«6 лет жил в полях в Нижневартовске»: что известно о бывшем муже звезды Stand-Up Вики Складчиковой и их разводе

Комедиантка уехала на гастроли, а ее экс-супруг — на СВО Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В 2024 году звезда шоу Stand Up на ТНТ Виктория Складчикова рассказала, что она теперь замужем. Ее избранником стал молодой и обеспеченный нефтяник Антон Слепец. Он заваливал комедиантку дорогими подарками, а из выступлений Складчиковой исчезли шутки про неудачную любовь. Казалось, что навсегда.

Но недавно Виктория объявила о разводе и «прошлась» по бывшему мужу со сцены. Рассказываем, что известно про экс-супруга Складчиковой, как развивался их роман и почему отношения закончились.

Кто такой Антон Слепец

В профиле мужчины мелькают снимки из роскошных путешествий Источник: Антон Слепец / Vk.com

Антону 35 лет, он, как и Виктория, родом из небольшого городка Сорочинска (Оренбургская область). Его отец был начальником полиции, мама работала в управлении образования.

После окончания школы парень переехал в Оренбург, где поступил в филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Там Антон изучал нефтегазовое дело.

Практиковаться в нефтяной отрасли Антон отправился на Север, в Нижневартовск, где провел следующие 6 лет. Он работал помощником бурильщика. По словам Складчиковой, в то время молодой человек «жил в полях, на буровых».

«Антон занимается нефтью. Это у него сейчас поперло, нужную женщину встретил. А до этого в полях жил 6 лет в Нижневартовске. Он был помбуром (помощник бурильщика. — Прим. ред.)», — рассказывала Складчикова на YouTube-канале «Влад Аганов».

Источник: Антон Слепец / Vk.com

В 23 года Антон зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и начал пробовать себя в бизнесе. В Оренбурге он открыл компанию, занимающуюся мойкой и полировкой автомобилей. Сейчас она недействующая. В 2018 году молодой человек также зарегистрировал компанию «Люкслайм» по производству красок и лаков.

С 2022-го года Слепца представляли как заместителя технического директора TSS Group — группы компаний, которые производят системы закачивания для строительства и реконструкции нефтяных и газовых скважин. В 2023 году в Москве Слепец открыл организацию «Тутнефть», которая, по данным профильных сайтов, предоставляет услуги в области добычи нефти и природного газа. С первого же года выручка его бизнеса выросла с нуля до 63 миллионов рублей.

Источник: lady.mail.ru

Антон пробует себя и в медиа. В конце 2023 года он стал выпускать подкаст «Тут Нефть!», куда приглашает гостей из нефтегазовой сферы, разбирает с ними сложные темы простым языком и развеивает мифы об отрасли. Также он увлекается хоккеем.

Роман с Викой Складчиковой

Источник: кадр из шоу «Stand Up» (18+) / телеканал ТНТ

Несмотря на то, что Антон Слепец и Виктория Складчикова родом из одного города, знакомы они не были. Первая встреча произошла в 2023 году.

«Я была проездом в Сорочинске, и он в тот же день был там. Мы зашли в приложение для знакомств — я была одна там, и он был там один», — вспоминала комедиантка в выпуске «Женского форума».

Виктория с недоверием относилась к местным мужчинам, ведь, по ее словам, те не умеют ухаживать. Спустя 1,5 месяца переписок она всё же согласилась на встречу с Антоном — только чтобы его не обидеть. И удивилась, когда парень повел ее в дорогой ресторан. На тот момент они оба уже вернулись в Москву.

«Повел ее в ресторан со звездой, всё как положено, мы садимся, я говорю: " Слушай, закажи вино какое-то " . Зову официанта. Он такой: " Извините, я сейчас позову сомелье " . А сомелье: " Извините, мне стыдно… " Я думаю, зазвездилась, такое вино заказала! Говорю: " А что за вино вообще? " Она: " Да я беру за 400 рублей бутылку! " Потом говорит, мол, поехали отсюда в пельменную, а я: " Ага, наша! " И дальше понеслось», — рассказал Антон в эфире «Шоу Воли».

