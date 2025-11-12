Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит

Иногда люди смотрят в разные стороны, несмотря на все старания Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Семьи, которые создаются раз и на всю жизнь, порой вызывают зависть и восхищение. Но какой ценой дается людям этот брак — не знает никто. Кризисы есть в каждой семье. Случается так, что муж и жена живут вместе как родственники — сексуальный пыл угас, остались дети, комфорт в быту и обязательства. Кто-то готов менять всё это на новую жизнь, а кто-то будет бороться за отношения. Что делать, если глаза уже не горят при виде любимого человека? Если важнее поспать, чем заняться сексом, и вроде вы всё еще те же мужчина и женщина, которые могут и хотят, но эта тема больше не заводит так, как раньше?

Семейный системный психотерапевт, психолог Лариса Паркина рассказала нашим коллегам из 164.RU, как разжечь былую страсть после долгих лет в браке и что делать, чтобы никто не был «уволен» из семьи за плохую работу.

— Начнем с того, что у нас, по-моему, вообще отсутствует культура отношений, — психолог начинает обсуждение проблемы издалека. — Вроде бы нам с детства начинают транслировать, что это обязательная часть жизни — ты родился, вырос, женился, построил дом. Но по большому счету оказывается, что нет понимания вообще, как строить отношения с любимым человеком. Больше понимания есть, как зарабатывать деньги или завести ребенка, даже как его воспитать. А понимания того, что делать с отношениями с того момента, как они появились и люди, например, вступили в брак — этой культуры у нас абсолютно нет.

Никто этому не учит, мало кто эту тему понимает. И, как правило, люди начинают вспоминать, что отношениями нужно заниматься, только когда появились проблемы. При этом мало кто может похвастаться, что их родительская семья была примером хороших, здоровых и крепких отношений.

Мало кто может сказать, что его родители любили друг друга, проводили время вместе и эта любовь чувствовалась во всём. И это сейчас мы говорим про полные семьи. Часто мужчины и женщины за время работы и взращивания детей вообще забывают, зачем они здесь собрались и для чего возвращаются домой. То есть у них есть какие-то определенные функции, которые они привычно выполняют. Мало кто может похвастаться тем, что между ними спустя годы есть любовь, как у молодых.

Оттуда мы и берем эту модель семьи и несем ее дальше. Как правило, людям кажется, что если ты встретил человека, которого полюбил, то потом всё само собой должно происходить. Главное, что вы решили жить вместе, создать семью, а всё остальное само приложится.

Но ведь изначально не было ни любви, ни страсти. Была симпатия, и в процессе сближения, узнавания друг друга, в процессе общения, когда люди открылись, тогда, как следствие, у них постепенно — в процессе ухаживания, совместного времяпрепровождения — и появляется то, что принято называть влюбленностью, страстью и так далее. Природа в этом плане хитрая. В первые полгода отношений она нам дает всплеск гормонов в надежде на то, что мы размножимся. Полгода должно хватить, а что мы будем делать дальше друг с другом — наши проблемы. Поэтому люди окрыляются первыми тремя–шестью месяцами влюбленности, конфетно-букетным периодом и думают, что этот волшебный подарок будет всегда доставаться просто так.

Романтика в отношениях когда-то заканчивается Источник: 63.ru/63.ru

Но на самом деле это не так. Как и в любой сфере, чтобы что-то работало, надо уделять этому время, силы, энергию, ресурсы. Соответственно, чтобы отношения были хороши и развивались, в них тоже нужно вкладываться — не зря говорят, что над ними нужно работать. Но для многих это часто кажется чем-то непонятным. Вроде мы уже друг друга нашли, а дальше ничего делать не нужно. Так и получается, что через какое-то время, когда люди перестают заниматься отношениями и обоюдно думать о том, как их улучшать, возникает дистанция. Сам по себе секс в паре — это такой барометр отношений, лакмусовая бумажка, которая нам указывает, всё ли в порядке в семье или нет.

Закон иерархии

Секс — это следствие эмоциональной близости пары. Если вдруг страсть пропадает, это говорит прежде всего об исчезновении этой близости. А она, в свою очередь, появляется или пропадает под влиянием многих факторов. Если у людей в паре есть совместно разделенное время, совместно разделенные эмоции, совместно разделенные планы — проблемы не будет. Но это есть далеко не у всех. Почему?

