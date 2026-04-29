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Недвижимость Цены на жилье в России рухнули: подробности

Цены на жилье в России рухнули: подробности

Также остается надежда на снижение ключевой ставки до 10%

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В России заметно упали цены на вторичку | Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RUВ России заметно упали цены на вторичку | Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

В России заметно упали цены на вторичку

Источник:

Ксения Потеева / FONTANKA.RU

В России заметили снижение цен на квартиры. В основном это касается вторичного жилья. Также остается надежда на скорое снижение ключевой ставки до 10%.

«Вторичное жилье сейчас дешевеет», — заявил ТАСС экс-премьер РФ, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

Так он ответил на вопрос, можно ли ожидать замедления роста цен на жилье.

Еще он выразил надежду на снижение ключевой ставки в ближайшем будущем. По его мнению, она вполне может закрепиться на уровне 10%, если в течение года инфляцию удастся удержать в пределах 5–6%.

Показатель инфляции в апреле замедлился практически до нулевого уровня. Стоит ли ждать продолжения позитивного тренда или это затишье перед бурей, в своем прогнозе для Городских медиа рассказал генеральный директор и основатель Atomic Capital Александр Зайцев.

Умеренного ускорения инфляции эксперт ожидает во втором полугодии. Основными драйверами, по его словам, станут внешние факторы и постепенное смягчение денежно-кредитной политики.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Недвижимость Цена Вторичка Ключевая ставка Прогноз
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Комментарии
7
Гость
29 апреля, 12:22
"В России заметили снижение цен на квартиры." Лапшичная фабрика.
Гость
29 апреля, 09:35
на 100 рублей что ли дешевле стало ? Вы чем всякую чушь писать лучше конкретно, на живом примере какой нибудь однушки вторичной и новой напишите во сколько обойдётся покупка. И кому это по карману. Да и кому это надо вообще щас, уверенности в завтрашнем дне 0% и положительных тенденций не видно на ближайшие годы
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Гость
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