«Мне говорили: забудь эту идею». Студент собрал «очки Тони Старка» в студенческом общежитии и попал в Forbes

Источник: предоставлено «Фонтанке»

Максиму Натчуку 23 года: его стартап уже осваивают на российских производствах и планируют внедрять за рубежом. Прототип «умных очков» он собрал в общежитии со стипендии, а на одном из первых конкурсов услышал — забудьте про эту идею. Его история — в материале «Фонтанки».

«Мое — не тусовки, а сидеть в общежитии и паять микросхемы»

В 23 года Максим попал в рейтинг Forbes «30 до 30». Источник: предоставлено «Фонтанке» — Для моего поколения, которое принято называть зумерами, у меня довольно нетипичный взгляд на жизнь. Честно говоря, себя в полной мере к этому поколению я не отношу, — начинает Максим. Максим Натчук в детстве интересовался историей, играл в Assassin’s Creed и подумывал поступать на юридический факультет — стать адвокатом или государственным деятелем. Сам Максим отмечает, что даже внешне больше похож на юриста — в костюме и с галстуком. Когда юный Максим впервые посмотрел «Железного человека», на смену вопросу «а как оно было раньше?» пришли: «Как это работает, что нужно сделать, чтобы создать подобное самому?» С ними он пришел к родителям — потомственным инженерам — и начал усердно учиться. Так Максим выиграл олимпиаду, поступил в Горный университет и переехал из Тюмени в Петербург.

При этом Максим настаивает, что не был стереотипным отличником, запертым в четырех стенах учебниками и родительской строгостью. Наоборот: ездил в деревню к дедушке, играл в компьютерные игры. Тем не менее студенческая жизнь в привычном ее понимании Максима интересовала мало:

Со сверстниками у меня всегда был небольшой конфликт интересов. У меня есть близкий круг общения, но когда заходила речь о тусовках, алкоголе или студенческом активе, я понимал, что это не мое. Мое — это сидеть в общежитии и паять микросхемы. Максим Натчук основатель стартапа по разработке очков смешанной и дополненной реальности SKADI Technologies

Изначально Максим поступил на инженера-нефтяника, но так сложилось, что он попал на кафедру физики, в научную группу по нанотехнологиям. Тогда к нему пришло понимание, что «наука — это классно», но больших перспектив в плоскости теоретической он не видел: «Я говорил: „Ребят, мы изучили, давайте что-то делать“. И слышал в ответ: „Максим, это все сложно, зачем тебе это надо?“

Тогда Максим пошел в университетский центр цифровых технологий — заниматься 3D-моделированием, разработкой технических решений, созданием сложных инженерных систем, а в мае 2022-го решился попробовать силы в бизнесе.

— Тогда это была просто идея, название и огромное желание доказать, что в России молодой студент тоже может создавать технологии мирового уровня. Без инвестиций, без команды из десятков человек и без громких связей.

«Максим, твой проект — шляпа полнейшая». Или как в комнате общежития появились очки Тони Старка

Источник: предоставлено «Фонтанке» — У меня с детства плохое зрение — минус 9. И я с детства хотел преобразовать свой минус в плюс, — объясняет свою идею Максим. Он откладывал деньги со стипендии, купил фотополимерный принтер, чтобы печатать линзы, лазерный станок, чтобы нанопокрытие на них наносить. — Сидел у себя в комнате в общаге, паял и создавал.

Причем это была не коммерческая жилка, я и не думал заработать на этом деле. У меня было просто желание сделать очки в первую очередь себе. То есть главный потребитель этих очков был я. Максим Натчук основатель стартапа по разработке очков смешанной и дополненной реальности SKADI Technologies

В 2022 году Максим попал на свой первый акселератор — тогда продукт не приняли, но зато начинающий стартапер понял ключевое: технология сама по себе никому не нужна, если она не решает понятную проблему человека. С новыми знаниями и силами он поехал на акселератор в Иннополис — и провалился.

— Там мне прямо сказали: «Максим, твой проект — шляпа полнейшая. Неужели ты правда веришь, что сможешь сделать очки Тони Старка? У тебя не хватит ни знаний, ни компетенций, ни денег, поэтому забудь эту идею и вернись к обычной жизни». Я немного опешил и решил, что не стоит мне всем этим заниматься. Буду просто работать.

Очки смешанной реальности могли так и остаться на уровне студенческой идеи — если бы не заметка РИА Новостей 2023 года прямо с таким заголовком: «В России разработали очки смешанной реальности».

