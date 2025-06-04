«Нас называют ждулями и заочницами»: участница популярного ТВ-шоу — о трех мужьях-зэках и тюремной романтике

Почти все серьезные отношения Екатерины завязывались с заключенными Источник: Екатерина Скуратова; телеканал «Ю»











Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал закрыть нашумевшее шоу «Ждули» — программу о женщинах, чьи возлюбленные находятся за решеткой. Их называют «ждулями», «заочницами» или «любимками». Эти женщины объединяются в сообщества, делятся переживаниями и верят, что однажды обретут семейное счастье.

Одной из героинь проекта стала Екатерина Скуратова . Первый ее муж угодил за решетку еще в молодости, со вторым она познакомилась, когда отправляла передачку вместе с подругой. А третий и вовсе писал письма на протяжении десяти лет, отбывая срок.

Журналистам MSK1.RU Екатерина рассказала, почему некоторых женщин так привлекает тюремная романтика, как проходят свадьбы за решеткой и действительно ли всё показанное на ТВ правда. Также Скуратова призналась, почему долгие годы выбирала зэков и чем это обернулось.

Источник: Екатерина Скуратова

Траур, отрицание, гнев

«На самом деле большая часть детства прошла с дворовыми ребятами, — начинает рассказ Екатерина. — Подростком частенько показывала характер: не слушалась, даже из дома могла сбегать, если вдруг что не так. Но всё это казалось цветочками по сравнению с тем, что произошло после смерти любимого отчима. Тогда вовсе взбунтовалась: траур, отрицание, гнев. Так еще и мама довольно быстро нашла нового мужчину. Это было ударом.

Их отношения развивались стремительно, поэтому вскоре она начала задумываться о переезде к избраннику в другой город. Я, понятное дело, категорически отказывалась. После долгих разговоров, уговоров и бесед ничего не оставалось, как принять и отпустить. По итогу мне, 16-летней девчонке, купили квартиру. Там-то и началась настоящая взрослая жизнь».

Переехав в собственное жилье, девушка решила найти работу. Долго искала хоть какие-то варианты: несовершеннолетнюю никто не хотел брать.

«Наконец удача улыбнулась: смогла устроиться в один из местных магазинов. Но вскоре начальники хитро повесили на меня крупную недостачу. Там не то что о зарплате речи не шло — мне банально не хотели отдавать паспорт. К счастью, местный участковый быстро раскрыл махинации и вернул документ».

Источник: Екатерина Скуратова

«Что еще мужчине надо»

Спустя два года самостоятельной жизни Екатерина встретила будущего отца своего ребенка. Ей было 18, ему — 26.

«Ничего криминального. Встречались, общались, периодами даже жили вместе. Как вдруг узнаю о беременности — причем срок аж 14 недель. Парень тут же запел, что рано, мол, надо встать на ноги. Недолго думая, выставила его вещи за порог и переехала к маме. Пришлось продать квартиру и купить что-то поближе к семье».

Несмотря на пережитый опыт, впервые Екатерина вышла замуж только в 26 лет.

«С Андреем мы были знакомы еще с юности. Первая детская любовь. Наивная, чистая. Держались за ручки. То сходились, то расходились. Но потом жизнь развела нас на долгие годы. Я к 18 годам встретила другого парня. Он же женился на девчонке из общей компании и обзавелся двумя детьми. Казалось бы, что еще мужчине надо? Семья, дом, полная чаша — живи да радуйся. Но нет: Андрей ввязался в драку и получил первый срок. Во время отсидки его супруга скончалась, а малышей забрали в детский дом. Помню, с 2010 года он начал писать мне письма, звонил, в любви признавался, даже замуж звал».

Но Екатерина сразу сказала ему, ни в какую тюрьму не поедет.

«В 2012 году суд признал Андрея единственным кормильцем и выпустил по УДО. В феврале вышел, а уже в апреле мы решили сойтись и сыграть свадьбу. Забрали детей и стали жить вместе».

Но счастье пары длилось недолго.

«Муж всегда был гулякой, еще с юности. Хотелось верить, что исправится с годами. Но нет: как был ловеласом, так и остался. Однажды приезжаю ночью с работы — машины нет. Поехала искать суженого, а он в гараже уединился с какой-то женщиной. Клялся, что больше так не будет, любит и всё такое. Сделала вид, что верю: хотелось сохранить семью ради детей. Но как ни старайся склеить разбитую чашу, новой она не станет. В результате спустя два года после свадьбы развелись».

