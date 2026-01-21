«Схема Долиной» в России еще надолго? Архитектор продала квартиру жене военного и подала на покупателей в суд

Продолжая жить в уже проданной квартире, екатеринбурженка подала в суд на покупателей Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Супруги из Снежинска (закрытый город в Челябинской области) Нина и Евгений решили переехать в Екатеринбург и даже купили квартиру, но попали в так называемую «схему Долиной».

Покупка состоялась 15 февраля 2025 года. За однушку площадью в 29,8 квадрата супруги заплатили 4,4 миллиона рублей и зарегистрировали право собственности, а теперь в суде доказывают, что сделка была честной.

Продавец, попросившая после продажи сдать ей квартиру в аренду, сама в это время подала иск на покупателей. В нём Маргарита указала, что все ее действия, в том числе и продажа квартиры, были связаны с «негативным психологическим воздействием неизвестных злоумышленников». Подробности — в материале Е1.RU.

Как была организована схема

В заявлении Маргарита написала, что мошенническая схема началась 9 января. В WhatsApp* (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) ей позвонил якобы сотрудник энергосбытовой компании, заявив, что в квартире нужно заменить счетчик. На тот момент женщине принадлежала однушка в Екатеринбурге и 1/2 доли в квартире в Первоуральске, где живет ее мать.

Так как в екатеринбургской квартире установлен действующий счетчик, Маргарита решила, что речь идет про первоуральскую, и сказала звонившему, что ей сначала нужно переговорить с мамой.

Маргарита успела лишь обсудить с матерью, что даст коммунальщикам ее номер, чтобы те напрямую договорились о времени визита сотрудника, как ей тут же позвонили снова и попросили продиктовать номер СНИЛС — якобы это нужно было для оформления установки счетчика.

Екатеринбурженка ничего не заподозрила и назвала одиннадцать цифр. Ей ответили, что данные записаны, счетчик выписан и номер мамы передали электрику. Через два часа в том же мессенджере женщине пришло сообщение, что для общения с ней назначен сотрудник Росфинмониторинга Капков С.П.

В иске Маргарита пишет, что всё общение с мошенниками шло через WhatsApp* Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Буквально через две минуты в WhatsApp* раздался новый звонок. Капков сообщил, что аккаунт Маргариты на «Госуслугах» взломан и в нём появилась доверенность на некоего Романа Терновского, которому женщина якобы доверила представлять ее интересы во всех инстанциях, распоряжаться имуществом и управлять счетами в банках.

При этом, по словам «Капкова», Терновский объявлен в розыск, на него заведено уголовное дело, а Маргарита проходит по нему в качестве потерпевшей. Еще через полтора часа по видеосвязи с женщиной связался некий Федулов, представившийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что екатеринбурженка должна действовать по регламенту, который ей предоставит сотрудник Росфинмониторинга — «Капков».

Совет от сотрудника был банальным: тот скинул приложение, через которое Маргарита должна была перевести все деньги на сейфовую ячейку, где они хранились бы в безопасности до окончания «регламентных действий». Женщину убедили, что ее действующий единый лицевой счет изымут из системы, а вместо него создадут новый, на который позже вернут все средства. Рассказывать о происходящем кому бы то ни было Маргарите запретили, также сославшись на регламент.

В тот же день она перевела со своих карт в четырех банках на счет сейфовой ячейки 339 тысяч рублей, на следующий день — еще 199 тысяч.

10 января, как пишет Маргарита в иске, «Капков» позвонил ей снова и заявил, что с этого дня квартира на Шаумяна ей не принадлежит. В подтверждение своих слов он прислал поддельную выписку из ЕГРН, где владельцем числился Терновский.

Решить вопрос предложили так: провести фиктивную сделку с последующим выкупом недвижимости через структуру Росфинмониторинга. Екатеринбурженка обратилась к уже знакомому риелтору, чтобы та занялась продажей.

19 февраля в 18:30 в отделении банка женщина получила всю сумму за квартиру наличными, а уже в 20:37 «Капков» скинул реквизиты, по которым она вскоре девятью траншами перевела через банкомат 4,35 миллиона рублей . Два дня спустя собеседник снова связался с Маргаритой и сказал, что для завершения процесса она должна закрыть все банковские приложения, и больше на связь не выходил.

Продажа квартиры и неожиданный иск

По словам Нины, нынешней собственницы однушки, продавец на сделке вела себя максимально адекватно. Ее квартиру они нашли среди многих на портале объявлений, это тоже было в начале января. На первом просмотре жилье показывали риелтор и сама Маргарита, а все дальнейшие переговоры шли через риелтора продавца.

