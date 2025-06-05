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Он и она Провели 3 дня вместе в колонии? Что известно об актрисе, которую называют любовницей Михаила Ефремова

Провели 3 дня вместе в колонии? Что известно об актрисе, которую называют любовницей Михаила Ефремова

Дарья Белоусова младше актера на 20 лет

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1 комментарий
Сообщается, что артисты жили вместе еще до ареста Ефремова | Источник: Дарья Белоусова / Vk.com, пресс-служба Мосгорсуда / агентство «Москва»Сообщается, что артисты жили вместе еще до ареста Ефремова | Источник: Дарья Белоусова / Vk.com, пресс-служба Мосгорсуда / агентство «Москва»

Сообщается, что артисты жили вместе еще до ареста Ефремова

Источник:

Дарья Белоусова / Vk.com, пресс-служба Мосгорсуда / агентство «Москва»

Актер Михаил Ефремов во время пребывания в тюрьме завел роман с 41-летней коллегой Дарьей Белоусовой. Она приезжала к артисту в колонию — вместе они провели три дня. Об этом пишут наши коллеги из «СтарХита».

С 2002 года Михаил Ефремов состоит в браке со звукорежиссером Софьей Кругликовой. У них есть трое совместных детей: Вера (2005), Надежда (2007) и Борис (2010).

Сообщается, что несколько лет назад Ефремов и Белоусова якобы снимали квартиру в Казарменном переулке, оттуда актера увезли на допрос после ДТП 9 июня 2020 года. По данным источника, после ареста их отношения продолжились: за несколько месяцев до освобождения Белоусова приехала в колонию. Там они провели трое суток в спецблоке с душем, кухней, телевизором и кроватью. В это время они якобы оставили соседям записку с парными автографами.

Что известно о Дарье Белоусовой

Дарья родилась в семье актера «Ленкома» Владимира Белоусова 29 августа 1983 года. После окончания школы она поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, в мастерскую Виктора Коршунова. Затем она поступила на службу в театр «Современник», где дебютировала в постановке «Подлинная история М. Готье по прозвищу „Дама с камелиями“» (18+).

Источник: Дарья Белоусова / Vk.comИсточник: Дарья Белоусова / Vk.com
Источник:

Дарья Белоусова / Vk.com

Среди киноработ Белоусовой — «Жиза» (18+), «Отпечатки» (18+), «Бабки» (18+), «Исчезнувшая» (18+), «Хозяйка тайги» (18+), «Отцы и дети» (16+) и другие.

В 2010 году Белоусова вышла замуж за родного брата актрисы Чулпан Хаматовой Шамиля. Их романтические отношения начались после того, как они сыграли в спектакле «Мурлин Мурло».

«В первый раз мы с Шамилем поцеловались как раз после показа этой постановки. До Шамиля я вообще думала, что никогда замуж не выйду», — вспоминала актриса.

Свадебная церемония прошла в стенах театра. Спустя 8 лет брак актеров распался.

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 9 июня 2020 года. Актер на внедорожнике вылетел на встречную полосу и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя авто зажало в машине — от полученных травм он скончался в реанимации. Позже в полиции заявили, что Ефремов в момент аварии был пьян.

Пресненский суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, однако спустя пять месяцев Мосгорсуд сократил срок до семи с половиной лет, приняв во внимание факт, что актер полностью возместил моральный вред пострадавшей стороне.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области вынес решение об условно-досрочном освобождении актера. Основанием для этого стала хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которой страдает Ефремов. Она проявляется постоянным кашлем с мокротой, хрипами и общей слабостью.

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Комментарии
1
Гость
32 минуты
у наркозависимых только одна любовь без лечения и это не женщины
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