Источник: Екатерина Скуратова

Судьбоносный звонок

Через несколько месяцев после развода с Андреем Екатерина познакомилась с будущим мужем Дмитрием.

«Подруга попросила поехать с ней в колонию, чтобы отвезти передачку знакомому. На один паспорт давали 20 килограммов — соответственно, чем больше людей, тем больше посылка. Отдав все вещи и продукты, поехали на несколько дней отдохнуть в отель неподалеку. Как вдруг вечером раздается звонок. На другом конце провода — знакомый подруги и двое его товарищей, одним из которых оказался Дима. Обменялись любезностями, немного поболтали и добавили друг друга в соцсетях. Так и началась эта история».

Общение с Дмитрием в основном происходило ночью, когда у заключенных была возможность достать телефон. Он отбывал срок по статье 228 (незаконный оборот наркотиков. — Прим. ред.), до освобождения оставалось четыре с половиной года.

«Я как раз работала по ночам. Два полуночника и сошлись. Сначала полгода переписывались по-дружески, шутили, обсуждали общие интересы. Он поразил меня своим чувством юмора, добротой и открытостью. Возникало ощущение, будто знаешь человека всю жизнь. Накопив смелость, призналась в симпатии — Дима ответил взаимностью. Тут же встал вопрос о свиданиях. Но просто как девушку меня бы не пустили: нужна была официальная регистрация. Стала намекать, мол, как же мы будем видеться? Чисто женский ход конем. Димка сразу смекнул и сделал предложение».

Источник: Ирина Иманова / 74.RU











Никаких пышных церемоний, платьев и гостей

На следующий день Екатерина отправилась к родителям Дмитрия за документами.

«Мы так увлеклись разговорами, что проспали. Пришлось буквально галопом по Европам носиться по инстанциям. Как сейчас помню: врываюсь в комнату для свиданий — там ряд стеклянных перегородок и телефоны. Быстро подсела к нужному и спрашиваю: „Ну что, посмотрел? Не передумал?“ Кивает. Ну и убежала дальше вопросы решать. Так молниеносно, эмоционально и коротко прошла первая встреча.

Через некоторое время ей позвонили и назначили дату регистрации.

«Просто ради одной пары никто выезжать не будет, нужно было набрать еще несколько брачующихся. Наконец час настал. В назначенный день приехала в колонию. Рядом сидели еще несколько невест. Никаких пышных церемоний, платьев и гостей. Только молодожены, регистратор и строгий конвой. Решили сделать пышное торжество уже на свободе. В тюрьме это была формальность, не свадьба, а, скорее, легальный пропуск к длительным свиданиям».

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Регулярно ездила к мужу в колонию

Екатерина рассказывает: длительные свидания заключенным дают только раз в четыре месяца.

«Для этого он должен заранее написать заявление. Дальше администрация распределяет десять комнат по датам, мы проводим в них три дня. Есть как бесплатные, так и платные варианты. Естественно, во втором случае предполагается ряд удобств. Например, у нас в улучшенной комнате были микроволновка, телевизор и даже DVD-проигрыватель, чтобы смотреть кино. Также на территории для длительных свиданий есть общий коридор, душ, туалет и кухня.

На протяжении трех дней пары не могут покидать эту территорию. Днем здесь дежурит дневальный заключенный. Он следит за порядком, выдает посуду, необходимые вещи и может кого-нибудь позвать. Вечером же территорию закрывают на ключ, дневальный уходит и остаются только пары».

На протяжении нескольких лет женщина стабильно ездила к мужу в колонию. Наконец в 2018 году Дмитрий вышел на свободу.

«Как сейчас помню, поехала на последнее длительное свидание. Специально так подгадали, чтобы выйти вместе. Сначала я после трех дней, а затем и он. Из тюрьмы сразу поехали к сыну и маме. Жили все вместе. Димка ко всем нашел подход, да и по дому помогал, мастерил мебель даже. Всё было хорошо, если бы не зависимость».

Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Взял билет в один конец

О том, что Дмитрий употребляет, женщина узнала спустя три месяца совместной жизни.

«Всё произошло случайно. В попытках дозвониться стала невольным свидетелем диалога про вещества. Не раздумывая, собрала его вещи и подала на развод. Злость на любимого длилась недолго. Через полгода снова сошлись. Поверила, что исправится, что избавится от зависимости. Несколько месяцев Димка действительно держался: устроился на работу, был целиком погружен в семью, не употреблял. Но потом опять. На протяжении трех лет — эпизод, ремиссия, эпизод, ремиссия.