«Мы сразу спрашивали о планах: будет ли у нее встречная покупка, что дальше. Она нам сказала, что продает в связи с переездом в другой город. Позже уточнила, что у нее болеет мама, и она решила переехать к ней в Первоуральск», — рассказывает Нина.

Она спокойно всё проговаривала: что собирается забрать, что оставляет. Якобы у мамы есть квартира и зачем ей там два холодильника, две стиральные машинки? Нина покупательница квартиры

Еще один момент, который не вызвал подозрений — стоимость квартиры и темпы сделки. Мошенники обычно торопят своих жертв, и те в итоге продают недвижимость по заниженным ценам. В этой же ситуации стоимость была чуть выше рынка, а Маргарита была готова ждать своих покупателей и даже выбирала из претендентов.

«Они шесть раз эту квартиру показывали, мы не первые были. Срочности у нее абсолютно никакой не было. Когда мы с мужем предложили торг, Маргарита кивнула в сторону риелтора, а та ответила, что торговаться они не будут — квартира в хорошем состоянии, свежий ремонт, мебель. Этим и аргументировали, что цена была чуть выше рынка. Мы смотрели квартиру в том же доме за 4,1 миллиона, и там действительно состояние было похуже», — вспоминает покупательница.

В итоге Нина с мужем решили, что выгоднее будет купить квартиру дороже, но в хорошем состоянии. Кое-что подправить в ней они всё равно планировали, но затрат требовалось бы меньше.

Одним из главных аргументов стало хорошее состояние санузла, который не требовал ремонта Источник: читательница E1.RU

Маргарита же из всех покупателей выбрала именно этих, потому что рассчитываться они собирались наличными, считает Нина. Ее муж — военнослужащий, участник спецоперации. Он получил жилищный сертификат на 3,2 миллиона рублей, остальную сумму семья накопила.

«Муж — участник СВО, несколько раз ездил туда в командировку. Сейчас он ездить туда не может из-за этой ситуации с судами. Его привлекли в качестве соответчика, хотя покупателем выступала я — мы специально так оформляли, потому что его могли вызвать в любой момент в зону спецоперации. Мы сразу сказали, что деньги у нас лежат на депозите, и раньше окончания его срока снимать мы их не будем, на сделку выйдем после 12 февраля. Они ответили, что всё хорошо, будут нас ждать», — добавляет Нина.

28 января семья передала Маргарите аванс в 50 тысяч рублей, и объявление о продаже сняли. Оставшуюся часть суммы — 4,35 миллиона рублей — продавцу перевели через сервис безопасных сделок. Она получила деньги наличными и тут же отправила их мошенникам.

Со стороны покупателей тоже была специалист по недвижимости. Она проверяла документы, квартиру и инженерные коммуникации, сопровождала сделку, была на связи с риелтором продавца. Когда сделка прошла, Маргарита попросила три недели на то, чтобы съехать, а потом решила выйти на связь с покупателями.

«До этого мы общались только через ее риелтора, которая потом написала, что Маргарита хочет с нами переговорить. Она связалась и попросила сдать квартиру ей в аренду. Сказала, что у нее появилась работа в Екатеринбурге, и уехать она пока не может. Мы заключили с ней договор найма на шесть месяцев. Когда приехали его заключать, в этот же день подписали акт приемки-передачи. Это было 2 марта, а 3 марта она уже пошла к нотариусу и засвидетельствовала все свои показания для суда», — рассказывает Нина.

Она была в совершенно хорошем расположении духа, нормально себя вела, предлагала чай-кофе. Мы вообще не подозревали, что что-то идет не так. Нина покупательница квартиры

В апреле семья узнала, что на них подали в суд. Согласно картотеке Верх-Исетского районного суда, иск был зарегистрирован 31 марта. Новые владельцы квартиры направили Маргарите документ о расторжении договора найма, спорить она не стала.

Так выглядела квартира после того, как Маргарита съехала Источник: читательница E1.RU

«Она сказала: „Я поняла ваше намерение, вы тут ни при чем“. Почему-то так говорила. Если правильно помню, 13 апреля она освободила квартиру. Мы приехали, все ее вещи были вывезены, переписали данные счетчика, она отдала ключи и уехала. Сейчас квартира стоит пустая. Мы хотели поставить межкомнатную дверь, но, пока идут разбирательства, ничего не делаем», — добавляет покупательница.

Обвинила всех вокруг

Сначала Маргарита подала отдельные иски к банкам и покупателям квартиры, но позже их объединили в одно дело, а истица дополнила свои требования. В них она в том числе винит во всём и банки, и покупателей, считая, будто бы все должны были понять, что ее обманывают мошенники.

Помимо признания всех сделок недействительными, она также требует, чтобы ответчики возместили все судебные расходы, в том числе 18 тысяч рублей госпошлины.

