Свидание с десятком партнеров за вечер — «стрем» или норм? Пробуем дейтинг на себе

Быстрые свидания — способ найти себе пару или трата времени? Журналисты редакции MSK1.RU решили провести эксперимент и отправить на дейтинг сразу двух корреспондентов. Они выяснили, можно ли там найти партнера или обзавестись хотя бы другом. Рассказываем, чем отличается женский опыт от мужского и пойдут ли наши журналисты на свидания снова.
Немного о наших экспериментаторах:
Иветта уверена, на дейтинге найти любовь практически невозможно. По ее мнению, вторую половинку лучше искать среди друзей или в компании по интересам.
«Я шла на встречу без каких-либо ожиданий. Мне хотелось новых знакомств, возможно, приятелей. После 25 лет всё сложнее найти себе компанию, особенно, когда ты только сменил город. Поэтому я решила попытать удачу и пойти на дейтинг. Кроме того, мне было интересно, как „сводят“ пары, какие люди туда ходят. В общем любопытство взяло верх».
Андрей верит, что на дейтинге можно найти любовь. Ведь это просто способ познакомиться и сказать первое привет, а дальше всё зависит от людей.
«Я уже бывал на дейтингах, находил там и романтический интерес, и классные знакомства. Так что в этот раз понимал, чего ждать, но всё равно было интересно, кто придет. И неловко. Знакомиться с людьми — нормально, но и специально сюда идти как-то странно. Как будто мы все отчаялись и не можем сами ни с кем познакомиться. У меня не было обязательной цели, просто решил, что если кто-то понравится, то супер, сможем сходить на свидание. Искать друзей я не планировал, но если с кем-то сойдемся, почему нет».
Как проходят быстрые свидания в Москве?
Для эксперимента корреспонденты выбрали один из столичных дейтинг-клубов, где вход стоил 1600 рублей. Перед посещением нужно заполнить небольшую анкету в боте о себе, чтобы участники могли заранее друг о друге узнать. Мы написали об увлечениях и о том, каких отношений ищем, например дружеских или романтических. Уточнили и формат отношений: моногамные или нет. Возрастных ограничений не было.
Иветта: Я в анкете написала, что ищу дружеских отношений и не против романтики, но она не была в приоритете. Еще указала список тем для разговоров. Это были книги, путешествие и отношения. Мне нравится обсуждать прошлый опыт. О том, как человек поступает со своими «бывшими» можно многое сказать.
Андрей: А мне было так неохота тратить время на регистрацию, и я написал минимум: журналист, ищу романтические отношения.
Много ли людей в Москве ходят на быстрые свидания?
Само знакомство проходило в каком-то подвале. На встречу пришло 23 человека, парней и девушек примерно поровну. Перед началом можно было налить себе чай или кофе, а потом занять место в кругу.
Иветта: Честно говоря, меня смутила обстановка. Всё было заточено под «домашний уют». Участники встречи сидели на полу, на импровизированных диванчиках, странноватых матрасах и креслах-мешках. Вроде всё должно было расположить к общению, но мне бы было проще, например, сидя за столом или обычным диваном. Но это скорее дело вкуса. Тебе как, Андрей?
Андрей: Мы когда пришли, я понял, зачем они заранее просили взять сменку. Но ладно, тапочек всем хватило, а обстановка — ну такая, чересчур домашняя, будто мы на вписке у друзей. Хотя мне было комфортно, помещение просторное, и можно сесть так, чтобы не мешали другие пары.
«Запомнить всех нереально»
Беседу вел модератор. Он зачитывал имя и предлагал представиться. Участники предпочитали говорить о своем возрасте, роде деятельности и хобби.
Пока гости рассказывали о себе, в Telegram-боте высвечивались их имена. Нужно было поставить галочку — в знак симпатии или наоборот — крестик. Позднее на основе этого выбора формировались пары. Максимум за день у каждого могло быть 8 слотов — свиданий.
Иветта: На встречу пришло очень много айтишников. Парни сами, говоря о себе это, признавались как будто во грехе. При этом они очень завуалировано говорили о цели своего прихода, будто пытались скрыть отчаяние. В основном звучала версия «просто познакомиться с новыми людьми». При этом большая часть девчонок сразу говорила, что пришли найти вторую половинку. Их позиция звучала очень четко и осознанно.
Андрей: Не придирайся к парням, мы стесняемся! Меня ведущий вообще забыл назвать, когда шел по списку… Пришлось поднять руку и представиться самому. А так было любопытно, какие разные собрались люди, как будто с каждым было о чем поговорить, правда, запомнить всех нереально.
Иветта: Уже под конец знакомство шло с юмором, легко, каждый старался запомниться каким-то интересным фактом о себе. Я, например, сказала, что жила в четырех городах. Потом каждый, с кем меня сводил ведущий, в первую очередь задавал вопросы о том, откуда я. Не могу сказать, что кто-то зацепил меня с первого взгляда, но для себя я выделила около 5 человек, с кем бы хотела поболтать.
Андрей: Я обычно тоже с первого взгляда понимаю, нравится ли мне девушка, поэтому, когда составляли пары, сразу выбрал тех, кто показались симпатичными. Если честно, немного наудачу, потому что очки не взял, а лица в пяти метрах уже расплываются. Есть в этом что-то циничное, хотя на самом деле всё честно, мы тут все друг друга выбираем. Парней сразу вычеркнул всех, но никто не запрещает поговорить с кем захочется, даже если пара не совпала — я так поболтал с ребятами за чаепитием в перерыве.
Как составляются пары?