Есть системный закон иерархии, который говорит, что на первом месте у взрослого человека должен быть он сам. На втором месте — партнер, на третьем месте — дети, а дальше — родители. И если мы не соблюдаем эти законы, то отношения начинают трещать по швам. Если в паре кто-либо ставит партнера на первое место, а себя, например, на второе, отношения начинают рушиться, потому что тогда ты теряешь сам себя, растворяясь в другом человеке. А если теряешь себя, то становишься не интересен ни себе, ни другому. Ты как пластилин без конкретных очертаний, границ твоей личности, за которые можно было бы зацепиться, чтобы тебя почувствовать, познать твою личность, и это вызывало бы какую-то эмоцию.

Поэтому люди, которые ставят партнера на первое место или не ставят на первое место себя, теряют собственную личность, и это влияет и на отношения в семье, и на любовь. Невозможно любить того, кого нет.

Если на первое место ставят детей, то это такая же разрушительная история. В психологии это называется «измена с младенцем». Например, часто бывает, что жена по образу и подобию своих родителей перенимает роль своей матери. Если ее отец постоянно пропадал на работе, на рыбалке, на диване, в алкоголе, с другой женщиной и так далее, а мать занималась работой, бытом и детьми, то это отсутствие эмоциональной близости и контакта с мужем компенсируется именно последними. Пустота заполняется детьми, и женщина живет ради них, отодвигая себя на задний план. Как правило, семья и отношения между мужчиной и женщиной такого не прощают, потому что если жена «изменяет» мужу с детьми, то муж будет изменять жене либо со своей работой, либо со своими друзьями, либо с другой женщиной и так далее. Поэтому и считается, что изменять можно не только с противоположным полом.

Бывает, люди ставят на первое место родителей. И тогда отношения тоже дают трещину, возникает эмоциональная дистанция. Тот, кто поставил свою пару не на первые места, тот эту пару потеряет или в прямом, или в переносном смысле. Если не потеряет фактически, то есть не произойдет развода, то это будет психологический развод, когда люди живут вместе, но по сути друг другу чужие люди. Поэтому соблюдение иерархии очень важно для отношений.

Если в паре есть уже проблемы с сексом и проблемы с близостью, первым делом нужно посмотреть, не нарушена ли иерархия. Бывает также, что мужчина в семье не ставит себя на первое место, а считает, что он этакий робот по закрытию материальных потребностей семьи, он не заботится о себе и не думает о себе, не дает себе отдыхать, становится человеком-функцией. У многих мужчин спрашиваешь про их личный отдых, а они не могут ответить нормально на этот вопрос — как именно они отдыхают и считают ли это важным. И это они говорят: «Работать надо, на том свете отдохнем».

Соответственно, если женщина у себя не на первом месте, она перестанет быть привлекательной, той женщиной, которая манит, потому что она уже давным-давно сама себя не хочет, не то чтобы ее кто-то захотел. И если мужчина у себя не на первом месте, то не факт, что его будет хотеть женщина. Он уже истощен, вряд ли у него будут гореть глаза. О какой страсти можно вообще говорить, если вместе живут два человека, у которых давно-давно не горят глаза на эту жизнь?

«Мам, отстань»

Также есть разного рода сексуальные дисфункции. Такие как ролевые смещения и ролевые искажения в паре, которые тоже бьют по близости и по сексуальной жизни. Например, когда мужчина превращается в условного «папу», у него женщина как дочка, или наоборот, женщина — «мать», а муж у нее в роли «сыночка». Как правило, они при этом меняются ролями, и то один, то другой встает то в детскую, то в родительскую позицию. Соответственно, с папами не спят, с дочками не спят, пап и мам здоровые люди не хотят.

Подобные ролевые искажения будут бить по сексуальной жизни пары. Или один, или другой, или оба начнут отдаляться друг от друга. В какой-то момент им захочется кого-то другого. Если женщина живет с мужчиной-«папой», который говорит, что ей делать, опекает и управляет ей, а она без него ничего не может, потому что достаточно инфантильная, то он для нее опора. Но в какой-то момент она вырастает из этой роли. И ей захочется погулять подальше от такого «папы».