«Поскольку ответчики — коммерческие банки, [там] должны были знать об обмане, поскольку аналогичные мошеннические действия приобрели, к сожалению, широкий размах. Поэтому они не могли не знать о возможном мошенничестве в отношении меня, однако никаких мер по пресечению обманных мошеннических действий со стороны злоумышленников не предприняли», — сказано в исковом заявлении.

По существу это были изощренные мошеннические действия, в результате которых я лишилась своего имущества — и квартиры, и денег. Маргарита цитата из иска продавца

В документе Маргарита подчеркивает: «Никакой добровольности в моих действиях не было», а также отмечает, что квартиру продать ее принудили, и это было вызвано «оказанным психическим и психологическим насилием и угрозой». Угрозы утраты имущества она объясняет той самой фейковой выпиской из ЕГРН, подчеркивая в своем заявлении, что покупатели и их риелтор не могли об этом не знать, а супруг Нины и вовсе должен был сразу распознать мошенничество.

« Сами ответчики должны были знать об обмане , поскольку Евгений являлся на момент совершения сделки действующим сотрудником органов внутренних дел. Поэтому они не могли не знать о возможном мошенничестве в отношении меня (взять хотя бы гражданское дело Долиной и Лурье как общеизвестный факт). А их представитель — риелтор — содействовала им в совершении этой сделки. Как профессиональный риелтор с большим опытом работы, она не могла не знать, что в России приняло массовый характер криминальных действий мошенников, которые криминально завладевают квартирами и денежными средствами людей», — написано в иске Маргариты.

Она утверждает, что в момент совершения сделки не была способна понимать значение своих действий и руководить ими, ссылаясь на заболевание, из-за которого в стрессовой ситуации неадекватно воспринимает действительность. Называть мы его не будем, чтобы сохранить медицинскую тайну.

Экспертиза

Также в иске Маргарита отмечает: помимо ее здоровья, на ситуации сказалось влияние мошенников, а также тот факт, что ее мама оказалась в больнице в тяжелом состоянии, поэтому она переживала за ее состояние и находилась в стрессе.

Чтобы оценить состояние истицы в момент сделки, суд назначил экспертизу. Ее результаты должны озвучить на предстоящем заседании, но ответчики с ней уже ознакомились.

«Уже прошла экспертиза, которая показала, что она понимала значение своих действий и могла руководить ими. Причем это была не просто экспертиза, а комплексная. Было несколько экспертов, и каждый задавал ей вопрос», — говорит Алексей Дигас, представитель покупателей.

Дело рассматривает Верх-Исетский районный суд Источник: Роман Марьяненко / E1.RU

Когда подписывали сделку, Маргарите было 58 лет. Она рассказывала, что работает архитектором, вела себя максимально адекватно, хорошо выглядела. Перед покупкой Нина с мужем даже искали информацию о ней в интернете и нашли ее резюме со строчками о том, что та работала в крупных компаниях и была ведущим архитектором проектов.

Как отмечает представитель покупателей, с учетом профессии и характера Маргарита не произвела впечатление ведомого человека. Ее описывают как волевую, с сильным характером, любящую контроль.

«Все, кто участвовал в сделке — два риелтора, покупательница, ее муж — сказали в один голос, что она вела себя как обычный человек: участвовала в разговоре, показывала эмоции. Видно было, что она готова к контакту с человеком, воспринимала всё происходящее как нужное ей. Более того, риелтор, которая вела сделку с ее стороны, сказала, что это уже не первая сделка, и никаких изменений в сравнении с тем, как она вела себя на предыдущей, не было — та же адекватная женщина, приятная в разговоре», — подчеркивает Алексей.

Точку в этой истории поставит суд, хотя на данном этапе вопросов очень много. Главный из них — как мошенники полтора месяца удерживали внимание Маргариты, продолжая убеждать ее в действительности фальшивой выписки из ЕГРН и при этом не поторапливая с покупкой.

С требованиями к банкам перспективы, по мнению Алексея Дигаса, тоже туманны.

«Как сказал банковский сотрудник, если бы она шла делать переводы не через банкомат, а через сотрудника банка, то там могли насторожиться», — добавляет представитель Нины и Евгения.

Есть судебная практика, когда банк возвращает деньги [переведенные мошенникам], но тогда должен быть сотрудник, чтобы отреагировать. Машина не реагирует. Алексей Дигас представитель покупателей в суде

Сама Маргарита в суде появилась лишь раз (на самом первом заседании) и ни с кем тогда не разговаривала. Она также отказалась разговаривать и с журналистом E1.RU.

Чаще всего по указке мошенников квартиры продают, а потом требуют отменить сделку, пенсионеры. Прочитайте советы эксперта, как понять, что продавец ведет себя подозрительно.