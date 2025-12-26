«Лучшее поздравление, которое я заслужил»: 10 самых громких разводов 2025 года

Даже самые крепкие браки в уходящем году не выдерживали проверки на прочность Источник: samoylovaoxana / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2025 году российские звезды открыли негласный чемпионат по самым громким разводам. Одни старались разойтись, не вынося лишний сор из избы, другие превращали расставание в целое шоу, невольным свидетелем которого становилась вся страна. Подводя итоги уходящего года, мы не могли обойти стороной этих героев светской хроники. Самое время посмотреть на десятку завидных (или нет) холостяков и холостячек.

Константин Ивлев и Валерия Куденкова

Константин и Валерия прожили в браке чуть больше четырех лет Источник: valeriya__ivleva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мы больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду, — написала у себя в соцсетях теперь уже бывшая жена Константина Ивлева Валерия Куденкова в октябре 2025 года.

Пара познакомилась в 2020 году и без лишних раздумий расписалась 14 февраля 2021 года.

— Я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была той единственной, о которой поет Баста: «Найти свою одну-единственную». Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всём поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и далее все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке, — говорил Ивлев в день свадьбы.

Свадьба, венчание, клятвы в вечной любви — всё это пошло прахом. То ли песня Басты подкачала, то ли дружба перевесила супружество — так или иначе, четыре года, за которые у пары родилась дочь, не прошли испытания временем.

До Валерии звездный шеф почти 20 лет был женат на Марии Ивлевой. И развод с ней закончился куда громче нынешнего — со скандалами, обвинениями в измене, выколачиванием алиментов, долг по которым, по словам Марии, в какой-то момент достиг 19 миллионов рублей.

Теперь Константину Ивлеву предстоит выплачивать алименты уже двум женщинам, которым он оказался не парой.

Дмитрий и Екатерина Позовы

Катя поддерживала супруга, пока он находился в больнице, но сохранить семью всё же не удалось Источник: kate_pozova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У юмориста Дмитрия Позова этот год откровенно не задался. За маской весельчака-импровизатора, которым мы привыкли его видеть, скрывалась большая личная трагедия. После того как отец Дмитрия ушел из жизни, комик не справился с эмоциональной нагрузкой, впал в депрессию и уехал в рехаб.

— Моя рефлексия довела меня до депрессии. А потом… я взрослый, вроде бы осознанный, психопроанализированный, на постоянной связи с психотерапевтом и психологом, с препаратами. Я ведь даже врач. И как я решил справляться со всеми бедами? Начал пить. Не до беспредела, но именно в моем случае много и часто. И очень быстро мне стало еще хуже, — рассказывал Позов.

На этом удары судьбы для Дмитрия не закончились. Вскоре после выхода из психушки ему исполнилось 40 лет, и этот юбилей комик отмечал в одиночестве. Жена, с которой Позов прожил в браке 13 лет, оставила ему своеобразное поздравление.

— Спасибо тебе, что был в моей жизни. Ты многому меня научил. Жаль, что это был столь жестокий урок, но спасибо даже за него, — написала Екатерина Позова. — Будь счастлив. Найди себе новую опору в жизни. Я всегда буду любить тебя. С днем рождения.

— Ожидание: йоу, у меня день рождения, юбилей, будет классный день и вечеринка в конце. Мне 40, ха, фигня, подумаешь. Реальность: курю на балконе второй час, в болоте рефлексий и меланхолии. Мне 40! Лучшее поздравление, которое я заслужил… Ладно, скоро отойду и попробую хоть раз за последние несколько лет провести свой день рождения без грусти. Хотя получается, что уже не получается, — ответил Позов.

Позже Дмитрий рассказывал, что бесконечно любил свою супругу, но для поддержания отношений ему нужно было работать над собой, и комик с этой задачей не справился.

Дмитрий и Полина Дибровы

Дибровы решили разойтись мирно, несмотря на кипящий вокруг них скандал Источник: 1dbrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины тихо разойтись не получилось. Пожалуй, их расставание можно назвать самым громким в этом году. О том, что 16 лет их брака пошли прахом, стало известно еще летом, а отголоски бракоразводного процесса слышны до сих пор.

Сейчас Дмитрия Диброва время от времени видят в компании разных женщин, но он пока не подтвердил отношения ни с одной из них. А Полина уже светится от счастья на мероприятиях в компании нового избранника — бизнесмена Романа Товстика.

Роман и Елена Товстик

В отличие от второй части любовного четырехугольника, у Товстиков мирным разводом даже и не пахло Источник: elenatovstik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Роман Товстик оказался не только бизнесменом и миллионером, но и соседом Дибровых. Так что с Полиной он был знаком достаточно давно, а в этом году выяснилось, что их связывали не только добрососедские отношения.

По словам Елены Товстик, ее муж семь лет крутил роман с Полиной у нее за спиной. Он признался ей в этом после рождения шестого ребенка.

Пока большинство фигурантов этого любовного квадрата строят свою жизнь дальше, Елена Товстик продолжает раздавать интервью, где раскрывает подробности личной жизни и рассказывает о планах на будущее: разделить имущество таким образом, чтобы за ней остались дом, квартиры в Дубае и Турции, недвижимость на Кипре, а также 150 миллионов рублей отступных.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец

Виктория благодарит мужа за годы брака и отрицает, что в разрыве виноват кто-то третий Источник: m_galustyan / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Проснувшись рано утром после беспокойного сна, Михаил Галустян решил, что нужно рассказать миру о личном, и написал у себя в соцсетях: «Друзья и все, кто знает нашу семью. Спустя время мы посчитали нужным вам сказать… Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за всё, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях».