Я просто выдохлась, сил больше не было. Как муж он просто замечательный, ничего плохого сказать не могу. Заботливый, любящий, работящий, щедрый. Но вот эта пагубная зависимость всё убивала. У людей есть стереотип: наркоман, значит, точно всё из дома тащит. Но Дима был совершенно другим».

Поняв, что больше не справляется, Екатерина попросила мужа собрать вещи. Через четыре дня он умер.

«До сих пор не знаю, сам ушел из жизни или это была случайность. Друзья Димы рассказали, что накануне смерти он якобы признавался, что специально „взял билет в один конец“. Говорил им, мол, семейная жизнь не клеится, родители не понимают, да и вообще делать в этом мире нечего. Это был разговор накануне смерти, примерно в десять вечера. Уже в четыре утра обнаружили тело».

В колониях и тюрьмах есть место искусству и вере Источник: Олег Федоров / «Чита.Ру»











Неизвестный господин

На протяжении последних десяти лет на связи с Екатериной был еще один заключенный — Денис.

«Мы познакомились, когда я еще была замужем за Андреем. На тот момент стало известно про его измену, и брак просто трещал по швам. Словом, пришлось тяжко. Как вдруг в один из дней раздается звонок с незнакомого номера. На том конце провода очень активный неизвестный господин предлагает познакомиться. Такой наглости еще надо было поискать. Причем собеседник сразу выпалил как на духу: мол, сидит в тюрьме, нашел мой номер и решил позвонить. Сразу бросила трубку. Но товарищ не унимался. Его в дверь — он в окно».

Несмотря на довольно странное знакомство, позже Дениса и Екатерину сплотила тема измены. Он рассказал, что жена нашла другого, пока он был в тюрьме, а она, в свою очередь, поделилась моментами из жизни с Андреем.

«Из непонятного мужика, настырно названивавшего по телефону, он стал приятелем. Но ни о каких романтических отношениях речи и не шло. Спустя три года Денис начал намекать на амурные дела, я же уже на тот момент встречалась с Димой и сразу дала понять: ничего, кроме дружбы, ему не светит. Так на протяжении долгих десяти лет мы периодически поддерживали связь».

Источник: Екатерина Скуратова

В 2017 году Денис вышел на свободу.

«Приехал в Москву и звонит, дескать, давай встретимся. А я ведь уже была замужем за Димой. Снова объясняю: так и так, вообще-то любимого жду из тюрьмы. Вроде бы всё понял».

В следующий раз он позвонил Екатерине уже из тюрьмы.

«Снова посадили, и, кажется, опять по наркотикам. По правде говоря, поддерживала эту связь потому, что Денис знал всю тюремную кухню. Мог помогать или давать какие-то полезные советы по Димке».

Источник: Екатерина Скуратова











Хотел поднять «шальные деньги»

Екатерина признается, что, когда умер ее второй муж Дмитрий, она была сильно разбита.

«Только через месяц написала Денису на зону: „Ты где, мне нужна поддержка“. Ответ пришел лишь через десять месяцев: „Ты тоже мне нужна“. Судя по контексту, воспринял письмо в романтическом ключе. Сразу после смерти Димы было явно не до этого, но спустя десять месяцев, получив ответ от Дениса, подумала: может, приглянусь?»

По рассказам женщины, второй муж Дмитрий и знакомый Денис сидели по одной статье — 228. Это ее очень насторожило.

«Разумеется, такая схожесть смущала. Но Денис старался максимально вызвать жалость. Якобы приехал в Москву, пытался заработать, ничего не выходило. И тут подвернулся шанс. Хотел поднять „шальные“ деньги и почти сразу сел. Уверял, что это всего лишь третья судимость. В действительности же их было гораздо больше. Об этом узнала только после съемок».

Екатерина уверена, что Денису еще в юности искалечили судьбу.

«С раннего детства мать выпивала и таскала мальчишку по каким-то шаманам. Отец в это время сидел в тюрьме, также употреблял наркотики. Как поняла, именно отец подсадил на дозу всех домочадцев: жену и даже сына. Поэтому первая судимость Дениса произошла уже в восемнадцать лет. Статья 228 — за хранение. Так и пошло: выходил, садился, выходил, садился. Если бы знала обо всём заранее, не связывала бы с ним судьбу».

Источник: Екатерина Скуратова











«Хочу за него замуж»

Но до того, как Екатерина узнала правду, Денис успел ее очаровать. Он был рядом после смерти мужа, поддерживал, всегда проявлял заинтересованность и участие. Наконец женщина сдалась и решила поехать на первое свидание в колонию.

