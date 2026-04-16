Квартиру продадут без вашего ведома: как это предотвратить

Аферисты способны оформить сделку с недвижимостью совершенно легально Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Злоумышленники, получив доступ к паспортным данным и электронной подписи жертвы, способны через портал госуслуг подать заявку на кредит или даже продать квартиру. Об этом предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист объяснил, как работает классическая схема. Мошенники крадут код из СМС под видом проверки безопасности. После этого они входят в личный кабинет жертвы и подают заявки в микрофинансовые организации или банки, использующие авторизацию через портал.

«Ключевой способ защиты от неправомерных сделок от вашего имени — это установление самозапрета на кредиты на „Госуслугах“, а также запрета на совершение сделок с недвижимостью без личного участия. Кроме того, необходимо крайне внимательно подходить к защите мобильного телефона: доступ к ключевым приложениям должен быть защищен паролем или биометрией», — пояснил Хаминский в беседе с «Прайм».