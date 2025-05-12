Главная сила «Трактора»: что известно о лучшем игроке соперника «Локомотива» в финале Кубка Гагарина

Несмотря на юный возраст, хоккеист уверенно бьет рекорды Источник: ХК «Трактор»











13 мая в Ярославле пройдет первый матч финала Кубка Гагарина (6+), на льду встретятся ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор».

После полуфинала Континентальная хоккейная лига признала лучшим нападающим серии Кубка Гагарина-2025 игрока челябинского «Трактора» Максима Шабанова. Он набрал 6 очков в пяти матчах с показателем полезности «+7», забросив две победные шайбы. Ему зачлись также шесть силовых приемов, четыре блокированных броска, пять отборов шайбы и четыре перехвата.

После игры 6 мая коллега Максима по «Трактору» Александр Кадейкин заявил в интервью «Спорт-Экспрессу»:

«„Динамо» неплохо давило, мы чуть подсели в оборону, но неплохо оборонялись. Единственное, что не вывели шайбу из зоны и получили 3:3. Но у нас есть Максим Шабанов, а у них — нет».

В чём феномен Шабанова и что о нем известно? В материале наших коллег из 74.RU.

Интроверт и однолюб

Максиму 24 года, он родился 7 октября 2000 года в Челябинске. Родители — обычные рабочие, рассказывал он в официальных интервью «Трактору». Ещё у Максима есть младшая сестра, школьница Аня.

В 2023 году Максим Шабанов женился на челябинке Арине, с которой встречался, судя по всему, ещё со школы.

Детей у пары пока нет Источник: shabanovarisha / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ)











Свадьбу сыграли с шиком Источник: shabanovarisha / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ)











Друзей у Максима, по его словам, немного, среди них — либо коллеги по команде, либо знатоки хоккея, и спорт их дружбе не мешает. А в свободное время хоккеист занимается… другим спортом.

«Когда выдается спокойный день, посещаю школу бокса. Исключительно из интереса, и чтобы чем-то себя занять. Более плотно занимаюсь этим видом спорта в летний период, это помогает подготовиться к сезону и учит тело более адекватно воспринимать физические нагрузки, — объяснял он. — Также люблю пройтись пешком по улицам, посмотреть на город, пообщаться с друзьями».

Максим часто приезжает на матчи в стильных луках Источник: ХК «Трактор»

Молодой бомбардир

Максим Шабанов славится техничной игрой и эффектными шайбами, в том числе так называемыми «лакроссами» (к слову, заброс из пространства за воротами на западе считают одной из фишек знаменитого Уэйна Гретцки). Шайбу, заброшенную в ворота «Авангарда» в матче 2023 года, признали самой красивой в сезоне.

Эксперты отмечают техничную игру Максима Шабанова Источник: КХЛ

А вот ещё один из примеров изящного лакросса:

Максим лихо справляется с шайбой на льду Источник: ХК «Трактор»

Отец Максима занимался хоккеем как любитель, а вот он сам встал на лед всерьез и надолго. Воспитанник школы челябинского «Трактора» начал играть в молодежке в 2016 году.

«Когда поехал на первый сбор, было волнительно. На первых тренировках даже руки дрожали маленько, чувствовал себя не в своей тарелке. Но потом все стало хорошо, волнение пропало, и я был готов бороться на турнирах с этой командой», — делился парень.

Кстати, виртуоз до сих пор не прочь погонять шайбу с маленькими хоккеистами. Минувшей зимой он посетил школу, в которой сделал самые первые шаги.

Иногда Максим выходит на лед с маленькими хоккеистами Источник: ХК «Трактор»

На обычный дворовый лед Макс выходит с детским азартом Источник: ХК «Трактор»











В 2021 году Максим дебютировал в основном составе «Трактора». 12 октября он сыграл за «черно-белых» в своем первом матче КХЛ, против владивостокского «Адмирала».

Уже в начале 2022 года, по итогам 18-й игровой недели, Максима признали лучшим новичком лиги. Дважды — в сезоне 2022/23 (23-я неделя) и в сезоне 2023/24 (8-я неделя) — его признавали лучшим нападающим КХЛ.

Спокойствие и собранность — залог хорошего гола Источник: ХК «Трактор»











3 ноября 2023 года в домашнем матче с «Адмиралом» Максим Шабанов впервые сделал хет-трик.

Дальше — за океан?

Максиму Шабанову уже предлагали перейти в НХЛ. По данным источников «Матч-ТВ», на него претендуют команды «Питтсбург», «Филадельфия», «Нью‑Йорк Айлендерс» и «Тампа‑Бэй».

Контракт Шабанова с «Трактором» заканчивается в 2025 году, он был продлен односторонним соглашением в конце 2023 года. Что будет после окончания договора — сам бомбардир не комментирует, а спортивные менеджеры считают: шанс вновь увидеть его в играх КХЛ есть.

«Максим Шабанов не поедет, лишь бы куда-то уехать», — заявлял «Рейтингу букмекеров» агент спортсмена.

К слову, в 2023 году челябинец признался: самым большим событием в его карьере станет Кубок Гагарина. Кажется, сейчас Максим близок к этому как никогда.