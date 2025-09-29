Свидание с десятком партнеров за вечер — «стрем» или норм? Пробуем дейтинг на себе

Рассказываем, что такое быстрые свидания Источник: Шедеврум

Быстрые свидания — способ найти себе пару или трата времени? Журналисты редакции MSK1.RU решили провести эксперимент и отправить на дейтинг сразу двух корреспондентов. Они выяснили, можно ли там найти партнера или обзавестись хотя бы другом. Рассказываем, чем отличается женский опыт от мужского и пойдут ли наши журналисты на свидания снова.

Немного о наших экспериментаторах:

Иветта уверена, на дейтинге найти любовь практически невозможно. По ее мнению, вторую половинку лучше искать среди друзей или в компании по интересам.

«Я шла на встречу без каких-либо ожиданий. Мне хотелось новых знакомств, возможно, приятелей. После 25 лет всё сложнее найти себе компанию, особенно, когда ты только сменил город. Поэтому я решила попытать удачу и пойти на дейтинг. Кроме того, мне было интересно, как „сводят“ пары, какие люди туда ходят. В общем любопытство взяло верх».

Андрей верит, что на дейтинге можно найти любовь. Ведь это просто способ познакомиться и сказать первое привет, а дальше всё зависит от людей.

«Я уже бывал на дейтингах, находил там и романтический интерес, и классные знакомства. Так что в этот раз понимал, чего ждать, но всё равно было интересно, кто придет. И неловко. Знакомиться с людьми — нормально, но и специально сюда идти как-то странно. Как будто мы все отчаялись и не можем сами ни с кем познакомиться. У меня не было обязательной цели, просто решил, что если кто-то понравится, то супер, сможем сходить на свидание. Искать друзей я не планировал, но если с кем-то сойдемся, почему нет».

Как проходят быстрые свидания в Москве?

Для эксперимента корреспонденты выбрали один из столичных дейтинг-клубов, где вход стоил 1600 рублей. Перед посещением нужно заполнить небольшую анкету в боте о себе, чтобы участники могли заранее друг о друге узнать. Мы написали об увлечениях и о том, каких отношений ищем, например дружеских или романтических. Уточнили и формат отношений: моногамные или нет. Возрастных ограничений не было.

Иветта: Я в анкете написала, что ищу дружеских отношений и не против романтики, но она не была в приоритете. Еще указала список тем для разговоров. Это были книги, путешествие и отношения. Мне нравится обсуждать прошлый опыт. О том, как человек поступает со своими «бывшими» можно многое сказать.

Андрей: А мне было так неохота тратить время на регистрацию, и я написал минимум: журналист, ищу романтические отношения.

Много ли людей в Москве ходят на быстрые свидания?

Само знакомство проходило в каком-то подвале. На встречу пришло 23 человека, парней и девушек примерно поровну. Перед началом можно было налить себе чай или кофе, а потом занять место в кругу.

Иветта: Честно говоря, меня смутила обстановка. Всё было заточено под «домашний уют». Участники встречи сидели на полу, на импровизированных диванчиках, странноватых матрасах и креслах-мешках. Вроде всё должно было расположить к общению, но мне бы было проще, например, сидя за столом или обычным диваном. Но это скорее дело вкуса. Тебе как, Андрей?

Андрей: Мы когда пришли, я понял, зачем они заранее просили взять сменку. Но ладно, тапочек всем хватило, а обстановка — ну такая, чересчур домашняя, будто мы на вписке у друзей. Хотя мне было комфортно, помещение просторное, и можно сесть так, чтобы не мешали другие пары.

Обстановка внутри Источник: Андрей Кузнецов / MSK1.RU

«Запомнить всех нереально»

Беседу вел модератор. Он зачитывал имя и предлагал представиться. Участники предпочитали говорить о своем возрасте, роде деятельности и хобби.