— В университете поднялся ажиотаж, меня начали спрашивать, что с проектом. Я честно отвечал, что уже полгода ничего не делаю.

Максима заметили и пригласили принять участие в конкурсе инженерных разработок в рамках Российской энергетической недели в Москве. На разработку нового проекта оставалось полгода.

Компания протестировала разработку на «Арктик СПГ-2». Теперь очки внедряют на российских предприятиях. Источник: предоставлено "Фонтанке" И я принял важное решение: временно уйти от B2C-модели и создать решение для бизнеса. Так появился новый прототип очков для нефтегазовой отрасли. Рабочий на объекте надевает очки, инженер из офиса подключается по видеосвязи, видит всё глазами сотрудника и в режиме реального времени даёт инструкции по ремонту оборудования. Там я показывал очки ученым и экспертам из Европы, из Китая. И все спрашивали: «Ты это сам сделал? Прямо с нуля?» Для молодого человека, который год назад слышал, что его идея никому не нужна, это был очень сильный момент. А дальше — череда проектов, съемки на телевидении, выступление на ПМЭФ и победа в конкурсе «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям (ФСИ). Максим получает свой первый грант, открывает юрлицо, а уже в 2025 году показывает очки руководству «Новатэка».

Когда пришли первые инвестиции, Максим решил вернуться к своей мечте — массовым B2C-очкам будущего. С новым прототипом он поехал в Индию — и получил первые международные инвестиции.

Стартап привлек $ 120 000 от индийского производителя нефтегазового оборудования Power Impex. «Сегодня мы уже прорабатываем запуск собственного производства в Индии к 2027 году», — делится планами Максим. Источник: предоставлено «Фонтанке»

Списывание, слежка за сотрудниками. Разбираемся, где нельзя использовать очки смешанной реальности и как они устроены

— Дополнительно встроен ИИ: можно прямо в очках задавать какой-то вопрос, и тебе прилетает ответ. Условно, неудобный вопрос тебе задали, не знаешь, как ответить, — бац, прочитал. Хотя я этим особо не пользуюсь, потому что это не совсем честно, на мой взгляд, но такая возможность есть, — рассказывает Максим и показывает очки. На вид — совершенно обычные, чтобы заметить блики голографии, нужно сильно присмотреться.

Управляются очки через смартфон, сенсорную полоску на дужке или через специальное кольцо. Источник: предоставлено «Фонтанке»

— Вы говорите — нечестно, а звучит как идеальный инструмент для списывания. Тем более прецеденты уже были. Вы к такому варианту использования очков как относитесь?

— А меня спрашивают: «А в очках можно списывать, вывести текст с камеры?» Я это максимально осуждаю. А смысл тогда в образовании? Вы зачем тогда пришли получать какие-то знания? Это кощунство, и это надо запретить в первую очередь.

— А если вернуться к вашим очкам для бизнеса и предприятий в частности — удаленный эксперт видит глазами оператора на площадке и подсказывает. Я ставлю себя на место сотрудника, которому выдали умные очки с камерой, первая мысль: начальство за мной следит. Нет ли у работников сопротивления или страха, что это инструмент тотального надзора и слежки за их эффективностью?

— Это абсолютно нормальная реакция. Люди всегда настороженно относятся к изменениям, особенно если речь идёт о технологиях, которые потенциально могут вмешиваться в привычный рабочий процесс. Если сотруднику просто выдать «умные очки» и сказать: «Теперь работай так», это почти гарантированно вызовет сопротивление. Поэтому здесь ключевой вопрос не в самих очках, а в том, как компания внедряет технологию и какую философию закладывает в её использование.

В очки встроен телесуфлер для выступлений, переводчик с русского на английский язык, гарнитура с микрофоном Источник: предоставлено «Фонтанке»

Если устройство применяется как средство тотального надзора — фиксировать каждое движение человека, считать секунды простоя, искать повод наказать, — то сотрудники будут воспринимать его негативно. И совершенно справедливо. Но если технология внедряется как инструмент помощи, реакция меняется кардинально. Условно, рабочий выходит на взрывоопасный объект — очки для его же безопасности, чтобы ему могли своевременно оказать экстренную помощь.

Кроме того, через очки можно быстро соединять сотрудника с экспертом и выводить пошаговые инструкции прямо перед глазами, что сокращает вероятность ошибок при ремонте оборудования, ускоряет обучение новых специалистов и помогает в аварийных ситуациях.

