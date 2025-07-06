«Я била по голове, а с ним ничего не делалось». Россиянка стала вести курс самообороны для женщин после того, как на нее напал насильник

«Я била по голове, а с ним ничего не делалось». Юлия стала вести курс самообороны для женщин после того, как на нее напали Источник: Юлия Шиверская / личный архив

Юлия Шиверская родом из городка Зима под Иркутском. По образованию она архитектор, однако преподает единоборства. Параллельно запустила курс по самообороне для девушек. О работе, стереотипах по поводу представительниц прекрасного пола в боевых искусствах и о способах защитить себя в опасных ситуациях симпатичная и хрупкая с виду Юлия рассказала IRCITY.RU.

— Я смогла вырваться, отбиться от него и убежать. Но если бы на моем месте была другая девчонка, у нее бы не получилось, — говорит тренер-преподаватель спортклуба Юлия Шиверская. В 17 лет она чуть не стала жертвой насильника. Спастись помогло то, что всё детство занималась кикбоксингом и единоборствами.

«Последний раз видишь это красивое лицо»

В детстве Юлия посещала все возможные кружки и дополнительные занятия, так как они были в шаговой доступности.

Юлия выучилась на архитектора и музыкального педагога, но большую часть жизни посвятила единоборствам Источник: Юлия Шиверская / личный архив

— В 13 лет я окончила музыкальную школу, и внезапно появилось много свободного времени. Подружка позвала на кикбоксинг, но я долго не решалась пойти в эту секцию. Слышала, что тренер там, Сергей Геннадьевич Антонов, достаточно жесткий, и переживала, что это не девочковый спорт. Месяца три собиралась, но все-таки пришла на первую тренировку, — рассказывает Юлия.

И добавляет, что при первом же знакомстве Сергей Геннадьевич подвел ее к зеркалу и сказал: «Посмотри на себя».

— Я же девочка-подросток, шла в новый коллектив. Конечно, выпрямила и уложила волосы, у меня тогда была стрижка каре. Накрасилась, всё новое надела. Тонак (тональный крем. — Прим. ред.), ресницы, брови, губы — вся такая красотка. Подхожу к зеркалу и думаю: «Да что не так? Макияж не потек, всё отлично». А Сергей Геннадьевич, уже мой любимый тренер, и говорит: «Ты последний раз видишь это красивое лицо». Таким было мое первое знакомство с единоборствами, — отмечает Юлия.

На первой тренировке с ней обошлись «достаточно легко» и старались не отбить желание продолжать. Но вообще за всю историю отношений с единоборствами Юлии, бывало, прилетало. Зато именно в этом виде спорта у нее начало всё по-настоящему получаться. До этого она пробовала много других разных секций, но только кикбоксинг пришелся по душе.

Плюсом Юлия пошла заниматься рукопашным боем. Шутит, что кикбоксинга показалось мало.

Единоборства увлекли Юлию еще в 13 лет, и теперь она профессиональный тренер боевых искусств и ведет курс самообороны для девушек Источник: Юлия Шиверская / личный архив

— Но рукопашка была специфической. Если на кикбоксинге мы дрались в экипировке, со шлемами, капами, в перчатках и накладках для ног, плюс был инвентарь, то в секции рукопашного боя всё делали голыми руками в голых стенах школьного спортзала. Это было странно, но интересно. Я там прозанималась года три, и, возможно, именно это умение защищаться и наносить удары спасло мне жизнь, — рассуждает Юлия.

«Я никому не рассказываю, что со мной было в тот вечер»

Затем тренер вспоминает ту часть своей жизни, о которой хотелось бы забыть навсегда, но не получается. Когда Юлия только-только окончила школу, в нескольких метрах от родительского дома на нее напали.

