«Хочу тебя!» Почему ты не можешь найти на сайте знакомств кого-то нормального

Корреспондент «Фонтанки» полтора месяца провела в приложениях для дейтинга и может объяснить, что не так с мужчинами, которые там обитают.

Самый емкий ответ на этот вопрос — это комментарий одного из читателей «Фонтанки» под августовским выпуском «Реакции»: «Поодиночке себе все нормальными кажутся».

А стоит собраться толпой в приложении для дейтинга — так хоть святых выноси.

Механика везде одинаковая: смотришь анкеты, лайкаешь или смахиваешь вправо понравившиеся. Не понравившиеся свайпаешь влево. Если человек из этого списка тоже тебя лайкнул, это мэтч, появляется возможность написать друг другу. Что может пойти не так?

Статистика говорит, что мужчин в таких приложениях значительно больше, чем женщин. При этом женщины более разборчивы, а мужчины часто используют «метод сосиски» (неизвестный изобретатель придумал насадить сосиску на дрель, чтобы автоматизировать смахивание вправо всех женских анкет подряд, снял это на видео и научил остальных).

В приложении для знакомств очень быстро начинаешь чувствовать себя в центре битвы при Армагеддоне, где насмерть схлестнулись две армии: одна хочет получить от противника секс как можно скорее (поздороваться можно и после), вторая — урвать хоть какой-то клочок ресурсов (хотя бы горячей еды или стакан кофе).

Хочется прикинуться камушком, пока вокруг все пытаются друг друга сожрать и поиметь. Для начала — в мозг.

Моя первая неделя в дейтинговых приложениях была самой психологически сложной. На третий день я поймала себя на том, что пролистываю анкеты с таким выражением лица, как будто не телефон этой рукой держу, а засовываю ее глубоко в фановую трубу унитаза. И пытаюсь нащупать там что-то маленькое, но ценное. Сережку, например. Которого не я туда уронила. При этом мне неудобно, противно, холодно и больно от мысли, что рука может там, в трубе, застрять навсегда.

Каждая вторая мужская анкета в приложении для знакомств — катастрофа.

Парад «красных флагов»

Да, первые «красные флаги» вылезают уже при рассматривании фото. Вот они.

Современные мужчины массово занижают в анкетах свой возраст. По-другому я не могу объяснить, почему юноши, которые младше меня на 4–5 лет, так удручающе выглядят.

Фотографии часто обработаны или полностью сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Это очень заметно. Бицухи больше головы, зубы цвета белорусского кафеля во рту, идеально гладкие щечки и пляж Монако за спиной.

Фотографии с профессиональной фотосессии, отфотошопленные до скрипа, — тоже так себе знак. Особенно в комплекте с платным аккаунтом и пометкой «лайков не вижу, пишите». Нарцисс — это не тот цветочек, который может осчастливить в личной жизни.

На фото не видно лица. Чтобы сохранить свою приватность, желающие познакомиться мужчины фотографируются в солнечных очках, балаклавах и мотоциклетных шлемах. Или ставят чужое фото. И их выбор порой пугает.

Мой фаворит — парень, который опубликовал фото своего торса, отфотошопив самому себе голову. Видимо, ищет себе самку богомола и демонстрирует, как всё хорошо между ними сложится.

Еще одна беда — селфи, сделанные снизу вверх, на телефон, расположенный где-то на уровне паха. Что ты этим хочешь мне показать? Ракурс, с которого я буду наблюдать тебя бóльшую часть времени? Тогда хотя бы втяни второй и третий подбородки и сделай что-то с волосами в носу, а то ноздри получаются выразительнее глаз.

Некоторые уникумы умудряются размещать для поиска «серьезных отношений» фото, на которых отчетливо видно обручальное кольцо. Или руку обнимающей его женщины, которую отрезали при кадрировании. Вы серьезно?

Отдельная песня — фотографии с другими людьми. Мужчины, не надо выставлять в своей анкете фото в обнимку с другом. Во-первых, не всегда понятно, кто именно ищет себе пару. Особенно странно это выглядит, если друг четвероногий: «Собак любишь? А это там слева мужик, который меня на свидание привезет!»

А вот тут у нас королевское комбо. Три одинаковых мужика в трех одинаковых мотоциклетных шлемах. Какая-то игра в наперстки: кручу, верчу, запутать хочу. Где Андрей?

Кстати, мужчины, такие вот трикотажные костюмчики с шортами и футболками тоже вас палят — их обычно покупают жены.

Ну и еще немного фото и анкет, которые говорят о своих обладателях несколько больше, чем они рассчитывали:

Кстати, всё вышесказанное — сугубо субъективное женское мнение. Когда я показала эти скриншоты своему 15-летнему сыну (который в личной жизни намного удачливее меня), он сказал, что я просто не знаю, к чему прицепиться, а все представленные мужики выглядят абсолютно нормально. Кроме того, который похож на солевого наркомана (мы не станем его вам показывать).

Второй отсев. «Расскажи о себе»

Пустые анкеты, в которых нет ни слова о себе, как показала моя практика, плохой знак. Их обладатели часто вместо «здрасьте» пишут «я тебя хочу». Или что похлеще. По принципу поручика Ржевского: «Девять раз дадут в морду, а на десятый можно и впердолить!»

