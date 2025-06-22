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Он и она Опрос «Кто-то в 40 лет сыночка-корзиночка»: Собчак предложила запретить мужчинам до 30 лет жениться — что об этом думают россияне

«Кто-то в 40 лет сыночка-корзиночка»: Собчак предложила запретить мужчинам до 30 лет жениться — что об этом думают россияне

Журналистка уверена, что в этом возрасте мужчины — мальчики, которые не готовы к семье

1 965
16 комментариев
Что думают о предложении Ксении мужчины и женщины? | Источник: Юрий Орлов / Городские порталыЧто думают о предложении Ксении мужчины и женщины? | Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Что думают о предложении Ксении мужчины и женщины?

Источник:

Юрий Орлов / Городские порталы

Ксения Собчак предложила запретить мужчинам до 30 лет вступать в брак. По мнению журналистки, в этом возрасте они еще незрелые мальчики, которые не готовы к серьезным отношениям и не способны взять на себя ответственность за семью. Корреспонденты NGS.RU вышли на улицы и поговорили с прохожими на щекотливую тему. Итак, узнаем, права ли Собчак?

Ксения Собчак предлагает на законодательном уровне запретить мужчинам до 30 лет жениться

Источник:

Telegram-канал Блокнот Старс

Алексей, 37 лет, бизнесмен

Алексей женился в 26 лет | Источник: Алина Скитович / NGS.RU Алексей женился в 26 лет | Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Алексей женился в 26 лет

Источник:

Алина Скитович / NGS.RU

— Я думаю, что нельзя всех судить одинаково. 70% мужчин, может быть, действительно не готовы жениться, но есть те, кто женится и в 25. До 25 лет, как по мне, рановато. Быть мужем — значит нести ответственность за близких. Я женился в 26 лет — в этом возрасте уже был разумным человеком. На тот момент была своя организация, опыт работы в банковской сфере. Жизнь понюхал, скажем так. Нынешнее поколение — у меня сестре 25 лет — не торопится [вступать в брак]. Ни она, ни ее друзья. Не готова молодежь к таким поступкам.

Алена, 25 лет, не работает

Алена убеждена, что все люди разные | Источник: Алина Скитович / NGS.RU Алена убеждена, что все люди разные | Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Алена убеждена, что все люди разные

Источник:

Алина Скитович / NGS.RU

— Я не думаю, что прямо все не готовы, люди разные. Вчера смотрела серию «Беременна в 16» (16+). Там такой мальчик потрясающий — 20 лет, я даже всплакнула. Такие редко встречаются, в большинстве своем парни — ветреные и безответственные. Я считаю, что самый подходящий возраст для женитьбы 25–30 лет. Муж — это поддержка и опора. Возможно, меня назовут меркантильной, но я считаю, что он должен обеспечивать женщину в период, когда она беременна, когда в декрете и не может работать. Это неправильно, когда женщина тащит всё на себе. Вся история с родами — это психологически тяжело, муж должен проявлять участие. Я сама не в отношениях, уже давно. Если бы вышла замуж, то только для того, чтобы не работать.

Андрей, 27 лет, работает в сфере IT

Андрей считает, что запреты делают только хуже | Источник: Алина Скитович / NGS.RU Андрей считает, что запреты делают только хуже | Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Андрей считает, что запреты делают только хуже

Источник:

Алина Скитович / NGS.RU

— Я бы поспорил с Ксенией Анатольевной. Любые запреты, чем их больше, тем хуже. Мужчина сам решает, когда ему жениться, рано или не рано, зависит от человека. Кто-то готов жениться в 24, а кто-то и в 30 не готов. Я пока не готов, на прошлой неделе расстался с девушкой. Муж и жена, помимо родственников, — самые близкие друг другу люди. Жена — первый человек, которому можешь довериться, муж — ее поддержка и опора, помощник, готовый принимать решения и нести семейный груз ответственности.