— Я уже тогда перебралась в Иркутск, поступила в универ. Приехала ненадолго к родителям в Зиму на каникулы, был август. Не помню уже, то ли побегать пошла, то ли к соревнованиям готовилась. Вышла на школьный стадион, который находится через дорогу. Там на меня напал парень и попытался изнасиловать. Не буду полностью эту историю рассказывать, она слишком жуткая. Слава богу, у него не получилось ничего со мной сделать, — рассказывает Юлия.

Насильник был с другом. Тот никак не пытался вмешаться в ситуацию, просто стоял в сторонке и смотрел. Когда Юлии удалось отбиться и убежать, она добралась домой и всё рассказала родителям. Вместе с папой они пытались догнать и схватить преступника, но он сбежал. А того самого друга поймать получилось.

— По городу в тот момент ездил дежурный экипаж. Мы его остановили, попросили помощи. Всех нас загрузили в машину и отвезли в отделение. Меня почему-то допрашивали одну, хотя я была несовершеннолетняя и они не имели права, а папу «обрабатывали» в другом кабинете. Заявление у меня, конечно, не приняли, — рассказывает собеседница.

В 17 лет Юлия чуть не стала жертвой насильника, в полиции ее заявление не приняли Источник: Юлия Шиверская / личный архив

— Еще, наверное, сказали, что сама виновата? — предполагаю я.

— Дело в том, что я вышла из дома после 23 часов, уже наступил комендантский час. И девушка-следовательница всё так повернула, что это полностью моя вина, что если бы я была дома, ничего этого не случилось бы, а теперь моих родителей из-за меня привлекут к ответственности. Обещали выписать им большой штраф, если я напишу заявление. Но самое страшное даже не в этом. Эта следователь сидит, смотрит на меня и говорит: «Ну и вообще, проникновения же не было». И я тогда просто растерялась, не нашлась что ответить, — отвечает Юлия.

Источник: Городские медиа

Собеседница признаёт: тогда она даже почти согласилась с доводами следователя. И это притом что никто не дает одному человеку права нападать на другого, даже если тот вышел на улицу не в то время или не в том виде.

— Я была просто в шоке. Да, насилия не было, но я сижу избитая, меня за волосы таскали по земле, у меня выбита и опухла рука, потому что я отбивалась как могла, я вся грязная и растрепанная. А эта женщина смотрит на меня и говорит, что мне не надо было выходить из дома, пытается вызвать у меня чувство вины. А я была обычной школьницей, которая пошла на стадион побегать. Да, в комендантский час, но это не дает права на меня нападать и пытаться изнасиловать, — продолжает собеседница.

В то же время с отцом Юлии «работали» в другом кабинете. Что ему там говорили, наша героиня не знает точно до сих пор. Но помнит, как он вышел оттуда весь на взводе, хлопнул дверью так, что она сломалась, и коротко выпалил: «Всё, пошли отсюда».

В итоге не было ни уголовного дела, ни наказания, хотя в полиции потом уверяли, что нападавшего задержали. Никто из семьи Юлии в это не поверил. Героиня уехала в Иркутск, но до сих пор живет с этой историей. Признаётся, что травма еще не проработана.

Юлия до сих пор не проработала ту подростковую травму Источник: Юлия Шиверская / личный архив

— Поэтому я никогда и никому не рассказываю, что со мной происходило. Но именно тогда у меня четко оформилась эта мысль: если бы я не была подготовлена, не тренировалась много лет, не смогла бы отбиться. Помню, что он меня заваливал и усмехался, а я вставала. Он хватал, а я умудрялась выдернуться. Нас всему этому научили на рукопашке. У меня было понимание, как ударить человека голой рукой и куда, чтобы причинить ему боль. У меня получилось вырваться. Но я понимаю, что если бы на моем месте была другая девочка, у нее не получилось бы, поэтому я решила плотно заняться самообороной, — рассказывает Юлия.

«Левый — коронный, правый — похоронный»

Она поступила на архитектурный факультет. Параллельно училась в музыкальном колледже на педагога народного хора. Но тренировки не бросала.