А часто бывает так, что человеку и правда нечего сказать о себе. Он совершенно себя не осознает и не понимает, чего хочет. И в таком состоянии построить какую-либо внятную коммуникацию не сможет. Это, кстати, общечеловеческая проблема, которая к женщинам тоже относится. И с нее, наверное, надо начинать. Если в разделе «О себе» ты можешь только перечислить свои требования к потенциальному партнеру, то искать отношения тебе рано.

В каждой третьей мужской анкете — если претендент потрудился заполнить раздел «О себе» — сквозит болезненный опыт и обида на весь женский род. «Здесь есть хоть одна с мозгами и с позвоночником?», «Если не умеете общаться — идите на…», «Бабушки — не надо даже лайкать!», «Тарелочницы, бывшие любительницы восточных сказок, разведенки с прицепом, выросшие в неполной семье, фригидные — мимо!»

То есть люди, еще даже не начав общаться, оскорбляют потенциальных собеседниц. Но всё равно ждут «лайков».

Еще одно проявление слабой ауры — цитаты. Например, популярна такая: «Три пуда правды, пуд коварства, три грамма верности, пуд зла, нахальства пуд, полпуда хамства, притворства двадцать два ведра». Это стишок поэта Лёля Панарина «Женская душа», тоже характерное клеймо мужчины-обиженца.

Удивляют сорокалетние мужики, которые в разделе «Имя» пишут: Андрейка, Стасик, Санечка, Сергунчик или, прости господи, Юрасик. И приписка: «Ухаживать не буду, бегать ни за кем не стану. Ты — немеркантильная, заботливая и тактильная. Забери меня отсюда». Дорогие мужчины, женщина, которая готова вас любить без всяких вложений с вашей стороны, называется мама. Так и пишите в анкетах: «Ищу маму, ваш мамонтенок». И вполне может статься, что мама услышит и мама придет. Но если мама окажется слонихой, никаких претензий к ее внешности вы предъявить не сможете. Потому что маму, как родину, не выбирают.

Третья стадия принятия неизбежного

Да, для многих в дейтинг-приложениях оказывается неприятным сюрпризом то, что поиск партнера требует ресурсов. И это тоже общечеловеческая проблема, касающаяся и женщин, и мужчин. Потому что два главных ресурса — время и мотивация.

Чтобы кого-то найти, надо перелопатить сотни анкет, начать и закончить десятки переписок, которые не приведут ни к чему (в лучшем случае вы оба поржете и разойдетесь подобру), но самое главное — надо ходить на свидания. То есть поднять свое тело с удобного дивана, привести это тело в социально приемлемый вид и тащиться куда-то в вечерние сумерки, чтобы показать себя незнакомому человеку.

А вы уже настроились на вечерок с сериалом и котом. Или у вас спортзал. Или завал на работе. Если вы хотите получить какой-то результат, то свидания на какое-то время тоже должны стать работой.

Но есть люди, у которых это получается легко. Вот, например, Анна. Ей 38 лет, и у нее в анкете указан не только возраст, но и рост и вес, перечислено, что она любит (книги по истории, сыр, горький шоколад, иронию, музыку без слов и всё красивое), и говорится, что она много где была и всякое видела, но не бывала в Мурино.

«Я зашла в дейтинг первый раз два года назад и со второго свидания завела роман, — говорит она. — Удивилась, как это работает. Но к отношениям с этим человеком я не была готова, слишком инфантильный. В прошлом году я завела себе роман с первого свидания, потратив на переписки пару недель. Но чувак оказался с нарциссическим расстройством личности (это не преувеличение), я сделала ноги. У меня первый фильтр простой: пользователь „WhatsApp“ — „редфлаг“, предложение о свидании в Мурино — „гринфлаг“, для меня это совпадение по чувству юмора и авантюрности. Мне важна внешность, одежда, безусловно, интеллект. Я ожидаю, что за меня заплатят на первом свидании (но заведения я почти всегда сама выбираю и знаю, что мой чек не будет больше 2 тысяч рублей). Я всегда предложу заплатить в следующем месте. Оплата для меня определенный культурный код, считаю, что это форма вежливости. Я не ломаюсь и к сексу перехожу сама быстро, первое или второе свидание. Но предлагать мне в переписке секс — для меня бан».

На очной встрече главное — настроиться на приятное общение и не давить на собеседника вопросами личного характера. Один из мужчин, с которым у меня случился содержательный и полезный разговор за чашкой кофе, сказал так: «У нас даже спрашивать ничего не надо, достаточно просто слушать, и мы сами всё про себя расскажем».

Это чистая правда. Мужчина может быть вполне приятен внешне, пунктуален, с хорошо поставленной и грамотной речью. А потом, оценив, что ты его слушаешь, выдать что-нибудь такое: «Знаешь, почему сейчас так много разводов? Это корпорации проплачивают блогерам, чтобы они учили людей расходиться, разваливали семьи. Когда люди живут семьей, им достаточно одного холодильника, одной стиральной машины и мебели на много лет. А в случае развода мужчина уходит, и ему всё это приходится заново покупать. И корпорации на этом зарабатывают огромные деньги. А человек не мог произойти от обезьяны, потому что где эти обезьяны, от которых мы якобы произошли? Почему они не эволюционируют?»

Еще один собеседник решил поразить меня своим увлечением альтернативной историей. Он неиронично доказывал, что Петербург на самом деле построил Александр Македонский, а Петр I нашел уже готовый город и откопал его. А потом случился заговор, и историки всё сфальсифицировали.