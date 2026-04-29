Цены на жилье в России рухнули: подробности

В России заметно упали цены на вторичку Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

В России заметили снижение цен на квартиры. В основном это касается вторичного жилья. Также остается надежда на скорое снижение ключевой ставки до 10%.

«Вторичное жилье сейчас дешевеет», — заявил ТАСС экс-премьер РФ, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

Так он ответил на вопрос, можно ли ожидать замедления роста цен на жилье.

Еще он выразил надежду на снижение ключевой ставки в ближайшем будущем. По его мнению, она вполне может закрепиться на уровне 10%, если в течение года инфляцию удастся удержать в пределах 5–6%.

Показатель инфляции в апреле замедлился практически до нулевого уровня. Стоит ли ждать продолжения позитивного тренда или это затишье перед бурей, в своем прогнозе для Городских медиа рассказал генеральный директор и основатель Atomic Capital Александр Зайцев.