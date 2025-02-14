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Он и она обзор Открытки на 14 февраля: 10 поводов признаться в любви

Открытки на 14 февраля: 10 поводов признаться в любви

Делитесь ими с теми, кто вам дороже золота

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Открытки на 14 февраля: 10 поводов признаться в любви | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОткрытки на 14 февраля: 10 поводов признаться в любви | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Источник:

Ближе ко Дню всех влюбленных социологи всех мастей принимаются проводить опросы, пытаясь узнать, остался ли хоть кто-нибудь, кто еще отмечает День святого Валентина. В этом году результаты не самые утешительные — менее половины опрошенных считают этот день праздником, а отмечать его планируют так и вовсе всего 25% населения. Можно сколько угодно говорить, что праздник этот навязанный и заморский, а у нас есть свой родной да скрепный День Петра и Февронии, но нам кажется, что для признания в любви не нужно выбирать один-единственный подходящий день в году, и специально для тех, кто готов растопить сердце любимого, мы подготовили 14 открыток на День святого Валентина. Делитесь ими со своими возлюбленными, а на День Петра и Февронии мы новые нарисуем.

Создавая открытки на 14 Февраля в этом году, мы решили немного пофантазировать на тему произведений великих художников. Например, так могла бы выглядеть открытка от Марка Шагала.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

А это версия «Звездной ночи» Винсента ван Гога — специально для всех влюбленных.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

А как вам такая версия «Витязя на распутье» Виктора Васнецова?

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Картины Васнецова вообще идеально подходят для открыток ко Дю Всех Влюбленных. Вот, например, Аленушка, которая ждала-ждала братца, а дождалась возлюбленного.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Немного «Американской готики» Гранта Вуда тоже не повредит.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Да простит нас Рене Магритт, но без его «Влюбленных» наша коллекция открыток на 14 Февраля была бы неполной.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

И снова осовремененный Виктор Васнецов, вашему вниманию — «Иван Царевич на Сером Волке». Но мы же не звери, чтобы издеваться над животными. Поэтому электросамокат Ивану Царевичу тоже подойдет.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

«Поцелуй украдкой», написанный Жаном-Оноре Фрагонаром в конце 1780-х годов, в наше время заиграл новыми красками.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Ну а «Поцелуй» Густава Климта вы узнаете в любом исполнении.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

А такой в наше время могла бы выглядеть фреска Микеланджело «Сотворение Адама».

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Наконец, есть вариант и для тех, кто слишком поздно понял, что сегодня День всех влюбленных — «Крик» Эдварда Мунка.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Можно как угодно относиться к празднику всех влюбленных, но одно мы знаем точно: услышать слова любви в этот день, как и в любой другой, вашему родному человеку будет безумно приятно. Так не держите их в себе и признайтесь в своих чувствах.

А вы отмечаете 14 Февраля?

Обязательно, каждый год
Мне не нужен повод, чтобы признаться в любви, но за открытки спасибо
Мы слишком давно вместе, чтобы признаваться в любви
Это не наш праздник!
У меня нет любимого человека
ПО ТЕМЕ
Открытки Любовь Отношения Он и она Признания в любви Праздник 14 Февраля День святого Валентина День всех влюбленных
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