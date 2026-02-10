НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

0 м/c,

штиль.

 757мм 47%
Подробнее
1 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Разбор матча «Локомотив» — «Ак Барс»
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Недвижимость Подробности Тотальный люкс и трещины в стенах: Александр Рогов показал, как обустроил свою квартиру

Тотальный люкс и трещины в стенах: Александр Рогов показал, как обустроил свою квартиру

Стилист снял рум-тур и объяснил, почему не прячет «изъяны»

1 214
Александр Рогов провел рум-тур по своей квартире | Источник: alexandrrogov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Александр Рогов провел рум-тур по своей квартире | Источник: alexandrrogov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Рогов провел рум-тур по своей квартире

Источник:

alexandrrogov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Модный эксперт и стилист Александр Рогов провел рум-тур по своей квартире в блоге ROGOV TV. Он живет в апартаментах около шести лет. Места в них много: Рогов объединил две квартиры в одну.

Сюрпризы начинаются уже в коридоре. Вместо привычного шкафа с крючками Рогов показывает арт-объект «Охранник», встроенный в интерьер.

Стилист похвастался арт-объектами | Источник: ROGOV TV / Vk.comСтилист похвастался арт-объектами | Источник: ROGOV TV / Vk.com

Стилист похвастался арт-объектами

Источник:

ROGOV TV / Vk.com

Для коридора стилист выбрал рельефную плитку, на которой, по его словам, не видно пятен. Практичность, как выяснилось, важна не только людям: у домашнего кота Рогова есть туалет с отдельным мини-входом.

Анонс выпуска

Источник:

alexandrrogov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Планировку телеведущий описал с самоиронией: «Моя квартира вытянута, как колбаса». И добавил, что дома ему комфортно быть собой.

Рогов объединил две квартиры в одну | Источник: ROGOV TV / Vk.comРогов объединил две квартиры в одну | Источник: ROGOV TV / Vk.com

Рогов объединил две квартиры в одну

Источник:

ROGOV TV / Vk.com

В интерьере он сознательно смешивает люкс и легкую небрежность: может пожаловаться на сложный уход за мраморной столешницей и неудобный кран медного цвета, но тут же похвалить любимые работы художника Сергея Бондарева. Картины, как отмечает Рогов, крепятся на двухсторонний скотч, а не на «скучные крючки».

У стилиста дома много ярких красок | Источник: ROGOV TV / Vk.comУ стилиста дома много ярких красок | Источник: ROGOV TV / Vk.com

У стилиста дома много ярких красок

Источник:

ROGOV TV / Vk.com

В столовой у стилиста стоит круглый стол на трех ножках от российского бренда. Он шатается, но хозяина это не смущает. Рогов объясняет свой подход фразой: «Интерьер должен рассказывать о человеке историю». Отсюда и ставка на неожиданные решения: разные стулья в столовой, которые, по словам стилиста, задают квартире «абсурдный ритм», а в мини-библиотеке — мягкое обтекаемое кресло, которое помогает успокоиться.

В зоне столовой много воздуха | Источник: ROGOV TV / Vk.comВ зоне столовой много воздуха | Источник: ROGOV TV / Vk.com

В зоне столовой много воздуха

Источник:

ROGOV TV / Vk.com

В спальне стену украшают разноцветные зеркала. Рогов уточнил, что в этой комнате не терпит чужаков и выбирает собственное отражение вместо портретов. А в ванной, несмотря на «люксовость» пространства — большая душевая кабина и белоснежная раковина, — заметны трещины в стенах. Стилист объяснил, что они пошли по всей квартире из-за усадки дома.

«По всей квартире пошли. Они вдоль порталов, на стенах между окнами… Ну что ты сделаешь? Дом был новым, когда здесь шел ремонт. Трещины появились, потому что, как говорят, дом усаживался. В новой части квартиры тоже пошли трещины. Конечно, хочется, чтобы их не было <…> Но это невозможно. Поэтому это особые моменты моей квартиры, как морщинки. Я их принял», — делится стилист.

В некоторых местах в стенах появились трещины | Источник: ROGOV TV / Vk.comВ некоторых местах в стенах появились трещины | Источник: ROGOV TV / Vk.com

В некоторых местах в стенах появились трещины

Источник:

ROGOV TV / Vk.com

Отдельная гордость Рогова — свет и гардеробные. В квартире, по его словам, десять окон. В старой гардеробной хранятся заброшенные сценические костюмы, в новой — модные и люксовые вещи. Среди заметных акцентов он упоминает туфли Balenciaga и черную кожаную куртку от Канье Уэста — всё это размещено в шкафах без створок.

Отдельная гордость стилиста&nbsp;— гардеробные | Источник: ROGOV TV / Vk.comОтдельная гордость стилиста&nbsp;— гардеробные | Источник: ROGOV TV / Vk.com

Отдельная гордость стилиста — гардеробные

Источник:

ROGOV TV / Vk.com

Есть и личная «галерея» с отсылкой к кумиру стилиста. Рогов показал арт-объекты в новой части квартиры, связанные с Бриджит Бардо.

Рогов подробно рассказал про внутреннее устройство гардеробной | Источник: ROGOV TV / Vk.comРогов подробно рассказал про внутреннее устройство гардеробной | Источник: ROGOV TV / Vk.com
В квартире много окон | Источник: ROGOV TV / Vk.comВ квартире много окон | Источник: ROGOV TV / Vk.com
Отдельно стоящая ванна&nbsp;— яркий акцент | Источник: ROGOV TV / Vk.comОтдельно стоящая ванна&nbsp;— яркий акцент | Источник: ROGOV TV / Vk.com
Квартира украшена растениями | Источник: ROGOV TV / Vk.comКвартира украшена растениями | Источник: ROGOV TV / Vk.com
Детали создают настроение | Источник: ROGOV TV / Vk.comДетали создают настроение | Источник: ROGOV TV / Vk.com
Стилист считает, что квартира должна отражать характер жильца | Источник: ROGOV TV / Vk.comСтилист считает, что квартира должна отражать характер жильца | Источник: ROGOV TV / Vk.com

Завершая рум-тур, телеведущий подчеркнул, что глобальной перепланировки не делал: соседские апартаменты, которые он купил, изначально были оформлены в схожей стилистике, поэтому две части сложились почти без «швов».

ПО ТЕМЕ
Александр Рогов Квартира Интерьер
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
10 февраля, 21:23
Рум-тур это то же ,что и шурум-бурум? Что за язык такой?!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Рекомендуем