Пока гости рассказывали о себе, в Telegram-боте высвечивались их имена. Нужно было поставить галочку — в знак симпатии или наоборот — крестик. Позднее на основе этого выбора формировались пары. Максимум за день у каждого могло быть 8 слотов — свиданий.

Иветта: На встречу пришло очень много айтишников. Парни сами, говоря о себе это, признавались как будто во грехе. При этом они очень завуалировано говорили о цели своего прихода, будто пытались скрыть отчаяние. В основном звучала версия «просто познакомиться с новыми людьми». При этом большая часть девчонок сразу говорила, что пришли найти вторую половинку. Их позиция звучала очень четко и осознанно.

Андрей: Не придирайся к парням, мы стесняемся! Меня ведущий вообще забыл назвать, когда шел по списку… Пришлось поднять руку и представиться самому. А так было любопытно, какие разные собрались люди, как будто с каждым было о чем поговорить, правда, запомнить всех нереально.

Иветта: Уже под конец знакомство шло с юмором, легко, каждый старался запомниться каким-то интересным фактом о себе. Я, например, сказала, что жила в четырех городах. Потом каждый, с кем меня сводил ведущий, в первую очередь задавал вопросы о том, откуда я. Не могу сказать, что кто-то зацепил меня с первого взгляда, но для себя я выделила около 5 человек, с кем бы хотела поболтать.

Андрей: Я обычно тоже с первого взгляда понимаю, нравится ли мне девушка, поэтому, когда составляли пары, сразу выбрал тех, кто показались симпатичными. Если честно, немного наудачу, потому что очки не взял, а лица в пяти метрах уже расплываются. Есть в этом что-то циничное, хотя на самом деле всё честно, мы тут все друг друга выбираем. Парней сразу вычеркнул всех, но никто не запрещает поговорить с кем захочется, даже если пара не совпала — я так поболтал с ребятами за чаепитием в перерыве.

Как составляются пары?

У Иветты по результатам знакомства было 7 пар, а у Андрея 6. На беседу с каждым человеком выделялось по 11 минут. По их истечении в бот приходило сообщение с опросом: хотели бы вы встретиться, подписаться на соцсети, сходить на свидание или пообниматься. Еще один пункт очень честный — только сексуальный интерес.

Иветта: Мне выпадали разнополые пары, потому что я выбирала еще и дружбу. За два часа я поговорила с четырьмя мужчинами и тремя девушками. Могу сказать одно: поначалу тебе некомфортно и неловко говорить о себе, но потом по мере беседы эти чувства исчезают и ты раскрываешься.

Андрей: Согласен, если сначала неловко, быстро привыкаешь. У меня с девушками получилось шесть совпадений. Общался с психологом, архитектором по свету, лаборанткой, сотрудницей из сферы аренды и маркетологами. Классное напоминание, что вокруг полно профессий и увлечений, а то я привык видеть одних только журналистов. За 10 минут не узнать человека глубоко, только банальное: работа, увлечения. Можно сверяться с анкетами, там указаны интересы, но я так не делал, просто спрашивал, и собеседницы сами рассказывали, что считают важным. Ты со своими о чем болтала?

Свидания могут быть неловкими Источник: Шедеврум

Иветта: С первым молодым человеком мы говорили о своих хобби, затронули тему семьи. Разговор хоть и был сложный, потому что это было по сути «первое свидание», но прошел быстро. Со вторым человеком мы обсуждали кино и отдых в горах. С третьим оказалось, что мы из одного города, поэтому беседа шла о нем. С парнем мы болтали о работе, потом тема резко ушла к нашим братьям и сестрам. Оказалось, что они оба проходят через подростковый период. К концу третьего свидания меня достало говорить о себе одно и то же.

Андрей: Согласен, это реально надоедает, но всегда приятно сойтись на какой-то неожиданной теме. Так, с одной собеседницей обсудили детство, а с другой неожиданно выяснили, что наши родители в 90-х жили за границей не просто в одной стране, но прям в одном городе.

