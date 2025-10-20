«Опять мы вместе»: разведенный Батырев проводит время в компании с Подкаминской

Пристальнее, чем за фильмографией Антона Батырева, поклонники наблюдают за его постоянно кипящей личной жизнью. Брутальный актер четыре раза пытался построить семейное счастье, но каждый раз всё заканчивалось разводом. Последний, с моделью Анной Савельевой, произошел только этим летом. Молодая жена ушла от актера с восьмимесячным сыном на руках, но Батырев совсем не унывает. Последние дни он всё больше времени проводит в компании своей партнерши по сериалу «Овчарка» (16+) Елены Подкаминской.
В своих социальных сетях Подкаминская опубликовала сразу несколько видео из Твери, где проходят съемки второго сезона «Овчарки». На большей части из них она смеется и шутит в компании Батырева. По сюжету они играют влюбленную пару, которая два года строит свою семью.
— Опять мы вместе, — начинает одно из видео Подкаминская, сидя за накрытым столом с актером.
В одном из видео актриса, обнимая за шею Батырева, показала, как проходят съемки их завтрака, и, наклонившись к его уху, объясняла, почему их кожа по-разному смотрится в кадре.
— Потому что я оливковая, а ты розовенький, — с улыбкой отвечала Подкаминская и на протяжное «У-у-у» начинала смеяться.
Несмотря на такую душевную атмосферу во время съемок за семейным столом, оказалось, что актер предпочитает моменты, когда они просто валяются со своей обворожительной партнершей на кровати.
— Сегодняшний наш съемочный день прекрасен. Я бы вот так все сцены снимал: лежа, ничего не делая, с закрытыми глазами, — поделился Батырев, и Подкаминская его полностью поддержала.
Увидев такие искренние сцены, поклонники актрисы стали писать слова поддержки и ставить сердечки в комментариях, при этом некоторые посчитали, что актеры отлично смотрятся вместе не только на экране, но и в реальной жизни.
— Любимая пара, — пишет одна из подписчиц.
— Может, опять женился… — шутит поклонник актрисы.
— Вот точно! С Подкаминской они идеальная пара, — уверена фанатка актрисы.
— Обожаю, лучший дуэт с Батыревым! Просто идеально на экране, — не может налюбоваться один из поклонников.
Однако ждать пятого брака Батырева с Подкаминской, несмотря на совместные видео и фотографии, не стоит. Актриса редко делится подробностями личной жизни, но с 2017 года она замужем за бизнесменом Денисом Гущиным и воспитывает двоих детей.
— Я в самом деле не склонна делиться личным, тем, что относится к миру моей семьи, и выводить это в публичное пространство, — рассказала в одном из интервью актриса.
Как вам пара — Подкаминская и Батырев?