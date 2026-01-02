От шапито к монастырю: как клоун стал священником и строит храм — видео

Артист с детства шел к религии Источник: Городские медиа

Десять лет назад Виталий Выдриганов, актер цирка, решил заняться больничной клоунадой и вместе с коллегами по цеху создал первую в Кузбассе школу артистов, приводя детей к выздоровлению через смех и улыбку.

Почему он переоделся из клоунского костюма в рясу и как со своим прошлым смог стать священником, смотрите в видео выше.

На фоне пандемии клоун был вынужден оставить свое благое дело из-за запретов на визиты в медучреждения. Вместе с тем распался его брак, и мужчина, достигнув возраста Христа, переосмыслил всю свою жизнь. Он принял монашеский постриг и с головой ушел в религию. За несколько лет он от послушника дошел до настоятеля двух храмов, а теперь занимается одним из самых главных дел своей жизни — строит монастырь.