Источник: кадр из передачи «Шоу Воли» (18+) / телеканал ТНТ

Роман развивался стремительно, и через несколько месяцев пара решила пожениться. В середине сентября 2024 года вышел выпуск шоу Басты «Вопрос ребром» с участием Складчиковой, где она рассказала, что теперь в браке: «Это мой муж, я замуж вышла!» Антон в это время сидел в зале.

Источник: кадр из шоу «Вопрос ребром» / YouTube-канал Gazgolder

Свадьба была скромной: 7 человек, включая жениха и невесту, сначала отпраздновали в пельменной, затем поехали в баню. После свадьбы молодожены отправились на 3 дня в Дубай. Позже Виктория подшучивала над тем, что в роскошное путешествие муж взял шорты с дырками.

Комедиантка не скрывала, что ее супруг — состоятельный человек. Он часто баловал ее дорогими подарками.

«У меня дорогие кроссовки. Они только на выход. На мне всё дорогое. Хвалюсь! Замуж не просто так вышла. Два кольца Cartier! <…> Ребят, я надела, чтобы показать, что замуж вышла. Чтобы видно было! <…> Я в этом ценности не вижу определенной. А у него в семье принято, что женщина должна выглядеть лучше, чем мужчина», — в своей ироничной манере рассказывала Складчикова.

Источник: соцсети Виктории Складчиковой

На 34-летие Антон подарил Виктории зеленый Porsche. Стоит такое авто порядка 20 миллионов рублей. Артистка опубликовала фото рядом с шикарным подарком и с букетом алых роз. «Именно сегодня решил не с " Вайлдберриз " », — пошутила девушка.

Источник: соцсети Виктории Складчиковой

Складчикова признавалась: если она полюбила, то уже никогда не уйдет от мужчины первой. Темой стендап-выступлений девушки часто становились неудачные романы, поиск любви, странные свидания и жизнь «соло». После появления Антона поклонники звезды выдохнули: наконец-то она нашла свое счастье!

«Если бы я не развелась сейчас, я бы, наверное, за убийство села»

В апреле 2026 года на одном из выступлений Виктория неожиданно объявила, что теперь снова свободна. Брак с Антоном Слепцом продержался около полутора лет.

«У вас реакция, как будто я утонула. Радуйтесь за меня! Я поздравления принимаю уже давно, кстати, очень давно. Если вам интересна причина — измен не было. Ну, я не знаю, я не проверяла. Я не из тех, кто будет отматывать до 2003-го и смотреть, какую он там 10 лет назад вожатую лайкнул. Но я на всякий случай к гинекологу сходила. Проверилась — всё чисто, как знала. Год не спала с ним», — шутила артистка.

Источник: Виктория Складчикова / Vk.com

Складчикова пояснила, что с бывшим супругом у нее расходились взгляды на быт и роли в семье. Он пытался доминировать над звездной женой, но не вышло. Из-за этого пара конфликтовала.

«Если бы я не развелась сейчас, я бы, наверное, за убийство села через год. Уже скандалы начались, это невозможно. Я не стала терпеть вот это его: " Я хозяин! " Зачем мне в моем доме хозяин? " Я главный! " Я эти выборы проиграла. Кто выбирал? Он просто такой: " Твое место на кухне " . Он мне говорит: " Я главный, я хозяин, как я сказал — так и будет " . Ну вот как он сказал, так он и на фиг пошел…» — откровенно рассказала Виктория.

Источник: Виктория Складчикова / Vk.com

Как считает Складчикова, авторитет в семье мужчина должен заслужить, тогда женщина сама согласится, чтобы он был главным. Звезда также призналась: экс-супруг боялся, что она будет шутить над ним и их разводом в своих выступлениях.

«Он, знаете, что сказал? Говорит: " Пожалуйста, вот я тебя прошу, можешь меня в стендапе не задевать? " Я могу, но не хочу!» — добавила Виктория.

Сам Антон пока никак не комментировал развод. В марте этого года издание «КП-Оренбург» сообщало, что Слепец ушел на СВО. С 2022 года он помогал бойцам и сам бывал в ЛНР и ДНР. На передовую экс-супруг артистки отправился в статусе добровольца, а там подписал полугодовой контракт. В разговоре с изданием он подчеркнул: «Это не вопрос денег, моя нефтяная компания до сих пор работает». А вот отношения со Складчиковой комментировать отказался. Вероятно, на тот момент пара уже рассталась.