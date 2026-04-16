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Недвижимость Квартиру продадут без вашего ведома: как это предотвратить

Квартиру продадут без вашего ведома: как это предотвратить

Уже работает ряд мер защиты от подобных мошеннических действий

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Аферисты способны оформить сделку с недвижимостью совершенно легально | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUАферисты способны оформить сделку с недвижимостью совершенно легально | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Аферисты способны оформить сделку с недвижимостью совершенно легально

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Злоумышленники, получив доступ к паспортным данным и электронной подписи жертвы, способны через портал госуслуг подать заявку на кредит или даже продать квартиру. Об этом предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист объяснил, как работает классическая схема. Мошенники крадут код из СМС под видом проверки безопасности. После этого они входят в личный кабинет жертвы и подают заявки в микрофинансовые организации или банки, использующие авторизацию через портал.

«Ключевой способ защиты от неправомерных сделок от вашего имени — это установление самозапрета на кредиты на „Госуслугах“, а также запрета на совершение сделок с недвижимостью без личного участия. Кроме того, необходимо крайне внимательно подходить к защите мобильного телефона: доступ к ключевым приложениям должен быть защищен паролем или биометрией», — пояснил Хаминский в беседе с «Прайм».

Действующее законодательство разрешает дистанционные сделки с недвижимостью только при условии, что собственник предварительно лично подал заявление о возможности использования электронной подписи. Без этого шага мошенники не смогут легально переоформить квартиру. Эксперт также посоветовал регулярно проверять кредитную историю, чтобы вовремя заметить подозрительную активность.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Мошенничество Продажа квартиры Госуслуги Электронная подпись Кредит
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Комментарии
1
Гость
16 апреля, 08:25
ужас, что происходит, куда мы катимся
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Гость
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