«Я с большим удовольствием продалась»: бурная личная жизнь Розы Сябитовой

«За 15 лет я поженила 153 пары», — с гордостью заявляла в одном из интервью главная сваха страны Роза Сябитова. Она помогает найти вторую половинку в своем агентстве и в популярных шоу. Даже Клава Кока однажды становилась ее клиенткой. Однако, несмотря на успехи в подборе идеальных пар, личная жизнь самой Сябитовой не всегда складывается удачно. Возникает вопрос: неужели Роза не следует своим же советам по созданию и сохранению счастливой семьи?

«Я вышла замуж для того, чтобы уйти от родителей-алкоголиков»

Роза Сябитова родилась в полной семье: папа — слесарь, мама — ткачиха. Но хоть родителей и было двое, любви девочка получала столько же, если бы их не было вообще. Сябитова признавалась, что мать неоднократно била ее за любую провинность: от плохих оценок до незаправленной кровати.

— Ненавижу мать. Хочу забыть ее и свое поганое детство! Готова лоботомию себе сделать! — с горечью делилась Сябитова.

У Розы есть младший брат Раиф. Он никогда не заступался за сестру, оставаясь равнодушным к ее слезам. Сябитова запомнила, что для родителей была лишь на втором месте, а на первом всегда был сын.

— Мои родители дарили подарок на день рождения не только мне, но и брату, чтоб не обидно было, обесценивая день тому, кому он предназначен, — повзрослев делилась Сябитова.

В школе тоже было несладко. Девочку считали замарашкой, дурнушкой и постоянно насмехались над тем, что она из бедной семьи. Сябитова мечтала только об одном — поскорее вырасти и начать новую, абсолютно другую жизнь, где всегда в достатке деньги и любовь.

Когда Роза училась в вузе, она прошла прослушивание в фильм «Мой ласковый и нежный зверь» (12+). Возможностью нужно было пользоваться по полной. Как только она обратила внимание, что на нее положил глаз звукорежиссер Михаил Сябитов, не задумываясь ответила на его ухаживание, а после согласилась выйти замуж.

— Я вышла замуж для того, чтобы уйти от родителей-алкоголиков. Я выходила замуж, у меня было пальто без подкладки, потому что я носила его с пятого класса… Поэтому, конечно, речь не шла про любовь, — честно признавалась Сябитова.

Муж безумно любил Розу, а она позволяла за собой ухаживать, надеясь, что когда-то сможет ответить взаимностью.

В браке Сябитова больше всего мечтала о ребенке. Но сколько бы супруги ни пытались, забеременеть не получалось. Сябитова грешила на то, что, когда была в предыдущих отношениях, делала аборт, и теперь это сказалось на ее здоровье.

— Это была огромная трагедия для меня. Я очень хотела детей! Проблема была в том, что, как любая женщина, мечтающая о детях, я была маниакальна в этом вопросе. Вспоминая тот период, я очень благодарна своему супругу. Он до такой степени любил меня, уважал и поддерживал, что соглашался не заниматься любовью, а как станок делать детей, — вспоминает тот период Сябитова.

Забеременеть у Розы получилось, только когда она отпустила вожжи и перестала постоянно думать о ребенке. Тогда у нее родился сын Денис, а еще через пару лет на свет появилась дочка Ксения. Сябитова планировала и третьего ребенка. Но в семью пришло горе — ее супруг скончался от инсульта.

— Я очень уважала своего мужа. И точно могу сказать как сваха: я бы его полюбила. Но мне времени не хватило, он рано ушел из жизни. Первый брак — это дар Господний. Разве можно считать ошибкой тот момент, что ты встречаешь мужчину, который тебя так любит, как никто в дальнейшем? — задается вопросом Сябитова.

«Замужем не была, но на работу всегда надевала обручальное кольцо»

После смерти мужа Сябитова пережила трудные времена. Ей показалось, что она вернулась в прошлое: бедность, отсутствие поддержки и опоры. В браке Роза начала свой небольшой бизнес по производству украшений, но его отобрали бандиты в обмен на жизнь сына, которого взяли в заложники.

— Совсем недавно всё было по-другому. Муж, устроенный быт, налаженный бизнес, успех и всеобщее внимание. Всё рассыпалось в одно мгновение, как карточный домик. Правду говорят: пришла беда — отворяй ворота, — с горечью думала Роза.

Положение спасал новый ухажер, который так влюбился в Сябитову, что не жалел на нее денег. Но были у этих отношений и два изъяна. Во-первых, мужчина был женат и из семьи уходить не планировал, а во-вторых, он занимался нелегальным бизнесом.

— Он меня купил. И я с большим удовольствием продалась за его благосостояние. Он был подпольный миллионер, как Корейко. Уж не знаю, чем ему понравилась женщина с двумя маленькими детьми, — задумывается Сябитова. — Сначала он отвел меня в магазин, купил шубу, детям — дубленки. А еще помимо одежды купил им вкусняшек всяких… Стал продукты приносить. До этого мы ели «ножки Буша», а он принес нормальную курицу, из которой я сварила очень вкусный бульон. Потом он купил мне машину. Плюс к этому давал деньги. Кто же откажется от такого?

Отношения оказались короткими. При расставании Сябитова попыталась взять отступные и шантажировала бывшего тем, что расскажет о его незаконных делах и их связи, но Розе быстро дали понять, что если она это сделает, хуже будет только ей.