«В отличие от Димы Денису были положены поощрения, поэтому администрация пошла навстречу и разрешила провести длительное свидание без росписи. Тогда подумала: вот увижу его лично, пообщаемся, и пойму, стоит ли игра свеч. Денис пришел на свидание с розой, чем покорил не только меня, но и всех в колонии. К тому же поразило чувство полного взаимопонимания. Столько лет переписок, и вот ты видишь его лично. Такой родной человек. Эти три дня прошли настолько прекрасно, что, уезжая из колонии, четко осознавала: хочу за него замуж».

Когда Екатерина уехала из тюрьмы, Денису уже одобрили замену срока на принудительные работы. По сюжету программы пара расписалась прямо в тюрьме, однако на самом деле регистрация брака прошла в городе Плесецке.

«Зная, в какой день его выпустят, заранее договорилась с местным ЗАГСом и назначила дату росписи. На дорогу до исправительного центра Денису дали три дня. Чтобы не терять времени, решили расписаться прямо в день его освобождения. Забрала любимого на машине и вместе со съемочной группой отправились сначала в отель переодеваться, а потом и в ЗАГС. Собственно, свадьбой в программе „Ждули“ и заканчивается».

На фотографии Екатерина с мужем Денисом около ЗАГСА Источник: Екатерина Скуратова











Борьба характеров

После регистрации пара выехала в сторону Пскова, где Денис должен был посещать исправительные работы.

«Так мы и начали жить на два города. Он — в Пскове, я — в Москве. Приезжала в гости на три-четыре дня, снимала квартиру. Даже договорились обвенчаться, но потом всё пошло по самому печальному сценарию. Со временем выяснилось, что мы даже толком друг друга и не знали — ни эмоционально, ни бытовым образом. Плюс расстояние, недоверие. Всё катилось лавиной, словно снежный ком. Еще одна проблема этого брака — борьба характеров. Я по натуре лидер, сильная, волевая женщина, делала всё сама. Денис же хотел быть капитаном этих отношений. Дескать, меня не слышат, не понимают. В какой-то момент психанула и подала на развод. Последний раз мы виделись в июне 2024 года».

После официального развода пары Денис начал часто нарушать режим. Исправительные работы вновь сменились на реальный срок. Мужчину перевели в колонию, откуда в ноябре 2024-го он отправился «за ленточку». Спустя месяц службы перестал выходить на связь, а вскоре и вовсе попал в список пропавших без вести. Несмотря на непростые отношения и прошлые ссоры, женщина активно участвует в поисках бывшего мужа. Она уверена, что дело не в любви, а в элементарной человечности и чувстве благодарности за годы общения и близости.

Источник: Екатерина Скуратова











«Зэкули» и «заочницы»

Почти все серьезные отношения Екатерины были именно с заключенными. Девушка считает, что причиной тому стала банальная нехватка времени.

«У меня всегда много забот. То работа, то семья, то еще какие-то вопросы. Не было возможности гулять, знакомиться в клубах, ресторанах, даже на улице. Работа, дом, работа — и так по кругу. Когда же твоя вторая половина отбывает наказание, то общение состоит в основном из звонков и переписок в интернете. Лишь когда отношения выходят на новый уровень, начинаются свидания в колонии. Но это лишь несколько дней раз в четыре месяца».

По мнению собеседницы, сообщество «ждуль» очень большое.

«Таких женщин еще обычно называют „зэкулями“ и „заочницами“. Чаще всего они общаются в тематических группах. Делятся историями, просят совета, да и просто ищут понимания и поддержки от тех, кто проживает подобный опыт. Становятся „ждулями“ по самым разным причинам. Нехватка реального времени, комплекс спасительницы, низкая самооценка, нежелание делить личное пространство. Ну и банальная тяга к тюремной романтике: такие дамы, как правило, целенаправленно ищут любовника или мужа среди заключенных. Бывает, что и сами арестанты находят „ждуль“, например через сайты знакомств или просто наугад обзванивая номера. Собственно, вторым вариантом и воспользовался мой третий муж Денис».

Источник: Екатерина Скуратова











Никаких заключенных

За последний год жизнь Екатерины круто изменилась. Девушка похудела на 70 килограммов и сменила круг общения.

«Я просто выбрала себя, яркую насыщенную жизнь. В ней теперь есть встречи с реальными, амбициозными мужчинами, живое общение и свидания. Отныне никаких заключенных — это уж точно».