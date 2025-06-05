Провели 3 дня вместе в колонии? Что известно об актрисе, которую называют любовницей Михаила Ефремова

Сообщается, что артисты жили вместе еще до ареста Ефремова Источник: Дарья Белоусова / Vk.com, пресс-служба Мосгорсуда / агентство «Москва»











Актер Михаил Ефремов во время пребывания в тюрьме завел роман с 41-летней коллегой Дарьей Белоусовой. Она приезжала к артисту в колонию — вместе они провели три дня. Об этом пишут наши коллеги из «СтарХита».

С 2002 года Михаил Ефремов состоит в браке со звукорежиссером Софьей Кругликовой. У них есть трое совместных детей: Вера (2005), Надежда (2007) и Борис (2010).

Сообщается, что несколько лет назад Ефремов и Белоусова якобы снимали квартиру в Казарменном переулке, оттуда актера увезли на допрос после ДТП 9 июня 2020 года. По данным источника, после ареста их отношения продолжились: за несколько месяцев до освобождения Белоусова приехала в колонию. Там они провели трое суток в спецблоке с душем, кухней, телевизором и кроватью. В это время они якобы оставили соседям записку с парными автографами.

Что известно о Дарье Белоусовой

Дарья родилась в семье актера «Ленкома» Владимира Белоусова 29 августа 1983 года. После окончания школы она поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, в мастерскую Виктора Коршунова. Затем она поступила на службу в театр «Современник», где дебютировала в постановке «Подлинная история М. Готье по прозвищу „Дама с камелиями“» (18+).

Источник: Дарья Белоусова / Vk.com











Среди киноработ Белоусовой — «Жиза» (18+), «Отпечатки» (18+), «Бабки» (18+), «Исчезнувшая» (18+), «Хозяйка тайги» (18+), «Отцы и дети» (16+) и другие.

В 2010 году Белоусова вышла замуж за родного брата актрисы Чулпан Хаматовой Шамиля. Их романтические отношения начались после того, как они сыграли в спектакле «Мурлин Мурло».

«В первый раз мы с Шамилем поцеловались как раз после показа этой постановки. До Шамиля я вообще думала, что никогда замуж не выйду», — вспоминала актриса.

Свадебная церемония прошла в стенах театра. Спустя 8 лет брак актеров распался.

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 9 июня 2020 года. Актер на внедорожнике вылетел на встречную полосу и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя авто зажало в машине — от полученных травм он скончался в реанимации. Позже в полиции заявили, что Ефремов в момент аварии был пьян.

Пресненский суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, однако спустя пять месяцев Мосгорсуд сократил срок до семи с половиной лет, приняв во внимание факт, что актер полностью возместил моральный вред пострадавшей стороне.