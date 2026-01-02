НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Религия От шапито к монастырю: как клоун стал священником и строит храм — видео

От шапито к монастырю: как клоун стал священником и строит храм — видео

Отец Софроний за пару лет полностью изменил свою жизнь

204

Артист с детства шел к религии

Источник:

Городские медиа

Десять лет назад Виталий Выдриганов, актер цирка, решил заняться больничной клоунадой и вместе с коллегами по цеху создал первую в Кузбассе школу артистов, приводя детей к выздоровлению через смех и улыбку.

Почему он переоделся из клоунского костюма в рясу и как со своим прошлым смог стать священником, смотрите в видео выше.

На фоне пандемии клоун был вынужден оставить свое благое дело из-за запретов на визиты в медучреждения. Вместе с тем распался его брак, и мужчина, достигнув возраста Христа, переосмыслил всю свою жизнь. Он принял монашеский постриг и с головой ушел в религию. За несколько лет он от послушника дошел до настоятеля двух храмов, а теперь занимается одним из самых главных дел своей жизни — строит монастырь.

«У нас, священников, тоже бывает выгорание. Когда тяжело, думаешь: "Зачем я в это всё залез? Была квартира в центре города, жил бы и жил". А в другие дни: "Как же хорошо". Ты с человеком немного пообщался, просто уделил время, а ему лучше стало, он к Богу повернулся. Что может быть дороже души?» — говорит священнослужитель.

ПО ТЕМЕ
Александр ЛевчукАлександр Левчук
Александр Левчук
Главный редактор NGS42.RU
Цирк Клоун Артист Священник Монастырь
Комментарии
1
Гость
1 час
Там мало платили
Читать все комментарии
Гость
