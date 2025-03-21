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Он и она подробности «Мы приняли решение расстаться»: Федор Бондарчук и Паулина Андреева развелись

«Мы приняли решение расстаться»: Федор Бондарчук и Паулина Андреева развелись

Разговоры о разладе между ними ходили не один месяц

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20 комментариев
«Мы приняли решение расстаться»: Федор Бондарчук и Паулина Андреева развелись | Источник: _paulina_andreeva_/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)«Мы приняли решение расстаться»: Федор Бондарчук и Паулина Андреева развелись | Источник: _paulina_andreeva_/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Кажется, после Года семьи, когда все подряд только и делали, что разводились, природа настолько очистилась, что даже SHAMAN с Екатериной Мизулиной объявили себя парой и уединились в домике для влюбленных. Но выяснилось, что расслабляться не стоило: о своем разводе официально объявили Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Не то чтобы это стало для всех грандиозной неожиданностью, но долгие несколько месяцев пара играла в молчанку, стараясь не выдавать разлада. Теперь отмалчиваться, похоже, стало бессмысленно.

Рассказывая о разводе, Андреева отметила, что они с Бондарчуком «никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью», но посчитали правильным сделать официальное заявление «в попытке избежать излишних домыслов и фантазий».

— Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться, — рассказала Паулина Андреева. — Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена.

О том, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева больше не вместе, активно начали говорить еще летом 2024 года. Поводами для обсуждений становилось то, что продюсер и актриса перестали вместе выходить в свет, потом поклонники заметили, что Бондарчук на фото стыдливо прячет правую руку, на безымянном пальце которой должно сиять обручальное кольцо, затем стали говорить, что они расстались из-за «творческих разногласий».

Недоброжелатели даже поговаривали о неверности режиссера и приписывали ему роман с актрисой Софьей Синицыной. Однако та эти доводы опровергла.

— Вынуждена признаться, что я несвободна: мое сердце занято, но не одним из тех, кого перечисляют в интернете, — рассказывала ранее Синицына. — Отбивать и уводить кого-либо не планировала и не практиковала. Со всеми упоминаемыми людьми мне доводилось общаться по работе. Но когда шутка переходит допустимые границы, она становится несмешной. А я не люблю дилетантов с плохим чувством юмора.

Вместе с тем Паулина Андреева отметила, что рассталась с Федором Бондарчуком на дружеской ноте.

— Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына, — подчеркнула актриса.

ПО ТЕМЕ
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Комментарии
20
Гость
4 часа
Мужики, в натуре, тут надо бы точно разобраться: всё это делается по приколу, по понятиям или по беспределу.
Гость
4 часа
А Петров ещё не надумал разводиться ?? Пора уж..
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