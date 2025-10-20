«Опять мы вместе»: разведенный Батырев проводит время в компании с Подкаминской

Актеров видят вместе еще с прошлого года, но до этого только в образе героев сериала Источник: кадр из сериала «Овчарка» (16+), реж. Дмитрий Черкасов, студия «Щука фильм», 2024 год

Пристальнее, чем за фильмографией Антона Батырева, поклонники наблюдают за его постоянно кипящей личной жизнью. Брутальный актер четыре раза пытался построить семейное счастье, но каждый раз всё заканчивалось разводом. Последний, с моделью Анной Савельевой, произошел только этим летом. Молодая жена ушла от актера с восьмимесячным сыном на руках, но Батырев совсем не унывает. Последние дни он всё больше времени проводит в компании своей партнерши по сериалу «Овчарка» (16+) Елены Подкаминской.

В своих социальных сетях Подкаминская опубликовала сразу несколько видео из Твери, где проходят съемки второго сезона «Овчарки». На большей части из них она смеется и шутит в компании Батырева. По сюжету они играют влюбленную пару, которая два года строит свою семью.

— Опять мы вместе, — начинает одно из видео Подкаминская, сидя за накрытым столом с актером.

В одном из видео актриса, обнимая за шею Батырева, показала, как проходят съемки их завтрака, и, наклонившись к его уху, объясняла, почему их кожа по-разному смотрится в кадре.

— Потому что я оливковая, а ты розовенький, — с улыбкой отвечала Подкаминская и на протяжное «У-у-у» начинала смеяться.

Несмотря на такую душевную атмосферу во время съемок за семейным столом, оказалось, что актер предпочитает моменты, когда они просто валяются со своей обворожительной партнершей на кровати.

— Сегодняшний наш съемочный день прекрасен. Я бы вот так все сцены снимал: лежа, ничего не делая, с закрытыми глазами, — поделился Батырев, и Подкаминская его полностью поддержала.

Увидев такие искренние сцены, поклонники актрисы стали писать слова поддержки и ставить сердечки в комментариях, при этом некоторые посчитали, что актеры отлично смотрятся вместе не только на экране, но и в реальной жизни.

— Любимая пара, — пишет одна из подписчиц.

— Может, опять женился… — шутит поклонник актрисы.

— Вот точно! С Подкаминской они идеальная пара, — уверена фанатка актрисы.

— Обожаю, лучший дуэт с Батыревым! Просто идеально на экране, — не может налюбоваться один из поклонников.

Однако ждать пятого брака Батырева с Подкаминской, несмотря на совместные видео и фотографии, не стоит. Актриса редко делится подробностями личной жизни, но с 2017 года она замужем за бизнесменом Денисом Гущиным и воспитывает двоих детей.

— Я в самом деле не склонна делиться личным, тем, что относится к миру моей семьи, и выводить это в публичное пространство, — рассказала в одном из интервью актриса.