Точно так же, если женщина становится женщиной-«мамой», а у нее муж-«сыночек». Она бесконечно собирает ему еду в контейнерах, напоминает надеть шапку, записывает к врачу и на стрижку, складывает носки и вещи, иначе он сам ничего не найдет, и говорит, что купить домой. В какой-то момент она его перестанет желать, а он тоже «перерастет» этот период и начнет засматриваться на других. Потому что «мамочка» его уже достала, у нее недовольное лицо, она выглядит достаточно устало и вечно с претензиями. Ему хочется сказать: «Мам, отстань», а не что-то другое.

В общем, если люди пустили отношения на самотек, то они приведут куда угодно. Это как спустить с горки мячик и смотреть, куда он покатится. Но так быть не должно.

Часто я спрашиваю у пар в кризисе, как они проводят свободное время. Иногда они на меня смотрят с недоумением. Говорят: «Ну, проводим вместе выходные, ходим куда-нибудь с семьей, с детьми». А когда-то — 5, 10, 20 лет назад — они сошлись на том, что им было интересно проводить время вместе. Тогда всё начиналось с разговоров, с контакта, со взгляда глаза в глаза. А пришло всё к тому, что они вообще забыли, что это нужно делать. Вроде как тут дела, тут устали, быт, дети, работа — уже не до этого.

Когда-то они встретились, влюбились друг в друга и решили, что всё потом само собой дальше поедет. Но не поедет. Любовь безусловная бывает только у родителей к детям, а в партнерских отношениях безусловной любви не бывает. Эта любовь продолжается только в случае, если есть баланс, обмен энергией. Сколько я даю — столько и получаю взамен. И если этой энергии больше нет, то нет и близости.

Соответственно, если вы обнаруживаете себя в состоянии, когда у вас не горят глаза ни на себя, ни друг на друга, то стоит остановиться в этой рутине и подумать о себе. Хорошо бы начать с того, чтобы поставить себя на первое место и спросить себя: а как я живу? Всего ли мне хватает? Достаточно ли мне отдыха? Достаточно ли мне заботы о себе?

Как «уволиться» из семьи

Уставший человек думает о том, как ему доплестись до кровати, а не о том, как пригласить жену на свидание. Поэтому в первую очередь нужно начать думать и заботиться о себе. Дальше — вернуть партнера с последнего места на следующее после себя и вернуть всё то, с чего вы начинали. Это совместно проведенное время, какие-то совместные планы и совместно разделенные эмоции. Здорово, если у пары есть какие-то общие увлечения, а если их нет, значит, их надо искать и создавать. Не зря же вы когда-то выбрали друг друга. Значит, каждый в этой паре знает, как это нужно делать. Важно вспомнить, каким я был тогда, когда этот человек меня выбрал. И с этого начинать.

Если вы много гуляли, ходили в кино и рестораны, делали друг другу сюрпризы, вместе лазали по крышам, ваша жизнь была полна ярких моментов — верните их обратно. Естественно, в это время не стоит обсуждать бытовые дела. Какие надо поклеить обои в зале, что высаживать на даче в следующем году, как подготовить ребенка к ЕГЭ — все эти темы не для сближения и разжигания страсти. Бытовые вопросы и претензии, которые накопились, стоит оставить за пределами этих свиданий. А свидания сделать регулярными.

Что еще можно сделать? Можно спросить у близкого человека, какие способы признания в любви ему важны. Потому что признаться в любви можно разными способами. У каждого свой язык любви. Для кого-то это прикосновение, для кого-то это слова, для другого — инициатива провести совместно время, подарки, помощь в какой-то сфере. Исходя из ответов можно начать давать партнеру любовь в тех форматах, в которых он хочет. По чуть-чуть, понемножку, но чтобы было понятно, что даже тогда, когда вас нет рядом, когда вы устали, вы думаете друг о друге.

