Тотальный люкс и трещины в стенах: Александр Рогов показал, как обустроил свою квартиру

Модный эксперт и стилист Александр Рогов провел рум-тур по своей квартире в блоге ROGOV TV. Он живет в апартаментах около шести лет. Места в них много: Рогов объединил две квартиры в одну.

Сюрпризы начинаются уже в коридоре. Вместо привычного шкафа с крючками Рогов показывает арт-объект «Охранник», встроенный в интерьер.

Для коридора стилист выбрал рельефную плитку, на которой, по его словам, не видно пятен. Практичность, как выяснилось, важна не только людям: у домашнего кота Рогова есть туалет с отдельным мини-входом.

Планировку телеведущий описал с самоиронией: «Моя квартира вытянута, как колбаса». И добавил, что дома ему комфортно быть собой.

В интерьере он сознательно смешивает люкс и легкую небрежность: может пожаловаться на сложный уход за мраморной столешницей и неудобный кран медного цвета, но тут же похвалить любимые работы художника Сергея Бондарева. Картины, как отмечает Рогов, крепятся на двухсторонний скотч, а не на «скучные крючки».

В столовой у стилиста стоит круглый стол на трех ножках от российского бренда. Он шатается, но хозяина это не смущает. Рогов объясняет свой подход фразой: «Интерьер должен рассказывать о человеке историю». Отсюда и ставка на неожиданные решения: разные стулья в столовой, которые, по словам стилиста, задают квартире «абсурдный ритм», а в мини-библиотеке — мягкое обтекаемое кресло, которое помогает успокоиться.

В спальне стену украшают разноцветные зеркала. Рогов уточнил, что в этой комнате не терпит чужаков и выбирает собственное отражение вместо портретов. А в ванной, несмотря на «люксовость» пространства — большая душевая кабина и белоснежная раковина, — заметны трещины в стенах. Стилист объяснил, что они пошли по всей квартире из-за усадки дома.

«По всей квартире пошли. Они вдоль порталов, на стенах между окнами… Ну что ты сделаешь? Дом был новым, когда здесь шел ремонт. Трещины появились, потому что, как говорят, дом усаживался. В новой части квартиры тоже пошли трещины. Конечно, хочется, чтобы их не было <…> Но это невозможно. Поэтому это особые моменты моей квартиры, как морщинки. Я их принял», — делится стилист.

Отдельная гордость Рогова — свет и гардеробные. В квартире, по его словам, десять окон. В старой гардеробной хранятся заброшенные сценические костюмы, в новой — модные и люксовые вещи. Среди заметных акцентов он упоминает туфли Balenciaga и черную кожаную куртку от Канье Уэста — всё это размещено в шкафах без створок.

Есть и личная «галерея» с отсылкой к кумиру стилиста. Рогов показал арт-объекты в новой части квартиры, связанные с Бриджит Бардо.