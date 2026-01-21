«Схема Долиной» в России еще надолго? Архитектор продала квартиру жене военного и подала на покупателей в суд

Супруги из Снежинска (закрытый город в Челябинской области) Нина и Евгений решили переехать в Екатеринбург и даже купили квартиру, но попали в так называемую «схему Долиной».
Покупка состоялась 15 февраля 2025 года. За однушку площадью в 29,8 квадрата супруги заплатили 4,4 миллиона рублей и зарегистрировали право собственности, а теперь в суде доказывают, что сделка была честной.
Продавец, попросившая после продажи сдать ей квартиру в аренду, сама в это время подала иск на покупателей. В нём Маргарита указала, что все ее действия, в том числе и продажа квартиры, были связаны с «негативным психологическим воздействием неизвестных злоумышленников». Подробности — в материале Е1.RU.
Как была организована схема
В заявлении Маргарита написала, что мошенническая схема началась 9 января. В WhatsApp* (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) ей позвонил якобы сотрудник энергосбытовой компании, заявив, что в квартире нужно заменить счетчик. На тот момент женщине принадлежала однушка в Екатеринбурге и 1/2 доли в квартире в Первоуральске, где живет ее мать.
Так как в екатеринбургской квартире установлен действующий счетчик, Маргарита решила, что речь идет про первоуральскую, и сказала звонившему, что ей сначала нужно переговорить с мамой.
Маргарита успела лишь обсудить с матерью, что даст коммунальщикам ее номер, чтобы те напрямую договорились о времени визита сотрудника, как ей тут же позвонили снова и попросили продиктовать номер СНИЛС — якобы это нужно было для оформления установки счетчика.
Екатеринбурженка ничего не заподозрила и назвала одиннадцать цифр. Ей ответили, что данные записаны, счетчик выписан и номер мамы передали электрику. Через два часа в том же мессенджере женщине пришло сообщение, что для общения с ней назначен сотрудник Росфинмониторинга Капков С.П.
Буквально через две минуты в WhatsApp* раздался новый звонок. Капков сообщил, что аккаунт Маргариты на «Госуслугах» взломан и в нём появилась доверенность на некоего Романа Терновского, которому женщина якобы доверила представлять ее интересы во всех инстанциях, распоряжаться имуществом и управлять счетами в банках.
При этом, по словам «Капкова», Терновский объявлен в розыск, на него заведено уголовное дело, а Маргарита проходит по нему в качестве потерпевшей. Еще через полтора часа по видеосвязи с женщиной связался некий Федулов, представившийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что екатеринбурженка должна действовать по регламенту, который ей предоставит сотрудник Росфинмониторинга — «Капков».
Совет от сотрудника был банальным: тот скинул приложение, через которое Маргарита должна была перевести все деньги на сейфовую ячейку, где они хранились бы в безопасности до окончания «регламентных действий». Женщину убедили, что ее действующий единый лицевой счет изымут из системы, а вместо него создадут новый, на который позже вернут все средства. Рассказывать о происходящем кому бы то ни было Маргарите запретили, также сославшись на регламент.
В тот же день она перевела со своих карт в четырех банках на счет сейфовой ячейки 339 тысяч рублей, на следующий день — еще 199 тысяч.
10 января, как пишет Маргарита в иске, «Капков» позвонил ей снова и заявил, что с этого дня квартира на Шаумяна ей не принадлежит. В подтверждение своих слов он прислал поддельную выписку из ЕГРН, где владельцем числился Терновский.
Решить вопрос предложили так: провести фиктивную сделку с последующим выкупом недвижимости через структуру Росфинмониторинга. Екатеринбурженка обратилась к уже знакомому риелтору, чтобы та занялась продажей.
19 февраля в 18:30 в отделении банка женщина получила всю сумму за квартиру наличными, а уже в 20:37 «Капков» скинул реквизиты, по которым она вскоре девятью траншами перевела через банкомат 4,35 миллиона рублей. Два дня спустя собеседник снова связался с Маргаритой и сказал, что для завершения процесса она должна закрыть все банковские приложения, и больше на связь не выходил.
Продажа квартиры и неожиданный иск
По словам Нины, нынешней собственницы однушки, продавец на сделке вела себя максимально адекватно. Ее квартиру они нашли среди многих на портале объявлений, это тоже было в начале января. На первом просмотре жилье показывали риелтор и сама Маргарита, а все дальнейшие переговоры шли через риелтора продавца.
