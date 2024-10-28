«Мы не поклоняемся»: священник рассказал, к кому из святых обращаться за здоровьем

У православных верующих в период трудностей и бед принято просить помощи у Бога, люди посещают храм и молятся перед иконами. Каждый из святых имеет свою благодать.
Священник Александр Сатомский, кандидат теологии, настоятель храма Богоявления в Ярославле рассказал, к кому обращаться за помощью о здоровье и исцелении от болезней, в том числе онкологии.
— Будучи православными христианами, мы смотрим на молитву принципиально несколько иначе. Это не ментальная практика, которая позволяет нам психологически справиться с проблемой. Мы пытаемся открыться действию Божию в своей жизни и для этого часто обращаемся к святым, угодникам Божьим, прося их, чтобы они сомолились вместе с нами, были нашими соработниками в том деле, в том процессе или, не приведи Бог, в той беде, с которой мы к Богу обращаемся, — рассказал в беседе с 76.RU Александр Сатомский.
В какой храм идти
В Ярославле, по словам священника, стоит посетить несколько храмов. Один из них — храм Богоявления на Богоявленской площади.
— В нашем городе на протяжении более 10 лет хранится одна из главных святынь, которую особенно почитают люди, страдающие онкологическими заболеваниями. Это частица мощей святителя Нектария Эгинского. Святой сам страдал при жизни от ракового заболевания, многие обращаются к нему о том самом искомом исцелении от этих недугов, — рассказал настоятель храма.
Каждое воскресное утро, в восемь часов утра, в храме для всех, кто нуждается в молитвенной помощи и поддержке святителя Нектария, служится молебен с освящением воды.
У кого из святых просить здоровья
По словам Александра Сатомского, также можно обращаться за помощью к целому ряду других святых. Самым почитаемым молитвенником и заступником в болезнях является святой великомученик Пантелеймон. Его икона есть практически в каждом православном храме.
— Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи — напоминает нам Священное Писание: святым мы ни в коем случае не поклоняемся, они наши сомолитвенники в нашем обращении к Богу. Ни один из святых не имеет никакой прямой «специализации», то есть можно обращаться к ним с чем угодно. Часто люди делают это по аналогии, то есть по тем случаям, которые были в собственной жизни того или иного святого, — объяснил священник.
Выбирать святого для молитвы можно исходя из его биографии.
— Например, если великомученик Пантелеймон сам был при жизни врачом, или, например, свидетель Лука Крымский, тоже при жизни был врачом-хирургом, то многие их особенно почитают и с молитвенными просьбами к ним обращаются. Кому-то близка Матрона Московская, также могут обращаться к ней с любой молитвой, в том числе и с молитвой о здравии телесном, — добавил Александр.
Однако важно понимать, что единственным адресатом молитв является Господь Бог.
— Святого мы призываем молиться с нами вместе, с нами просить у Бога помощи и исцеления. Они — наши старшие друзья и братья, но все мы стоим перед единым Отцом Небесным, поэтому к Нему во-первых и главных и должны быть адресованы все наши молитвы, — заключил священник.
Молитва болящего (составлена преподобным Гавриилом Седмиезерским)
Пресвятая Богородице Дево, жива сущая и по смерти спасающая присно наследие Твое, услыши воздыхание души моей, призывающей Тебя на помощь!
Сниди с небесе, прииди и коснися ума и сердца моего, открой зрение души моея, да узрю Тя, Госпоже моя, и Сына Твоего, Создателя, Христа и Бога моего, и уразумею, что есть воля Его и чего лишаюся аз. Ей, Госпоже моя, потщися помощью Твоею и моли Сына Твоего, да присетит мя благодатию Своею, да узами любви Его прикованный у ног Его пребуду вовеки, аще в ранах и болезни, аще недугующий и расслабленный телом, но у ног Его.
К Тебе взываю, Господи Иисусе! Ты моя сладость, жизнь, здравие, радость паче мира сего радости, весь состав жизни моея. Ты еси свет паче всякого света. Вижу недвижное от болезни тело мое, чувствую расслабление всех членов моих, боли в костях моих. Но, о свете мой, как услаждают меня лучи света Твоего, падающие на раны мои! Согретый теплотою их, забываю все и у ног Твоих слезами моими омываю грехи мои, возвышаюся, светлеюся.
Сие едино прошу у Тебя, Иисусе мой, — не отврати лица Твоего от меня, дай мне вечно у ног Твоих радостно оплакивать грехи мои, ибо при виде Тебя, Господи, покаяние и слезы для меня усладительнее радостей всего мира.
О свете, радость моя, сладость моя, Иисусе! Не отрини же меня от ног Твоих, Иисусе мой, но по молитве моей со мной присно буди, да живя Тобою, славлю Тя со Отцем и Духом вовеки. Молитвами Богородицы и всех святых Твоих услыши мя, Господи.
Аминь.