют, проверяют Марию тщательно. Не поставив рекорд России на своей коронной дистанции, сибирячка стала рекордсменкой среди спортсменов по количеству тестов на допинг.

«Меня внесли в пул тестирования, назначили часовое окно с 18:00 до 19:00 ежедневно. Это значит, что я ежедневно обозначаю, где в это время я нахожусь и где буду завтра: дома, на тренировке, в отпуске — указываю точный адрес и обязана быть там. Ко мне могут приехать в любой день без предупреждения. И приезжают. Берут пробы после стартов, почти после каждой дистанции прямо на стадионе, домой приходят. Если я пропущу — автоматически красный флажок. Три таких флажка — и меня дисквалифицируют как нарушительницу. Я самая тестируемая спортсменка в России сегодня», — рассказала о цене успеха Мария.