— В то время я познакомилась с будущим мужем, у него был спортивный клуб. Так получилось, что из клуба как раз ушел тренер по единоборствам, а группы некому было передать. Я решила попробовать потренировать детей. Стало получаться, очень нравилось, и я осталась в тренерстве. Параллельно запустила группу для девушек по самообороне. Первые четыре месяца ходила только одна девчонка, но постепенно начала формироваться группа, — объясняет Юлия.

Юлия учит детей единоборствам, а девушек — самообороне. Это не только работа в зале с экипировкой Источник: Юлия Шиверская / личный архив

На занятиях Юлия не только показывает приемы, учит их применять, нападать и защищаться, но и разбирает опасные моменты из видеороликов. Такими кадрами наводнен интернет, и можно объяснить ученицам, как поступать в схожих ситуациях, чего делать категорически нельзя, указать на основные ошибки.

— Любой самый слабый мужчина, как ни крути, будет сильнее самой сильной женщины. И у нас с мужчинами приемы для самообороны разные. Если парень может выучить, условно, два удара — левый коронный, правый — похоронный, то у нас так не получится. Надо знать много всего и хотя бы уметь вырваться, увернуться от нападения, — рассуждает спортсменка.

Она признаётся, что даже навредить обидчику не смогла, хотя всегда считала себя сильной девчонкой. Но в самообороне главное — не избить агрессора так, чтобы себя не помнил, а не допустить нападения.

— Я помню, что била его по голове, а с ним вообще ничего не делалось, поэтому главная идея наших занятий не в том, чтобы накостылять кому-то, а в том, чтобы не допустить нападения. То есть если ты видишь, что ситуация накаляется, нужно всегда держать дистанцию, безопасное расстояние. А если ты уже оказался в плохой ситуации, нужно хотя бы уметь кричать, — рекомендует Юлия.

А затем добавляет: многие девушки в стрессовых ситуациях впадают в ступор и не могут или стесняются закричать. Хотя от громкого крика может зависеть буквально всё, потому что он привлечет внимание людей вокруг и спугнет агрессора.

На занятиях у Юлии идет разбор опасных ситуаций, в том числе драк из видеороликов. Тренер объясняет ученицам, что делать в том или ином случае Источник: Юлия Шиверская / личный архив

В качестве примера Юля приводит видео, на котором мужчина пытается затолкать незнакомую девочку в машину. Это видят все. Маленькие дети снимают происходящее на телефоны. В какой-то момент мужчина замечает это и отпускает жертву.

— Именно этот фактор, что его снимают, остановил преступника. Когда я выложила это видео в своих соцсетях, многие стали мне писать и спрашивать, почему девочка молчит и не вырывается. А потому, что она не умеет, не знает, что надо делать. Если взять любую девчонку и попросить ее: «Крикни во весь голос», она не крикнет. Я могу, мне плевать, у меня нет психологического зажима, а большинство не сможет, потому что стыдно, — убеждена Юлия.

Также у многих срабатывает внутренняя защита, — мол, это происходит не со мной, а мой обидчик ошибся, он передумает и отпустит.

— Когда на меня тот парень напал, у меня знаете, какая мысль была? Я ведь знала, что надо бить в кадык или в пах, чтобы причинить боль и выиграть время. Но я думала: «Он просто ошибся, я его пну сильно, а он из-за меня детей иметь не сможет». Представляете? Кто бы мог подумать, что такая реакция случится. Я ведь много лет занималась единоборствами, с пацанами сколько раз в спаррингах стояла. Меня, конечно, сильно не били, но мы боксировали и работали вместе. И тут такая мысль, что я не могу ему навредить, хотя, казалось бы, какая мне вообще разница, что с ним будет? — сама себе удивляется собеседница.

Юлия может постоять за себя и учит этому других Источник: Юлия Шиверская / личный архив

— Девчонки, которые ходят к вам на самооборону, это те, у кого тоже плохие истории за плечами, или они просто хотят быть готовыми ко всему?