Так шоумен рассказал всем сразу о том, что они с Викторией Штефанец, которая последние 18 лет была его супругой и за это время родила ему двух прекрасных дочек, больше не пара. Впрочем, совсем на произвол судьбы Михаил семью не бросил.

— Миша так же остается прекрасным отцом для наших дочек, — коротко прокомментировала Виктория.

Вскоре начали говорить, что Галустян ушел от жены к беременной визажистке, но та развеяла все домыслы.

— Объясните мне, что происходит? Почему изо всех щелей начали орать, что я беременна от Галустяна? В наше время, если ты не афишируешь свою личную жизнь, ее придумают за тебя. Я не знаю, кому нужны эти слухи, но я не имею никакого отношения к данной истории, — отрезала коллега комика.

Сейчас Галустян вовсю флиртует с разведенной Ириной Пинчук, а общие знакомые активно их сватают, хотя реальных подтверждений романа нет.

Юлия Пересильд и Михаил Тройник

Источник: juliaperesild / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актриса Юлия Пересильд и актер Михаил Тройник официально женаты не были, но их расставание в апреле 2025 года взволновало поклонников, которые ждали, что пара вот-вот сыграет свадьбу.

Вскоре Юлию Пересильд стали всё чаще замечать в компании оператора Михаила Милашина, с которым актриса познакомилась на съемках фильма «Красавица» (12+).

Тройник тоже времени даром не терял. На одном из относительно недавних светских мероприятий он появился вместе с актрисой Еленой Николаевой. После показа пара укатила в закат на одном такси. Хотя артисты и не торопятся комментировать домыслы о возможном романе.

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев

Несмотря на нежные взгляды, брак Чиповской и Ендальцева продержался всего год Источник: chi_pa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актриса Анна Чиповская и актер Дмитрий Ендальцев познакомились на съемках фильма «Гороскоп на удачу» (12+). В 2024 году они тайно поженились, однако уже в 2025-м союз дал трещину.

Весной Ендальцева заметили в объятиях модели, а осенью Чиповская появилась на публике с новым спутником — продюсером и актером Алексеем Алексеевым.

Никита Пресняков и Алена Краснова

Брак Преснякова и Красновой не выдержал проверку эмиграцией Источник: alenaakrasnova и npresnyakov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Музыкант Никита Пресняков и модель Алена Краснова объявили о разводе в августе 2025 года, после восьми лет брака.

— Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда еще только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным: светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом, — рассказала модель. — Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны.

В СМИ витали разные версии о том, почему этот брак не удалось спасти, — от финансовых трудностей артиста до недовольства Красновой их жизнью после переезда в США.

Владимир Пресняков, комментируя развод сына, подчеркнул, что пара прилагала усилия, чтобы сохранить свои отношения, но разногласия оказались для них непреодолимыми.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц

Супруги не появились ни на одном из заседаний по бракоразводному процессу Источник: tarntgoltsofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актриса Татьяна Арнтгольц и актер Марк Богатырев поженились тайно в 2020 году. И так же тайно разбежались.

Слухи о разладе между ними ходили очень долго, но пара всё отрицала. Только 11 декабря стало известно, что актеры развелись. Инициатором стал Богатырев. По его признанию, разлад произошел из-за того, что в детстве у него не было примера полноценной семьи: его воспитывала бабушка, а родители практически не участвовали в жизни сына.

— Мама была художником и занималась своей жизнью. Она приходила домой, но это были какие-то короткие встречи. И видел я ее крайне редко, — признался Богатырев. — Бабушка меня воспитывала, и я задавал себе в детстве вопросы: почему мама уезжает, почему папы нет? И не находил ответов. Когда у тебя нет родителей, а у других есть, отсюда идет ощущение, что, наверное, со мной что-то не так.

Этот опыт, по словам артиста, до сих пор влияет на его восприятие отношений.

— Любые отношения могут испортиться, любые хорошие семьи могут стать плохими. Жизнь так устроена, к сожалению. Я просто сам себе, на самом деле, эти вопросы задаю, относительно того, что такое семья, что такое быть хорошим мужем или отцом. Как это, я не очень знаю. Пытаюсь как-то этот пример найти где-то в книгах, в своих друзьях, у которых есть правильный пример, — подвел черту Богатырев.

Оксана Самойлова и Джиган

Джиган признает, что участие в реалити стало дополнительным триггером развода, но далеко не все верят в реальность происходящего Источник: iamgeegun / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на большую и с виду крепкую семью, Джиган и Самойлова не могли похвастаться таким уж прочным браком. Они не раз были на грани разрыва. Например, в 2020 году рэпер настолько увлекся празднованием появления на свет долгожданного сына Давида, что загремел в рехаб. В то время пара была в шаге до заявления на развод, но всё-таки умудрилась сохранить семью.

Поклонники пары до последнего верили, что и нынешний разлад Самойловой и Джигана — явление временное, считали, что они скоро порадуют их совместным появлением, но рэпер не распространялся об отношениях, а его еще недавняя супруга лишь рассказывала, как она рыдает над картинами, и говорила, что сейчас она как никогда нуждается в человеческом тепле и понимании.

— Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна всё контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной, — признавалась Оксана Самойлова буквально на днях.

Но теперь-то ни у кого из подписчиков пары не осталось сомнений в том, что Самойлова и Джиган разводятся.

