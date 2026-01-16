Где обустроят купели в Ярославской области на Крещение: адреса

Где окунуться в Ярославле на Крещение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на Крещение откроют три купели. Такое решение, по информации мэрии, было принято с учетом погодных условий и требований безопасности.

В связи с этим с 19:00 18 января до 15:00 19 января перекроют часть дорожного движения. Стоянку на время празднования запретят в парке Подзеленье в районе реки Которосль, в Петропавловском парке, в районе Свято-Введенского Толгского женского монастыря, у Яковлевско-Благовещенского храма на участке улицы Куропаткова, а также на участке Тверицкой набережной.

Также для движения в городе перекроют дороги:

с 19:00 часов 18 января до 09:00 часов 19 января ограничат движение в районе Толгского женского монастыря и у Петропавловского парка;

с 19:00 18 января до 06:00 часов 19 января ограничат движение в районе Яковлевско-Благовещенского храма;

с 08:00 до 15:00 19 января ограничат движение в парке Подзеленье в районе реки Которосль.

Адреса купелей в Ярославле

Пруд на территория Свято-Введенского Толгского женского монастыря. Время работы: с 18 января 12:00 по 19 января 22:00;

Петропавловские пруды. Время работы: с 21:00 18 января до 19 января, 22:00;

левый берег реки Которосль в районе парка «Подзеленье» (у Гарнизонного храма Михаила Архангела). Время работы: 19 января с 11:30 до 22:00.

«На всех площадках предусмотрена организация безопасного подхода к воде, освещения, а также дежурства сотрудников Центра гражданской защиты, медицинских работников и представителей других профильных служб. Ситуация будет находиться под постоянным контролем городских и районных администраций», — отметили в мэрии Ярославля.

Власти сообщили, что окунуться разрешено только в официальных купелях. Оборудование самостоятельных площадок может быть опасно.

Где обустроят купели в Ярославской области Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

В МЧС по Ярославской области отметили, что всего в Ярославской области будет действовать 39 купелей. Все иордани оборудуют теплыми раздевалками. На местах будут дежурить спасательные службы. Безопасное погружение обеспечат деревянные сходни и перила.

Адреса купелей в Ярославской области

Ярославский округ

Пруд в селе Лучинском, Карабихское сельское поселение, церковь Иоакима и Анны — 19 января с 00:00 до 01:00, с 12:00 до 13:00;

озеро Тарасово в селе Толбухино Кузнечихинского сельского поселения, церковь Рождества Христова села Давыдово — 19 января с 00:00 до 01:00;

река Волга в селе Прусово Заволжского сельского поселения, церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы — 19 января с 00:00 до 01:00;

река Туношенка в Туношне, храм Рождества Богородицы — 19 января с 00:00 до 01:00.

Рыбинский округ

Рыбинское водохранилище, микрорайон Переборы на побережье у спасательной станции ГКУ «ЦОД по ГОЧС» Ярославской области — с 09:00 18 января до 14:00 19 января.

Тутаевский округ

Река Волга в Тутаеве, святой источник «Святого Николая» на улице Ярославская — с 23:00 18 января до 02:00 19 января;

река Ковать на въезде в Тутаев из Ярославля, слева — с 23:00 18 января до 02:00 19 января;

пруд в поселке Никульское Тутаевского района на улице Дорожная (за домом № 1) — с 23:00 18 января до 02:00 19 января.

Брейтовский округ

Река Сить в селе Брейтово в районе Богородице-Никольской часовни — 19 января с 00:00 до 02:00 и с 17:00 до 20:00;

Прощеный ручей в деревне Торонкова Брейтовского района — 19 января с 14:00 до 16:00.

Некоузский округ

Левый берег реки Ильд в районе села Верхне-Никульское, пляж Веретейского поселения — 18 января с 22:00 до 19 января 01:00 и 19 января с 10:00 до 14:00.

Некрасовский округ

Пруд у храма Михаила-Архангела в селе Кувакино в Бурмакине — 19 января с 01:00 до 04:00;

пруд у храма Смоленской иконы Божией матери в селе Гзино — 18 января с 15:00;

река Солоница в Некрасовском, около храма «Утоли моя печали» на улице Кооперативной, 1а — 18 января с 23:00 до 19 января 04:00;

закрытая купель в храме Воскресения Христова в селе Вятском — 18 января с 12:00 до 19 января 05:00;

закрытая купель в селе Бурмакино (звонница) — 19 января с 01:00 до 05:00.

Переславль-Залесский округ

Устье реки Трубеж в Переславле, около храма Сорока мучеников — 18 января с 19:00 до 19 января 02:00;

источник Алексия человека Божия в селе Новоалексеевка — 19 января с 11:30 до 17:00;

источник великомученицы Варвары в селе Купань — 19 января с 00:00 до 02:30;

источник преподобного Никиты Столпника в селе Никитская Слобода — 18 января с 21:00 до 19 января 02:30.

Борисоглебский округ

Купель на Святом источнике в районе села Красово — 18 января с 23:30 до 19 января 02:30;

купель на источнике Святого Иринарха в районе села Кондаково Высоковского сельского поселения — 18 января с 23:30 до 19 января 02:30.

Угличский округ

Река Волга в Угличе, в районе улицы Портовой, напротив дома № 3а — 18 января с 23:30 до 19 января 01:30;

река Воржехоть в селе Дивная Гора, Свято-Троицкой, Дивногорский храм — 19 января с 12:00 до 15:00;

пруд в селе Архангельское Угличского района, церковь Михаила Архангела — 19 января с 11:00 до 14:00;

святой источник Святителя Николая Чудотворца в деревне Чубаково Угличского района, церковь Святого Николая Чудотворца — 18 января с 23:00 до 19 января 02:00;

купель в селе Нефедьево Угличского района, церковь Тихвинская — 18 января с 23:30 до 19 января 01:00.

Ростовский округ

Купель на источнике Святителя Василия Великого в деревне Глебово, Семибратовское сельское поселение — 19 января с 00:00 до 02:00 и с 12:00 до 14:00;

источник преподобного Сергия на реке Сара в деревне Деболовское Ростовского района — 19 января с 00:00 до 02:00.

Даниловский округ

Родник в селе Покров на улице Петрушинская — 19 января с 00:00 до 02:00;

купель в роднике у Воскресенской церкви в Данилове, пересечение улиц Первомайской и Володарского — 19 января с 00:00 до 02:00.

Мышкинский округ

Река Волга в Мышкине в районе старой пристани, улица Ленина, 1 — 19 января с 14:00 до 20:00.

Большесельский округ

Левый берег реки Юхоти (200 метров вверх по течению от автомобильного моста) — 19 января с 00:00 до 02:00.

Пошехонский округ