Роза снова осталась одна и поняла, что найти идеального мужчину непросто. Важны деньги, чтобы он хорошо относился к детям и заботился о ней. Где найти такого? Она задумалась, что многие женщины сталкиваются с этой проблемой и не знают, куда обратиться. Сябитова открыла агентство знакомств и, не стесняясь саморекламы, начала бороздить просторы телевизионных шоу и рассказывать о себе.

— Я решила так: надо заявить о себе, стать знаменитой. Начала писать книги на волнующие как меня, так и миллионы женщин темы и открыла свое брачное агентство. Хотя замужем не была, на работу всегда надевала обручальное кольцо! — признавалась Сябитова.

В 2008 году Сябитову пригласили на только зарождающийся проект «Давай поженимся» (16+), но лишь как консультанта. Однако, увидя, как хорошо Роза смотрится в кадре, ей предложили стать постоянным экспертом передачи.

«Я на тот момент представляла себя голодной до секса собачкой»

В первый же год работы на «Давай поженимся» Сябитова неожиданно обзавелась поклонником. На шоу пришел фитнес-тренер Юрий Андреев, который был на десять лет младше свахи. Однако возраст оказался всего лишь цифрами, и молодой человек влюбился в Сябитову, забыв о трех невестах, которых ему подобрали.

Юрий начал галантно ухаживать за Сябитовой. Посылал ей цветы, приходил на мероприятия, где она была.

Внимание, которое он ей уделял, очень льстило Сябитовой. Она сама, чувствуя, как ее тянет к этому привлекательному мужчине, однажды пригласила его к себе домой под предлогом повесить полку.

— У меня любви точно не было. Я на тот момент представляла себя голодной собачкой. Голодной до секса, имеется в виду. Вот представьте, если собаке дают поесть, можно ли говорить о любви в этот период? Пока она не насытится, она вообще ни на что не будет обращать внимания. У меня было то же самое, — через много лет откровенничала Сябитова.

Отношения в паре были напряженные. Общего у них было мало, Юрий постоянно ревновал Розу, и плюс к этому он никак не мог поладить с детьми Сябитовой.

— У Юры не совсем просто складываются отношения с моими детьми. Он иногда может вспылить. По характеру он настоящий русский мужик: люблю — так на всю катушку, но если ненавижу — тоже… К тому же оказался ревнивцем. Мне на программе подарили цветы, так заставил их выбросить, — рассказывала об избраннике Роза.

Сябитова жила по принципу «стерпится — слюбится» и мирилась со всеми трудностями, а в 2008 году согласилась выйти замуж за Юрия. Но после того как они обменялись клятвами и поцелуями, у каждого открылись все самые темные стороны. По словам Юрия, Роза перестала быть милой и покладистой, а стала требовательной и властной. Со стороны Сябитовой обвинения были еще жестче: она рассказала, что супруг избивает ее, и показала на телевидении жуткие кадры, где она вся в крови.

Брак продержался три года, и Сябитова подала на развод. Юрий не мог так просто отпустить сваху: сначала он попытался сделать себе имя и пошел на шоу Малахова, чтобы рассказать их историю и обсудить обвинения в насилии. Когда это не помогло стать популярным и знаменитым, он попытался заново построить отношения с Сябитовой, но та не стала вставать два раза на одни и те же грабли.

«Мужчина — божественное создание»

После неудачного замужества Роза дала себе зарок — третьего брака не будет никогда. Вместо этого она сделала главным мужчиной в своей жизни сына, которому решила дарить всю свою любовь без остатка.

— Мужчина — божественное создание. Я мать, родившая мужчину. У меня в семье мужчина. Поэтому его надо любить, холить, лелеять, ухаживать за ним, — говорила в интервью она.

Сябитова не жалела средств на воспитание сына. Она отправила его в престижную школу и университет, оплачивала жилье и купила машину. Денис отвечал ей преданностью и доверием, делая маму своим главным другом и советчицей. Если ей не нравилась его девушка, отношения заканчивались. Если ее не устраивала его работа, он искал новую.

Как итог, в 35 лет Денис остается холост и, судя по шоу, на которые ходит с мамой, даже не может определиться, кем хочет быть в этом мире, лишь отмахиваясь на любые вопросы о будущем словами: «Сам решу».

Личная жизнь дочери Ксении оказалась более удачной. Она работает директором своей мамы. Сябитова первое время пыталась вмешиваться в жизнь Ксении, и поговаривали, она заплатила первому ее мужу, чтобы тот согласился на брак. Правда, фиктивные отношения продержались всего месяц и никакой радости ни Ксении, ни Розе не принесли.

После этого случая Ксения стала сама заниматься поиском своей второй половинки и в одном из баров встретила Максима, за которого вышла замуж и родила двоих детей.

Сябитова счастлива стать бабушкой, но не собирается менять свой образ жизни и забывать о себе. Около 10 лет назад она сделала пластическую операцию, увеличила грудь и похудела. Про себя сваха говорит, что она активно встречается с мужчинами, но без обязательств и мыслей о серьезных отношениях.

— Мужчины изменяют и красивым, и некрасивым девушкам. Не изменяют только импотенты. Это мужская природа или родовая программа количественного показателя продолжения рода человеческого, — делилась своей точкой зрения Сябитова.

В 2020 году Роза Сябитова узнала о раке и была вынуждена удалить матку, чтобы остановить распространение метастазов. После операции ее состояние улучшилось, и она утверждает, что болезнь не повлияла на ее личную жизнь. Сейчас ее больше беспокоит поиск идеального партнера.