«Перестанем ощущать разницу между реальным и цифровым». Куда могут зайти технологии

Сам Максим не считает, что уже добился успеха. «Главная ошибка — сразу словить звезду и поставить себе этот потолок. Я считаю, что мечтать нужно глобально. В моем случае я могу сказать, что есть интерес — он проявляется в забитости моей лички. Это караул полнейший, а я придерживаюсь мнения, что я должен лично всем отвечать», — признается стартапер.

— Довольно иронично, что вы — инженер, развиваете технологии и при этом не можете доверить ИИ-агенту отвечать на сообщения в личке.

— Да, как я сам про себя говорю — я человек-противоречие. Я человек технологий, но воспитание у меня консервативное. И я считаю, что полностью воспроизвести эмоционального и эмпатичного Максима Натчука [посредством ИИ] невозможно.

— Слабое место технологий найдено, поняла. А как на ваш взгляд, останутся ли сакральные зоны и профессии, куда AR-вмешательство запрещено этически? В условном 2035-м мы все и всегда будем в «умных очках», как сегодня в наушниках?

— Насчёт 2035 года я пока не стал бы делать слишком категоричных прогнозов. Вероятнее всего, к 2035 году очки дополненной или смешанной реальности перестанут восприниматься как нечто экзотическое. Они начнут входить в повседневность — сначала в профессиональной среде, затем в городском быту. Это может быть навигация, мгновенный перевод, подсказки в работе, обучение, коммуникации, удалённое присутствие, быстрый доступ к информации.

Источник: предоставлено «Фонтанке» — Если же говорить о более далёком горизонте — например, о 2100 годе, когда меня уже не будет на этом свете, — вот здесь можно сделать действительно смелый прогноз. Я считаю, что к тому времени интерфейс «человек-мир» исчезнет как отдельное понятие. Он станет естественной частью жизни. Технологии будут встроены настолько органично, что человек перестанет ощущать границу между физическим и цифровым пространством. Но при этом останутся сакральные зоны, где цифровое вмешательство ограничено этически. Это может касаться храмов, мест памяти, глубоких личных встреч, воспитания детей, медицины, судебных решений, некоторых образовательных процессов и искусства. Потому что есть пространства, где человеку важно остаться наедине с реальностью, без посредников.

«Главный вопрос будущего — не в том, насколько мощными станут технологии, а в том, хватит ли человечеству мудрости правильно определить границы их применения», — подчеркивает Максим.

Дефицит кадров и инвестиций. С какими проблемами сталкиваются российские ученые и стартаперы

Главная проблема, с которой сталкиваются начинающие разработчики и стартаперы, — в России не развита культура венчурных инвестиций, считает Максим. «Венчурный инвестор — это кто? Это человек, который вкладывается в десять стартапов, и только один из десяти приносит ему выручку, которая покрывает его расходы на оставшиеся девять. У нас в России это не так: тебе дают деньги и [если стартап не выстреливает] требуют их обратно», — отмечает он.

В этом году Максим выпускается из магистратуры — и планирует поступать в аспирантуру в Массачусетский технологический институт. При этом он не намерен из России уезжать и вопрос: «Не проще уехать в Кремниевую долину?» — считает неверным на уровне постановки — смена локации для человека, у которого есть знания и перспективный проект, глобально ничего не решает.

Кроме того, в России Максим видит множество нерешенных задач или «простора» — на формирующихся рынках у молодого предпринимателя иногда даже больше шансов стать первым.

Кроме того, создавать что-то у себя дома — это особая мотивация. Ты работаешь не просто ради оценки компании или инвестиционного раунда, а потому что реально меняешь среду вокруг себя. Максим Натчук основатель стартапа по разработке очков смешанной и дополненной реальности SKADI Technologies

При этом Максим признает, что в России глобальный дефицит технологических кадров. Во-первых, узких специалистов в стране просто не готовят — например, хороших микроэлектронщиков, которые разрабатывают процессоры. Во-вторых, инженеров учат быть инженерами, а не бизнесменами.

— Нужно не собираться на форумах, где студенты хейтят систему и жалуются, что им не дают возможностей, а студентов ругают за то, что они не хотят учиться, а решать проблему. В первую очередь — с образованием, перекраивать его с нуля, комбинировать советскую и западную системы. Пока у выпускников нет симбиоза знаний и рыночного мышления, а как раз он создает тех предпринимателей, которые сплошь и рядом на Западе.