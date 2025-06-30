Юный жених в центре внимания: как прошла свадьба 17-летнего сына Кадырова

Адам Кадыров является помощником главы Чечни Источник: Адам Делимханов / Telegram

В эти выходные женился сын главы Чеченской Республики 17-летний Адам Кадыров. Об этом рассказала сестра Адама Айшат Кадырова в своих соцсетях. Торжество прошло в закрытом формате, но некоторыми кадрами Айшат всё-таки поделилась.

Закрытое торжество

Свадьба Адама Кадырова состоялась 28 июня. Торжество прошло в закрытом формате в родительском доме в селе Ахмат-Юрт. Там проводятся семейные праздники Кадыровых.

Айшат Кадырова, старшая сестра жениха, всё-таки поделилась одним видео со свадьбы, на котором показала свой образ. Еще она отметила, что их семья стала больше на одного человека.

«Замечательный день. Такой теплый и солнечный. Сегодня наша семья стала больше на одного человека. Было столько поздравлений со свадьбой брата и столько сердечных слов, добрых пожеланий», — написала Айшат под видео.

Айшат Кадырова показала, в каком наряде была на свадьбе брата Адама Источник: ayshatkadyrova / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Она рассказала, что подготовка к событию началась заранее. Айшат лично участвовала в выборе цветов и декора.

Организаторы постарались сохранить приватность мероприятия. Айшат поделилась, что съемка была под запретом, потому что родители настояли на отсутствии видео и фотографий в публичном доступе.

По словам Айшат, торжество отмечали в узком кругу близких родственников и друзей семьи. На второй день Айшат тоже опубликовала несколько снимков, на которых показала подарки от молодоженов, и поздравила избранницу брата.

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Что известно про невесту Адама Кадырова

О невесте известно совсем немного. Айшат в соцсетях рассказала, что ее зовут Медни и она тоже родом из Ахмат-Юрта, как и семья Кадыровых. Возраст девушки не разглашается, как и другие подробности ее биографии.

Чем известен Адам Кадыров

Несмотря на свой юный возраст, Адам уже достаточно известен. Он не раз сопровождал отца в деловых поездках, побывал в зоне боевых действий СВО и даже успел повоевать.

Адам — третий сын Рамзана Кадырова. Он является помощником главы Чечни и уже возглавляет службу безопасности главы региона.

У Адама множество наград: к 15 годам он получил 7 орденов и медалей и несколько почетных должностей (почти все награды юноше вручили этой осенью, после избиения Никиты Журавеля). Наши коллеги из MSK1.RU подробнее рассказали, чем и за что наградили сына главы Чечни.

Всего у Адама Кадырова 8 орденов и 3 медали Источник: Мария Романова / Городские медиа

Поздравление Путина

Свадьба Адама привлекла внимание не только семьи и близких, а также высокопоставленных лиц. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что его сына поздравил президент России Владимир Путин.

«Уважаемый Владимир Владимирович! От всей нашей семьи хочу выразить вам глубочайшую благодарность за ваше личное поздравление внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь», — написал Кадыров.

Он поблагодарил Путина за теплые поздравления в адрес молодоженов и за искренние пожелания в адрес всего чеченского народа.

Можно ли вступать в брак в 17 лет

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, в стране установлен брачный возраст в 18 лет. Однако при наличии особых обстоятельств местные власти могут разрешить вступление в брак с 16 лет. Учитывая, что Адаму исполнилось 17 лет, можно предположить, что свадьба была одобрена соответствующими органами.