Анастасия, 31 год, мастер маникюра

Анастасия не замужем, и с Ксенией Собчак она согласна | Источник: Алина Скитович / NGS.RU Анастасия не замужем, и с Ксенией Собчак она согласна | Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Анастасия не замужем, и с Ксенией Собчак она согласна

Источник:

Алина Скитович / NGS.RU

— Мужчины поздно созревают, у них до 30–40 лет еще детство в одном месте играет. Правду же говорят, что первые 40 лет детства у мужчины самые тяжелые. Годам к 45, надеюсь, повзрослеют. В моем понимании муж — это человек, на которого можно положиться, который возьмет ответственность за жену, семью, дом, быт.

Данил, 22 года, повар

Данил считает, что нужно реализоваться, а уже потом жениться | Источник: Алина Скитович / NGS.RU Данил считает, что нужно реализоваться, а уже потом жениться | Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Данил считает, что нужно реализоваться, а уже потом жениться

Источник:

Алина Скитович / NGS.RU

— Я думаю, всё индивидуально. Кто-то женится в 18 лет, кто-то в 25. В моем окружении есть пара — вместе с 18 лет: живут, не жалуются. Остальные — свободные, я тоже. Хотя парни все разные. Кто-то в моем возрасте рассуждает так, будто ему 40 лет, а кто-то в 40 сидит под гиперопекой мамы и не может самостоятельно принимать решения. Я пока вообще не думаю ни про отношения, ни про женитьбу — хочу сначала реализоваться, проще делать это одному, я пока не готов распыляться на девушек.

Кристина, 26 лет, медик

Кристина считает, что возраст&nbsp;— не показатель, важна эмоциональная зрелость | Источник: Алина Скитович / NGS.RU Кристина считает, что возраст&nbsp;— не показатель, важна эмоциональная зрелость | Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Кристина считает, что возраст — не показатель, важна эмоциональная зрелость

Источник:

Алина Скитович / NGS.RU

— Я считаю, что возраст — это не показатель. Есть осознанные мужчины и в 20 лет, причем суть даже не в том, что они чего-то добились в материальном плане, суть в эмоциональной зрелости. Если парень осознает степень ответственности при создании семьи, то почему нет? И не важно, сколько ему лет. Кто-то и в 40 лет сыночка-корзиночка, всё индивидуально, многое зависит от воспитания. Я сама замужем, вместе уже три года. Мы просто поняли, что оба готовы к созданию семьи. Муж и жена мы только на бумаге, а всё то, что связывает нас как единое целое — это жизненный опыт, то как мы преодолеваем трудности, решаем проблемы, всё это приобретается с годами.

Александр, 34 года, предприниматель

Александр не согласен с Ксенией, каждый сам решит, когда ему вступать в брак | Источник: Алина Скитович / NGS.RU Александр не согласен с Ксенией, каждый сам решит, когда ему вступать в брак | Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Александр не согласен с Ксенией, каждый сам решит, когда ему вступать в брак

Источник:

Алина Скитович / NGS.RU

— Я думаю, каждый сам решит. Ребенку нужен ребенок — так один комик сказал, имея в виду, что детям нужен молодой отец. Мои друзья практически все женаты, причем уже много лет, отношения со студенчества. Один я еще не встретил свою любовь. В моем понимании быть мужем — быть опорой для своей женщины.

Алена, 40 лет, инженер

Алена против запретов | Источник: Алина Скитович / NGS.RU Алена против запретов | Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Алена против запретов

Источник:

Алина Скитович / NGS.RU

— Невозможно запретить человеку вступать в брак, это нарушает свободу. Зрелость и готовность жениться зависят от мужчины, а не от возраста. Я в отношениях, но не замужем. Муж в моем понимании — это твой компаньон, с которым вы вместе реализовываете свои планы.

Ксения Собчак права?

Да, в 30 лет мужчины — дети
Это какой-то бред
Пусть женятся, когда хотят
А зачем вообще жениться?
ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Женитьба Свадьба Ксения Собчак Муж
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Комментарии
16
Гость
22 июня, 14:18
в 18 уже долг отдавать Любимая власть призывает рожать чуть ли не школьников, потому что править не кем и налоги не с кого драть
Гость
22 июня, 15:16
Запрет на хомут нашею)
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