Наверное, это можно назвать эффектом любовников. Когда наступает кризис среднего возраста, то думаешь — всё вроде сделал, дом построил, детей вырастил, семья есть, а счастья как-то нет. Всё есть, но я ничего не чувствую. Люди как будто утрачивают смысл всего сделанного, потому что когда-то им внушили, что всё это дает счастье, но вскрылась глобальная ложь. Счастья это не приносит. А тут ты приходишь на работу, например, а там сидит девушка и смотрит на тебя пристально, долго, с интересом. И даже если она тебе не нравится, ее глаза горят, она всё время держит тебя в фокусе внимания, о чём-то спрашивает, восхищается, и ты вспоминаешь — ничего себе, а я классный человек, оказывается. Или у тебя муж, который постоянно ворчит, не хочет проводить с тобой время, а другой мужчина начинает регулярно делать комплименты, с интересом на тебя смотреть. Это и есть эффект любовников и любовниц.

И вот это ощущение должно оставаться внутри семьи. Но это — работа для двоих, а не подарок Купидона.

Мы ходим на работу, чтобы зарабатывать деньги. Если бы вы один раз устроились на работу, показали, какой вы классный, поработали бы полгодика, а потом стали бы говорить шефу: «Слушайте, у меня нет времени прийти, сейчас такой сложный период, у меня дома проблемы, здоровье расклеилось, голова болит» и прочее, то со временем вас бы уволили. И в семье вас тоже либо кто-то «уволит», либо другой захочет сам «уволиться».

Нужно уметь не забывать про похвалу, продолжать восхищаться партнером. Всегда легко замечать плохое — сложно замечать хорошее. Не секрет — чтобы разлюбить партнера, нужно фокусироваться на его минусах, а не на плюсах. В начале влюбленности мы все идеализируем человека, а со временем замечаем негативные черты. Но они не должны превалировать, если вы хотите спасти отношения. И спасать отношения нужно обоюдно. Один человек в поле не воин. Вы должны идти навстречу друг другу.

Если вы делаете один шаг навстречу, а никто не реагирует, делаете другой — и та же история, то, наверное, стоит задаться вопросом, жив ли пациент и стоит ли его реанимировать?

Свидание по расписанию

Некоторые люди считают, что секс и страсть — это что-то стихийное. Если возникло желание здесь и сейчас, то его надо удовлетворить, а если планировать, то это уже будет совсем не то. Но в семейных реалиях, где один работает в одно время, второй в другое, один жаворонок, другой сова, кто-то готов заниматься сексом утром, а другой любит в это время поспать, а вечером наоборот, плюс маленькие дети — секс отметается как будто автоматически. Может быть много разных сложностей, но никогда не стоит пренебрегать сексом по расписанию. Даже если вспомнить эффект свидания, то в самом начале отношений вы тоже готовились к встрече. Планировали, прихорашивались, надевали красивые наряды, старались произвести впечатление. Всё это окутывает встречу приятной интимной аурой. Предвкушение встречи.

Поэтому для некоторых пар оказывается прекрасным выходом свидания по расписанию. Вы назначаете какой-то определенный день, находите, кто присмотрит за детьми в ваше отсутствие, и — вперед. Было бы замечательно, если бы кто-то из пары планировал сюрприз и пригласил партнера в заранее неизвестное место. Только предупреждал бы о форме одежды — лучше подойдет вечернее платье или лыжный костюм. Можно договориться и не вместе выехать из дома, а встретиться на улице, изменив обычный сценарий. Тогда каждый будет готовиться, будет настроен на секс, на романтику. А не как обычно бывает, когда один приходит домой и думает: «О, классно, сегодня будет секс», а другой думает: «Ой, сегодня бы побыстрее лечь спать». Их ожидания не совпадают, и им от этого обоим неприятно.

Спросите друг у друга, как бы вам хотелось провести время вместе, потому что в возобновлении отношений секс, напомню, играет только второстепенную роль. Первостепенную роль играет эмоциональная близость, которой мешают какие-то долгие обиды, недоговоренности, какие-то вытесненные желания.

И поэтому, прежде чем бороться за секс, нужно побороться за эту самую близость. Спросить, что я могу для тебя сделать, что ты от меня ждешь, как я могу сделать тебя счастливее, и начать друг другу это давать. Тогда вы вступаете на благодатную почву, в которой достаточно внимания, контакта и любви и куда, как следствие, вернется секс.

Лариса Беляева (Паркина) Психолог. Семейный психотерапевт