Иветта: У меня тоже было свидание с парнем, который оказался из родного города. Ну, честно говоря, с ним общение не завязалось. Мы оказались слишком разные по темпераменту. Он был какой-то напористый. Но мне запомнилась еще одна встреча. С одной из собеседниц мне было приятно поговорить о психологии и феминизме. Понравился один из ее вопросов: «как тебе нравится, чтобы с тобой дружили?». Часто спрашивают про «язык любви», а тут про «язык дружбы». Было интересно об этом порассуждать.

Андрей: Мы про дружбу ни с кем не говорили, но несколько раз я сразу понимал: романтики не хочу, но общаться — да, девчонки интересные. Почти все беседы были суперкомфортными, время истекало слишком рано, хотелось поговорить еще. Только с двумя девушками получилось как-то натужно, 10 минут тянулись долго, а мы не могли найти общей темы. Обидно, потому что одна из собеседниц сначала понравилась, а уже в разговоре понял — никакого контакта не выходит.

Еще с одной собеседницей поймал себя на том, что всё время говорю, а она только спрашивает, поэтому пришлось специально задавать вопросы. Оказалось, ей не очень комфортно общаться с людьми и она ходит на дейтинги, чтобы с этим справиться. Отличный способ, я считаю.

Дейтинг занял три часа. В целом участникам не запрещается подойти и познакомиться с кем-то еще, кого не назначил в пару бот. Ведущий даже назвал ближайшие кафе и бары, где можно было продолжить общение. По результатам опроса в боте тебе дают контакты тех людей, с кем у тебя «мэтч».

Андрей: Общение выматывает, я устал после трех бесед, потому что люди очень разные. Даже если сразу находишь контакт, это требует усилий. Еще и новый диалог начинается слишком быстро, я не успевал переключиться и понять, нравится ли предыдущая собеседница. Хотя возможно, так и нужно: если да — то да, эмоция не забудется.

Отдохнуть можно в паузах, но я с удовольствием еще раз поболтал с одной из новых знакомых. Это сразу другое ощущение, мы уже представлены, формальности улажены, можем говорить о любой ерунде. Она показала, как по QR-коду оживают «Голубые танцовщицы» у нее на кофте — это восторг, очень забавно.

Иветта: Тут я с тобой согласна. Со встречи ты выходишь чуть выжатым. Потом хочется немного помолчать и побыть наедине со своими мыслями. Даже сейчас, анализируя происходящее, понимаю, что сюда будет тяжело прийти интровертам.

Интерфейс бота Источник: Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Кому подойдет такой дейтинг?

После быстрых свиданий Андрей всё еще считает, что на них можно найти пару, просто не в этот раз. Иветта, хоть и осталась при своем мнении, но крупица надежды на романтическое знакомство появилась.

Иветта: Я бы посоветовала сходить всем тем, кто жаждет новых знакомств. Я твердо уверена, что пару на таких встречах точно можно найти, потому что люди приходят из разных сфер. Тебя сталкивают с теми, с кем ты никогда и не думал, что будешь общаться. После встречи мне даже написали пара ребят и пригласили на свидание.

Знаю, что у тебя, Андрей, сложилась другая ситуация. Если я вышла относительно довольная, то ты чуть погрустнел.

Андрей: Я лайкнул двух собеседниц — обе ответили тем же. И по-хорошему стоило сразу договориться на встречу с кем-то из них, но я вообще поехал в бар с бывшей девушкой и до сих пор никому не написал. Я точно советую сходить на быстрые свидания тем, кто задумался о такой идее. Сам на такое пока больше не пойду, но формат одобряю. Дейтинги комфортны даже для самых застенчивых, не нужно никого просить о разговоре, никто не откажет напрямую. Хотя на одном таком я видел парня, которого никто не лайкнул, и он просто ушел…

Как вы относитесь к быстрым свиданиям? Поделитесь опытом в комментариях Ходил (а), всё понравилось Пробовал (а), больше ни ногой Не ходил (а), но хочу попробовать Не пробовал (а) и не собираюсь