У Иветты по результатам знакомства было 7 пар, а у Андрея 6. На беседу с каждым человеком выделялось по 11 минут. По их истечении в бот приходило сообщение с опросом: хотели бы вы встретиться, подписаться на соцсети, сходить на свидание или пообниматься. Еще один пункт очень честный — только сексуальный интерес.
Иветта: Мне выпадали разнополые пары, потому что я выбирала еще и дружбу. За два часа я поговорила с четырьмя мужчинами и тремя девушками. Могу сказать одно: поначалу тебе некомфортно и неловко говорить о себе, но потом по мере беседы эти чувства исчезают и ты раскрываешься.
Андрей: Согласен, если сначала неловко, быстро привыкаешь. У меня с девушками получилось шесть совпадений. Общался с психологом, архитектором по свету, лаборанткой, сотрудницей из сферы аренды и маркетологами. Классное напоминание, что вокруг полно профессий и увлечений, а то я привык видеть одних только журналистов. За 10 минут не узнать человека глубоко, только банальное: работа, увлечения. Можно сверяться с анкетами, там указаны интересы, но я так не делал, просто спрашивал, и собеседницы сами рассказывали, что считают важным. Ты со своими о чем болтала?
Иветта: С первым молодым человеком мы говорили о своих хобби, затронули тему семьи. Разговор хоть и был сложный, потому что это было по сути «первое свидание», но прошел быстро. Со вторым человеком мы обсуждали кино и отдых в горах. С третьим оказалось, что мы из одного города, поэтому беседа шла о нем. С парнем мы болтали о работе, потом тема резко ушла к нашим братьям и сестрам. Оказалось, что они оба проходят через подростковый период. К концу третьего свидания меня достало говорить о себе одно и то же.
Андрей: Согласен, это реально надоедает, но всегда приятно сойтись на какой-то неожиданной теме. Так, с одной собеседницей обсудили детство, а с другой неожиданно выяснили, что наши родители в 90-х жили за границей не просто в одной стране, но прям в одном городе.
Иветта: У меня тоже было свидание с парнем, который оказался из родного города. Ну, честно говоря, с ним общение не завязалось. Мы оказались слишком разные по темпераменту. Он был какой-то напористый. Но мне запомнилась еще одна встреча. С одной из собеседниц мне было приятно поговорить о психологии и феминизме. Понравился один из ее вопросов: «как тебе нравится, чтобы с тобой дружили?». Часто спрашивают про «язык любви», а тут про «язык дружбы». Было интересно об этом порассуждать.
Андрей: Мы про дружбу ни с кем не говорили, но несколько раз я сразу понимал: романтики не хочу, но общаться — да, девчонки интересные. Почти все беседы были суперкомфортными, время истекало слишком рано, хотелось поговорить еще. Только с двумя девушками получилось как-то натужно, 10 минут тянулись долго, а мы не могли найти общей темы. Обидно, потому что одна из собеседниц сначала понравилась, а уже в разговоре понял — никакого контакта не выходит.
Еще с одной собеседницей поймал себя на том, что всё время говорю, а она только спрашивает, поэтому пришлось специально задавать вопросы. Оказалось, ей не очень комфортно общаться с людьми и она ходит на дейтинги, чтобы с этим справиться. Отличный способ, я считаю.
Дейтинг занял три часа. В целом участникам не запрещается подойти и познакомиться с кем-то еще, кого не назначил в пару бот. Ведущий даже назвал ближайшие кафе и бары, где можно было продолжить общение.
По результатам опроса в боте тебе дают контакты тех людей, с кем у тебя «мэтч».
Андрей: Общение выматывает, я устал после трех бесед, потому что люди очень разные. Даже если сразу находишь контакт, это требует усилий. Еще и новый диалог начинается слишком быстро, я не успевал переключиться и понять, нравится ли предыдущая собеседница. Хотя возможно, так и нужно: если да — то да, эмоция не забудется.
Отдохнуть можно в паузах, но я с удовольствием еще раз поболтал с одной из новых знакомых. Это сразу другое ощущение, мы уже представлены, формальности улажены, можем говорить о любой ерунде. Она показала, как по QR-коду оживают «Голубые танцовщицы» у нее на кофте — это восторг, очень забавно.
Иветта: Тут я с тобой согласна. Со встречи ты выходишь чуть выжатым. Потом хочется немного помолчать и побыть наедине со своими мыслями. Даже сейчас, анализируя происходящее, понимаю, что сюда будет тяжело прийти интровертам.
Кому подойдет такой дейтинг?
После быстрых свиданий Андрей всё еще считает, что на них можно найти пару, просто не в этот раз. Иветта, хоть и осталась при своем мнении, но крупица надежды на романтическое знакомство появилась.
Иветта: Я бы посоветовала сходить всем тем, кто жаждет новых знакомств. Я твердо уверена, что пару на таких встречах точно можно найти, потому что люди приходят из разных сфер. Тебя сталкивают с теми, с кем ты никогда и не думал, что будешь общаться. После встречи мне даже написали пара ребят и пригласили на свидание.
Знаю, что у тебя, Андрей, сложилась другая ситуация. Если я вышла относительно довольная, то ты чуть погрустнел.
Андрей: Я лайкнул двух собеседниц — обе ответили тем же. И по-хорошему стоило сразу договориться на встречу с кем-то из них, но я вообще поехал в бар с бывшей девушкой и до сих пор никому не написал. Я точно советую сходить на быстрые свидания тем, кто задумался о такой идее. Сам на такое пока больше не пойду, но формат одобряю. Дейтинги комфортны даже для самых застенчивых, не нужно никого просить о разговоре, никто не откажет напрямую. Хотя на одном таком я видел парня, которого никто не лайкнул, и он просто ушел…
