27-летняя россиянка вышла замуж за 81-летнего миллиардера: о чем пара предпочитает не говорить

Алина переехала из Казахстана на роскошную виллу в Мексике Источник: Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Часто за оболочкой красивой жизни скрывается горькая правда. Когда в Сети узнали о браке 27-летней Алины Кузняткиной и 81-летнего миллиардера Хорст-Дитер Эша, люди начали обвинять девушку в меркантильности. Но оказалось, что за красивую жизнь она заплатила своей свободой и прошлой жизнью. Рассказываем, как Алина угодила в золотую клетку.

Источник: Городские порталы

Простушка из Казахстана

Алина Кузняткина родилась в 1997 году в городе Атырау в Казахстане. По версии, которую рассказывали дальние родственники девушки, ее родители были мелкими предпринимателями — продавали детские товары. Дочку в роскоши они не купали — предпочитали откладывать деньги на ее образование. В результате накопили на петербургский политех — после окончания девушка уехала туда учиться на юриста-международника.

По другой версии, родители девушки не так просты: одна из знакомых семьи Кузняткиных рассказала, что глава семейства якобы занимался не только детской одеждой, но и владел казино.

— Это было первое валютное казино в стране, там были серьезные обороты, — рассказала «КП» подруга семьи Кузняткиных. — Мать с отцом не работают уже 25 лет. Они закрылись от СМИ и молчат из-за папы Алины. Его все боятся. К тому же некоторые материально от него зависят.

Источник: Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В студенческие годы девушка строила планы на успешное будущее — хотела продолжить образование в Вене. Получить там степень магистра, вернуться в Россию и выстроить блестящую карьеру. Но у судьбы были свои планы.

История знакомства девушки и миллиардера не менее таинственна, чем ее прошлое. По легенде, которую рассказывают Алина и ее новоиспеченный муж, однажды в личных сообщениях в одной соцсети она обнаружила письмо от пожилого мужчины. Солидная разница в возрасте Алину не смутила, между парой завязалась переписка, и девушка не успела и глазом моргнуть, как пожилой ухажер уже надевал драгоценное помолвочное кольцо на ее палец.

Но есть и еще одна версия — якобы Алина во время учебы за границей познакомилась с бизнес-пенсионером на деловой встрече и потеряла голову: так ослепителен был Хорст-Дитер в тот день.

Миллиардер и друг Трампа

Хорст-Дитер Эш вот уже полвека успешно занимается бизнесом. Карьера предпринимателя пошла в гору в 1973 году, когда он устроился менеджером на работу в британскую компанию Blackwood Hodge, производящую строительную технику. Зная внутреннюю кухню своего работодателя, Эш начал спекулировать акциями компании на фондовой бирже — и за короткий срок заработал свой первый миллион.

Источник: historische-baumachinen / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Хорст-Дитер принялся скупать небольшие компании и основал свой холдинг по производству строительной техники IBH. С каждым годом бизнес Эша разрастался, пока в 1980 году его компания не стала одной из крупнейших в своей отрасли. Но через три года грянул мировой кризис, и бизнесмену пришлось объявить о банкротстве. А в 1984 году немецкий суд обвинил его в мошенничестве, злоупотреблением доверия и отсрочке банкротства и приговорил к шести годам заключения.

Из тюрьмы предприниматель вышел через 4 года и тут же переехал в США. В Америке Эш вложился в модельное агентство «Вильгельмина», где в свое время раскрутил Ники Минаж, Бейонсе и Уитни Хьюстон. На посту руководителя он подружился с Дональдом Трампом — именно в агентстве Эша будущий президент США знакомился со своими женами.

Источник: dieter.esch / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2000-х Хорст-Дитер отошел от дел модельного агентства и уехал в Мексику, где занимался продажей недвижимости. Именно туда, на виллу у берегов Лос-Кабоса, он пригласил жить Алину Кузняткину.

Счастливый брак

В марте 2024 года Алина и Эш официально стали мужем и женой, а всего через два месяца у них родилась дочь.

— Наша дочь Марселина делает меня самым счастливым человеком в мире, — не мог нарадоваться Хорст-Дитер, — Я убежден, что это было правильное решение — снова стать отцом в моем возрасте. Это настоящее чудо и чистое счастье!

3 июля родители окрестили Марселину, а затем обвенчались в церкви. На скромной церемонии присутствовали только самые близкие люди.

Источник: Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После рождения дочери Хорст-Дитер захотел завязать с работой и полностью посвятить себя семье. Сейчас молодожены обсуждают, где им лучше купить дом — у озера в Баварии или в австрийских Альпах. В Европе они планируют проводить лето, а с первыми холодами возвращаться в Мексику.

— Мы с Дитером родственные души. Я смотрю на свою жизнь глазами Дитера и очень рада, что у меня такой опытный муж, у которого я учусь каждый день, — откровенничала Алина.

Сразу после новости, что миллиардер и обычная девушка поженились, в Сети стали обсуждать, насколько на самом деле меркантильны чувства Алины. Но Эш уверен — у них всё по любви.

— Она из очень богатой семьи, поэтому финансовое положение не имеет значения, — заявил Хорст-Дитер, — Я стараюсь баловать ее так же, как ее баловали в доме родителей. Речь идет не о намерении разбогатеть. Наши любовные отношения крепки и не зависят от финансовых вопросов.

Но близкие девушки не верят в красивую картинку и слова.

Родственники уже очень давно ее не видели

По словам дальних родственников девушки, переехав в Мексику, Алина буквально отрезала себя от прошлого мира. Ей запретили общаться со всеми друзьями и видеться с родными — даже о беременности рассказывать было нельзя. Близкие узнали о беременности Алины буквально за несколько недель до родов.

— Там совсем другая жизнь. Совершенно другие правила. Родственники уже очень давно ее не видели. Со всеми подругами Алина перестала общаться еще два года назад, — рассказала одна из бывших подруг девушки. — Такая вот дистанция. Поэтому у нее новые подруги и друзья из окружения Эша.

Источник: Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Близкие не верят в натянутую улыбку Алины, ведь искренне рассказывать о своей жизни ей больше нельзя.

— Ей запретили общаться с российской прессой и вообще реагировать на новости. Каждое слово в СМИ согласовывается через PR-агентство Эша, — признавались родственники Алины. — Целая группа пиарщиков контролирует, что и как нужно говорить.

Источник: Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Видеться с бывшими знакомыми Алине запрещено. Лишь родители изредка навещают ее в Мексике. Сама жена миллиардера приехать в гости не может — из-за дружбы Хорст-Дитера с Дональдом Трампом девушке также запретили возвращаться домой.

— Алине нельзя носить дорогую одежду известных брендов, — рассказали близкие девушки. — Живут в своем закрытом и изолированном мире. Среди небольшой группы очень обеспеченных американцев.