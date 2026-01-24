Не для того, чтобы подглядывать: зачем на самом деле в старых домах делали окно между ванной и кухней

Зачем в хрущевках делали окна между ванной и кухней Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Те, кто хоть раз бывал внутри хрущевок, сталинок и домов дореволюционной постройки, наверняка обращали внимание на небольшое окошко в стене между ванной и кухней. При его виде в голове автоматом возникает вопрос: зачем оно вообще там нужно? Мы попытались найти ответ вместе с ярославскими архитекторами.

«В те времена разное случалось»

Первый главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович предположил, что такое строительное решение могло быть принято из соображений безопасности.

«На случай, если электричество вдруг отключится. Всё-таки в те времена разное случалось. Благодаря освещению через кухонное окно ванная не погрузится в полную темноту. Возможно, из-за этого», — рассказал Аркадий Бобович.

Архитектор из Ярославля Илья Клягин тоже предположил, что основной причиной появления окошек между ванной и кухней являлся вопрос освещения.

«Инсоляция тут, понятно, не при чём, потому что туда прямых солнечных лучей попасть не могло. А освещенность требовалась», — рассказал Илья Клягин.

Инсоляция — облучение поверхности солнечным светом.

То есть в ванную могло попадать освещение из кухни. В том числе электрическое. За счет включенной лампы на кухне в ванной комнате становилось еще светлее. Так же это работало и с естественным дневным освещением в квартире.

С помощью окна в ванной комнате могло появляться дополнительное освещение из кухни Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

«Вентиляция — это нелогично»

В интернете также гуляют предположения о том, что окошко могло выполнять функцию дополнительной вентиляции. Мол, после банных процедур можно было проветрить помещение, и лишняя влага испарялась через кухню. Но Илья Клягин высказал свои сомнения по поводу этой теории.

«Я ни разу не видел открывающегося окошечка. Они все делались глухими. Поэтому вентиляция — это нелогично. К тому же в санузле всегда есть вентканал. Поэтому здесь просто нет смысла. Наоборот, перетоки из неприятных запахов из ванной или туалета в кухню, по идее, пресекались именно этим глухим окном. А вентиляция с естественной тягой была достаточно хорошая в советских домах», — рассказал архитектор.

По его словам, окна с деревянными рамами в квартирах были негерметичными. И за счет неплотности в створках в квартиру дополнительно попадал уличный воздух.

«То есть это был даже не организованный такой приток. А на каждое помещение — санузел, кухня — работал вентиляционный канал. Конечно, теоретически это окошко можно было сделать открывающимся, но его всегда делали глухим. Особенно если санузел был совмещенным. Даже по нормам нельзя было делать это окно открывающимся», — рассказал Илья Клягин.

Еще одно предположение архитектора — вопрос безопасности. Теоретически, если человек оказывался заперт внутри ванной комнаты, окошко могло стать его путем спасения. Однако и эту версию можно подвергнуть сомнению.

«Поскольку окна там узковатые. На мой взгляд, легче сломать дверь, чем выбираться через это окно», — рассказал Илья Клягин.

А что со стенным холодильником

Еще одна особенность домов советского времени — стенные холодильники. Они представляют отверстия под окнами на кухне, закрытые деревянными дверцами.

Аркадий Бобович предположил, что такие холодильники появлялись в квартирах из-за дефицита бытовой техники.

«Наверное, это от бедности. В хрущевское время холодильники продавались очень редко. Люди годами стояли в очереди, чтобы их купить. Это как временное явление, ниша [для продуктов] такая», — рассказал Аркадий Бобович.