— По-разному. В основном приходят, потому что интересно, хотят научиться себя защищать. Но приходили и жертвы насилия. Кого-то дома избивал муж, кто-то, как я, чуть не стал жертвой маньяка. К счастью, тех, кто приходит просто так, больше, — отвечает Юлия.

«Девчонки хотят, но боятся»

В начале нашего разговора она вскользь упоминает, что направление самообороны пока что нельзя отнести к популярным видам спорта среди девушек. У многих до сих пор в голове стереотипы, которые не дают решиться выбрать этот вид активности.

— Часто мне пишут девчонки и говорят, что хотят прийти, но боятся, что их побьют. Или волнуются, что ничего не умеют. Почему-то, когда речь заходит о единоборствах, многие считают, что стоит лишь войти в зал, сразу в морду прилетит. Старая школа такой и была, когда я пришла 20 лет назад. Тогда не церемонились, сразу проверяли на прочность. На первой же тренировке я получила первого леща. Тренер на меня повесил мешок и надел какие-то вонючие перчатки. А у меня ногти были длинные, красные. Жалко было сломать, поэтому я так, как любая девочка, чуть-чуть мешок «погладила». А тренер подходит и «лапой» так по лицу мне — бум. Чтобы не филонила, — вспоминает Юлия.

Со своими ученицами она обращается более мягко и деликатно. Кроме того, занятия состоят не только из физической активности. Юлия дает много теории и разборов ситуаций, чтобы потом девчонки могли сориентироваться в разных условиях.

Юлия знает, как использовать пространство, чтобы защититься. Но главное, говорит она, не доводить до конфликта Источник: Юлия Шиверская / личный архив

— Не всегда же мужчина нападает на женщину. Мы смотрим разные видео, в том числе как женщины нападают на мужчин, бабульки нападают на детей. Не так давно был случай, когда женщина почти до полусмерти избила водителя троллейбуса, тоже женщину. Разбираем школьные драки, буллинг, потому что подростки — непредсказуемая сила. Особенно если дерутся девчонки, — размышляет собеседница.

И затем делится наблюдениями о том, что женские драки порой куда более жестокие, чем мужские. У пацанов, по мнению Юлии, есть хоть какие-то стоп-сигналы, вроде драки до первой крови. Кроме того, они почти никогда не ударят соперника в пах, потому что знают, насколько это больно. Девочки же выбирают самые уязвимые места и могут сцепиться так, что их потом не растащить.

— Иногда волосы дыбом встают от того, что женщины творят друг с другом. Недавно было видео, как тетка на пункте выдачи маркетплейса решила самоутвердиться и избила девочку-работницу. Девчонка снимала видео, как эта женщина держит ее за волосы, а та сидит возле ее ног и ждет полицию. Вот я своим ученицам рассказываю, что таких ситуаций допускать нельзя. Если видишь, что человек агрессивный, неадекватный, держи дистанцию. Используй стул, швабру, палку или любой другой предмет, держи его между собой и нападающим. Можно даже взять ремень и махать им перед собой, чтобы агрессор не мог к тебе подобраться, — советует Юлия.

Если дистанцию между тобой и агрессором сократить уже нельзя, главное — не сдаваться. Так учит Юлия Источник: Юлия Шиверская / личный архив

«Самооборона начинается задолго до нападения»

Затем мы начинаем много и вдумчиво разбирать разные ситуации. На каждую у Юлии есть готовый совет, до которого человек неподготовленный может не додуматься.

— А что делать, если тебя, например, на лестничном пролете окружили? Как раз школьные драки такими бывают.

— Если дистанцию держать уже не получается, главное — не сдаваться. Если агрессор поймет, что ты сдался, он начнет тебя сильно продавливать. Так что сопротивляйся, даже если не умеешь драться. Все мы по себе знаем, где больно. Вот туда надо бить, тыкать, давить, грызть, кричать. Есть пара приемов, которые помогут увеличить дистанцию между тобой и нападающим. Если тебя прижали к стене и схватили спереди, дави тыльной стороной ладони в челюсть. Так ты увеличишь дистанцию и сможешь попробовать вырваться, — рассказывает Юля.

