«Команда не без изъянов»: в «Тракторе» оценили игру «Локомотива» перед главной серией плей-офф

13 мая в Ярославле пройдет первый матч серии «Локомотив» — «Трактор» Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В преддверии первого матча финала Кубка Гагарина, который пройдет вечером 13 мая в Ярославле (6+), хоккеисты челябинского «Трактора» оценили своего соперника, игроков «Локомотива».

Черно-белые начали тренировки после короткого перерыва. Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру дал игрокам пару дней отдохнуть после победной серии с московским «Динамо». Как команда из Челябинска оценивает игру ярославцев? И какие прогнозы они дают на финал? Подробнее — в материале с открытой тренировки от наших коллег из 74.RU.

Хоккеисты «Трактора» обсудили игру «Локомотива» в КХЛ Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

Мнение тренера «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру остался под впечатлением от игры железнодорожников в прошлом году. Напомним, в сезоне 23/24 «Локомотив» также дошел до финала, но проиграл серию «Металлургу» со счетом 0:4.

«В прошлом сезоне и „Металлург“, и „Локомотив“ меня впечатлили, а также тот хоккей, что они показали, — оценил наставник „Трактора“ Бенуа Гру. — Отмечу, что „Локомотив“ строится не один сезон, это очень хороший клуб. Но при этом эта команда не без изъянов, как и мы. У них прекрасная оборона, но не могу сказать того же об их вратаре. Именно это едва ли не стало решающим фактором в игре с „Авангардом“ (серия „Локомотива“ с омской командой закончилась с минимальным разрывом в серии 4:3. — Прим. ред.) Будем делать всё от нас зависящее, теперь перед нами задача сыграть и проверить вратаря нашего соперника».

Никакой нервозности перед финалом в тренерском штабе, кажется, нет.

«Я хотел бы сказать, что горжусь нашей командой и тем, чего мы достигли, — признался Бенуа Гру. — За время плей-офф мы пережили много трудностей и, думаю, что в какой-то момент немногие верили, что мы можем оказаться на этом этапе. Считаю, что это получилось благодаря нашему характеру, отношению к работе, которые мы показали в плей-офф, поэтому мы сейчас здесь. И мы знаем, что нужно показать не меньшее упорство в финале».

Для «Трактора» и Бенуа Гру это первый совместный плей-офф Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Без обсуждения Максима Шабанова, которого считают лучшим игроком «Трактора», поскольку он отличился в каждом матче плей-офф, тоже не обошлось.

«Максим — очень важный для нас игрок в этой плей-офф, — признал главный тренер „Трактора“. — Если вы хотите побеждать, то ожидаете, что ваши лучшие игроки будут делать разницу, поэтому надеюсь, что лучший хоккей Максима еще впереди. При этом нельзя побеждать только благодаря одному игроку, хоккей — командный вид спорта. И ваш вратарь должен быть на высоте, и спецбригады большинства и меньшинства должны быть на высоте. Мы находимся здесь и сейчас, потому что многие игроки внесли весомый вклад в те победы, которые привели нас сюда. И это не были одни и те же ребята или один игрок, это была команда».

«У нас есть Максим Шабанов, а у них — нет», — так успех в серии с «Динамо» объяснил коллега по «Трактору» Александр Кадейкин Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Настрой игроков

Не меньшее спокойствие демонстрируют и игроки «Трактора».

«Мы все тяжело работали, чтобы дойти до этой стадии, и эта серия будет принципиальной и особенной не только для меня, но и для всей команды и абсолютно любого игрока. Это финал — все рады в нем играть», — заявил голкипер челябинцев Зак Фукале.

С атмосферой в команде, по его словам, всё в порядке.

«Не стал бы брать ответственность за атмосферу в раздевалке, потому что у нас много лидеров, много сильных ребят, которые берут на себя ответственность как в матчах, так и во время подготовки к играм. Всё хорошо и, как мне кажется, мы сможем показать еще большее упорство в финале, в котором мы все рады быть. У нас отличная атмосфера в раздевалке», — заверил Зак.

Зак выкладывается и на матчах, и на тренировках Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Капитан «Трактора» Владимир Ткачев подтвердил, что подготовка идет полным ходом.

«Удовольствие играть в мае, когда осталось только две команды, — поделился кэп с журналистами. — Наслаждаемся этим временем, потому что это отличное событие для спортсмена в целом. Это то, ради чего мы работаем на протяжении всей нашей жизни, не только в сезоне. Стараемся не быть перегруженными в эмоциональном плане. Все прекрасно знаем, что нужно делать. Нужно выходить и выполнять установку на игру. А то, что все ребята будут выкладываться на 100% — это очевидно. Наслаждаемся процессом».

Показать командную игру готовы все Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Ткачев рассказал, что слушал в кассетном плеере из 1990-х Василий Глотов перед победным матчем с «Динамо» (возможно, стоит эту музыку включить в раздевалке?)

«Би-2, „Наутилус“ и всё то, что тогда выпускали на кассетах», — улыбнулся капитан.

Главный тренер «Трактора» пришел на тренировку с кассетным плеером Источник: преcс-служба ХК «Трактор»

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