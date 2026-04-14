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Недвижимость Минстрой анонсировал изменения в семейной ипотеке. Всё ради повышения рождаемости

Минстрой анонсировал изменения в семейной ипотеке. Всё ради повышения рождаемости

Разбираемся в планах властей

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Вопрос ипотеки стоит особенно остро, так как ключевая ставка держится на высоком уровне | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВопрос ипотеки стоит особенно остро, так как ключевая ставка держится на высоком уровне | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вопрос ипотеки стоит особенно остро, так как ключевая ставка держится на высоком уровне

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Параметры семейной ипотеки планируют скорректировать, чтобы люди покупали жилье большей площади. По задумке властей, это простимулирует рождаемость в стране. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, выступая на Всероссийском Жилищном конгрессе.

«Параметры корректировки семейной ипотеки будут направлены на стимулирование покупки квартир большей площади. Это должно влиять на улучшение демографии нашей страны», — цитирует Стасишина канал «Денежный бро».

Он не оставил без внимания и текущую ситуацию на рынке, которая во многом зависит от стоимости заемных средств. Стасишин считает, что охлаждение спроса в моменте вполне объективно и происходит на фоне ключевой ставки, которая ранее достигала 20%, а затем снизилась до 15%.

«Было бы странно, если бы при ключевой ставке 20% и потом при снижении до 15% люди могли бы брать коммерческую ипотеку, это было бы странно», — добавил замминистра.

Сейчас ключевой задачей в сегменте многоквартирного строительства остается соблюдение сроков передачи квартир.

«Все моратории отменены, мы видим каждый квадратный метр с просрочкой. Там, где больше строится, застройщики иногда позволяют себе сначала раскрыть эскроу, а потом завершать отделку. Мы будем жестко реагировать на такие случаи», — подчеркнул Стасишин.

В настоящее время большинство квартир в новостройках продается без ремонта, и помимо ипотеки семьям приходится тратиться на то, чтобы привести квартиру в пригодное для жизни состояние. Именно из-за отсутствия ремонта в новостройках многие семьи выбирают квартиру на вторичном рынке, так как там нередко можно приобрести жилье не только с ремонтом, но и с бытовой техникой. Такие объекты пользуются спросом и в текущих условиях.

На фоне этого представители банков на одной из сессий конференции Domclick Digital Day выступили с предложением продавать квартиры по семейной ипотеке в тех новостройках, где выполнен чистовой ремонт.

«Именно в такие квартиры семьи могут сразу заселиться. И с точки зрения улучшения демографии это важно. Вопрос только в том, как контролировать ремонт, чтобы он был выполнен качественно. Наверное, над этим стоит подумать», — отметил руководитель управления «Ипотека» Т-Банка Иван Сафонов.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Ипотека Новостройка Вторичка Недвижимость Семья Минстрой Банк
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Комментарии
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JayroslavMudryi

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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15 апреля, 01:33
зачем людям без будущего в этой стране --кредитное рабство на всю жизнь?? не понятно
Гость
14 апреля, 23:11
Как же далеко друг от друга власть и народ... Они или как в изолированном информационном пространстве или продвигают свои интересы в очередной раз.
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Гость
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