— А если сзади схватили?

— В этом случае всё плохо. И всё равно нельзя сдаваться. Надо сопротивляться до последнего.

Затем я спрашиваю у Юлии, что делать школьникам, которых систематически буллят и, например, зовут подраться за школу. Стоит ли в такой ситуации идти на конфликт или лучше его избегать?

Юлия — мастер и знает много советов, которые могут спасти жизнь Источник: Юлия Шиверская / личный архив

— Обо всех таких ситуациях надо обязательно рассказывать родителям. Неважно, что среди подростков бытует мнение, будто ты крыса или стукач, если делишься таким с мамой и папой. Я всегда говорю: «Ты не ябедничаешь, не стучишь, не доносишь и не жалуешься, ты рассказываешь о том, что было». Тогда многих конфликтов или трагедий можно будет избежать, — уверена Юлия.

Еще всем: и детям, и взрослым полезно всегда иметь при себе газовый баллончик и брелок-сирену, который поможет подать сигнал об опасности, причем достаточно громкий. Тем более что стоит такая штука около 400 рублей. Невысокая цена за шанс спастись, не так ли?

— У меня сирена всегда с собой. Если, например, в подъезде на тебя кто-то нападет, ты ее включишь, и она будет очень долго орать на весь дом. Кто-нибудь выбежит и поможет. Та же история на улице, даже если уже ночь. В этом брелоке есть фонарик, ты сможешь подать еще и световой сигнал, — подчеркивает собеседница.

— А что делать, если, например, таксист тебя везет странным маршрутом?

— Это одна из причин пересесть в другую машину. Просите водителя остановиться в ближайшем удобном месте. Выходите и вызываете другой автомобиль. Еще одна из причин отказаться от поездки — когда номера в приложении и номера машины не совпадают. Я в таком случае всегда отказываюсь, — говорит Юлия.

Также она советует не ездить с незнакомыми мужчинами в лифте один на один, всегда закрывать дверь, когда заходишь в подъезд, а еще — проверять, закрыл ли входную дверь в квартиру.

— У меня, к моему стыду, однажды была такая история: я не закрыла дверь, вышла на минутку, а ко мне в это время ввалился пьяный сосед. И ведь моя собака не среагировала, хотя она обычно на всех лает. Мужик просто перепутал квартиры и зашел, ничего страшного не случилось, но для меня это стало уроком. С тех пор я всегда несколько раз проверяю, закрыта ли у меня дверь, — говорит Юлия.

Еще одно простое правило — не заходить в подъезд вместе с незнакомыми людьми. Лучше либо переждать, либо, если чувствуете неладное, дать понять, что ты с кем-то на связи и тебя ждут дома.

Юлия достигла больших успехов в спорте Источник: Юлия Шиверская / личный архив

— Года три назад я поздно вечером пошла выгуливать собаку. Муж был в отъезде. Вышла, а возле подъезда стоит мужчина. Ну стоит и стоит, подумала я, но дверь за собой тут же захлопнула. Мы погуляли, иду обратно, а он так и не уходит, — более того, видит меня и тоже приближается к двери. Собака у меня была на коротком поводке, я его тут же размотала, мы идем, пес начинает на него реагировать, и только после этого он отходит. Мы заходим внутрь, и я тут же захлопываю дверь. Хорошо, что у меня собака достаточно крупная и с ней безопасно. Но если у вас нет собаки и вы в подобной ситуации, лучше либо подождать, когда незнакомец уйдет, либо попросить домашних вас встретить, либо, если нет никого, сделать вид, что говоришь по телефону. Но вообще из дома по ночам лучше не выходить, хотя бы без баллончика, — отмечает Юлия.

Главный совет, который она дает всем ученицам, подругам и близким людям: избегать опасных ситуаций.