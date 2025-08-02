Хоккейный эксперт заявил, что клуб «Салават Юлаев» может исчезнуть — что он имел ввиду

Хоккейный эксперт объяснил, что за проблемы у клуба «Салават Юлаев» Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Спортивный журналист Алексей Шевченко заявил, что уфимскому хоккейному клубу «Салават Юлаев» грозит исчезновение. По его мнению, невыразительная трансферная кампания «зеленых» перед грядущим сезоном и работа с долгами команды в итоге приведут её к расформированию.

«Не думаю, что „Салават Юлаев“ выкарабкается. Думаю, что это конец „Салавату Юлаеву“. По крайней мере, при нынешней ситуации команда будет жить последний год. За год с долгами не расплатиться», — заявил обозреватель в эфире своей программы «День с Алексеем Шевченко».

В то же время он отметил, что винить руководство клуба в происходящем не стоит.

«Республика, в которой обожают хоккей, просто прибила свой клуб. Я знаю, что прямой вины нынешнего руководства республики в финансовых проблемах „Салавата Юлаева“ нет. Но они могли сделать очень много, если бы хотели, чтобы финансирование „Салавата Юлаева“ было стабильным и хорошим. Не за счет бюджета или за счет него», — сказал Шевченко.

Ему заочно возразил воспитанник уфимского хоккея и тренер Андрей Зюзин. Он признает, что проблемы у клуба серьезнейшие, но считает, что совсем исчезнуть команда не может.

«„Салават Юлаев» — витрина всего спорта республики, его курирует глава Башкортостана, так что утонуть в долгах «Салавату» не дадут. Но, честно говоря, для хоккейных людей такие проблемы — не сюрприз, клуб к этому шел все последние годы», — сказал Зюзин в интервью Russia-hockey.

Что случилось с «Салаватом Юлаевым» — разбор Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Как сообщают наши коллеги из UFA1.RU, в уфимском клубе уже не скрывают, что долги огромны. В частности, с него через суд требует взыскать более 100 миллионов рублей титульный спонсор и почти такую же сумму — благотворительный фонд, которым при жизни руководит бывший глава Башкирии Муртаза Рахимов.

К тому же, этим летом команда рассталась с несколькими лидерами, а звездными приобретениями пока похвастаться не может. Вопиющим можно считать расторжение договоров с хоккеистами Дмитрием Юдиным и Сергеем Андроновым, о которым сообщил Алексей Шевченко. В клубе об этом не объявили, и немудрено — эти игроки достались Уфе только в июле в обмен на вратаря Бондарева и денежную компенсацию.

«Козлов сам будет играть», — горько шутит подписчик фан-сообщества в telegram-канале ХК «Салават».

«Ещё чуть-чуть и вшестером будем играть, Панин в центре, Хохряков на воротах», — добавляет другой.

«Времена меняются и не в нашу пользу, а самое страшное, что хоккей — обуза для руководства республики», — пишет Олег.

Но фанаты все-таки надеются, что страшные прогнозы экспертов не сбудутся. Подкреплением их надежды может служить результат прошлого сезона — с финансами у «Салавата» проблемы давно, а все-таки команда смогла дойти до полуфинала Кубка Гагарина.

«Выше голову, — призывает болельщик Разиль. — „Салават“ в этом сезоне ещё покажет как надо играть с малым бюджетом. Молодежь надежда на вас, покажите себя в лучшем виде.

Однако тут оптимистам уже может возразить (опять же, заочно) Андрей Зюзин. По его мнению, полученными в прошлом сезоне медалями не получится компенсировать финансовые трудности «зеленых».

«Тут надо поставить памятник тренерскому штабу Виктора Козлова. Он выжал из команды двести процентов, дал результат. Но вы поймите, что это всего лишь фасад. Нынешний „Салават“ — уникальный клуб, совмещающий этот бронзовый блеск и, к сожалению, нищету внутренней хоккейной системы. Тут, как ни старайся, бронзовым фасадом дыры не закроешь», — пояснил бывший игрок и тренер уфимского клуба в интервью Russia-hockey.

В самом клубе ранее уже признавали: долги есть. Однако руководство считает, что сможет балансировать между ожиданиями болельщиков и скромным бюджетом. По словам гендиректора Рината Баширова, часть задолженности власти республики взяли «на себя».

«Следующий [сезон] будет непростым. Задачи конкретные не определены, но они самые высокие. Если брать календарь, то у нас еще самое ранее утро. Пока не можем сформулировать задачи, за которые подразумевается ответственность. Соберем команду, и тогда будет видно», — заявил менеджер на предсезонной пресс-конференции.

Сможет ли «Салават» разобраться с долгами и добыть медали снова? Да Нет Своим мнением поделюсь в комментариях