«Мы сразу спрашивали о планах: будет ли у нее встречная покупка, что дальше. Она нам сказала, что продает в связи с переездом в другой город. Позже уточнила, что у нее болеет мама, и она решила переехать к ней в Первоуральск», — рассказывает Нина.
Она спокойно всё проговаривала: что собирается забрать, что оставляет. Якобы у мамы есть квартира и зачем ей там два холодильника, две стиральные машинки?
Еще один момент, который не вызвал подозрений — стоимость квартиры и темпы сделки. Мошенники обычно торопят своих жертв, и те в итоге продают недвижимость по заниженным ценам. В этой же ситуации стоимость была чуть выше рынка, а Маргарита была готова ждать своих покупателей и даже выбирала из претендентов.
«Они шесть раз эту квартиру показывали, мы не первые были. Срочности у нее абсолютно никакой не было. Когда мы с мужем предложили торг, Маргарита кивнула в сторону риелтора, а та ответила, что торговаться они не будут — квартира в хорошем состоянии, свежий ремонт, мебель. Этим и аргументировали, что цена была чуть выше рынка. Мы смотрели квартиру в том же доме за 4,1 миллиона, и там действительно состояние было похуже», — вспоминает покупательница.
В итоге Нина с мужем решили, что выгоднее будет купить квартиру дороже, но в хорошем состоянии. Кое-что подправить в ней они всё равно планировали, но затрат требовалось бы меньше.
Маргарита же из всех покупателей выбрала именно этих, потому что рассчитываться они собирались наличными, считает Нина. Ее муж — военнослужащий, участник спецоперации. Он получил жилищный сертификат на 3,2 миллиона рублей, остальную сумму семья накопила.
«Муж — участник СВО, несколько раз ездил туда в командировку. Сейчас он ездить туда не может из-за этой ситуации с судами. Его привлекли в качестве соответчика, хотя покупателем выступала я — мы специально так оформляли, потому что его могли вызвать в любой момент в зону спецоперации. Мы сразу сказали, что деньги у нас лежат на депозите, и раньше окончания его срока снимать мы их не будем, на сделку выйдем после 12 февраля. Они ответили, что всё хорошо, будут нас ждать», — добавляет Нина.
28 января семья передала Маргарите аванс в 50 тысяч рублей, и объявление о продаже сняли. Оставшуюся часть суммы — 4,35 миллиона рублей — продавцу перевели через сервис безопасных сделок. Она получила деньги наличными и тут же отправила их мошенникам.
Со стороны покупателей тоже была специалист по недвижимости. Она проверяла документы, квартиру и инженерные коммуникации, сопровождала сделку, была на связи с риелтором продавца. Когда сделка прошла, Маргарита попросила три недели на то, чтобы съехать, а потом решила выйти на связь с покупателями.
«До этого мы общались только через ее риелтора, которая потом написала, что Маргарита хочет с нами переговорить. Она связалась и попросила сдать квартиру ей в аренду. Сказала, что у нее появилась работа в Екатеринбурге, и уехать она пока не может. Мы заключили с ней договор найма на шесть месяцев. Когда приехали его заключать, в этот же день подписали акт приемки-передачи. Это было 2 марта, а 3 марта она уже пошла к нотариусу и засвидетельствовала все свои показания для суда», — рассказывает Нина.
Она была в совершенно хорошем расположении духа, нормально себя вела, предлагала чай-кофе. Мы вообще не подозревали, что что-то идет не так.
В апреле семья узнала, что на них подали в суд. Согласно картотеке Верх-Исетского районного суда, иск был зарегистрирован 31 марта. Новые владельцы квартиры направили Маргарите документ о расторжении договора найма, спорить она не стала.
«Она сказала: „Я поняла ваше намерение, вы тут ни при чем“. Почему-то так говорила. Если правильно помню, 13 апреля она освободила квартиру. Мы приехали, все ее вещи были вывезены, переписали данные счетчика, она отдала ключи и уехала. Сейчас квартира стоит пустая. Мы хотели поставить межкомнатную дверь, но, пока идут разбирательства, ничего не делаем», — добавляет покупательница.
Обвинила всех вокруг
Сначала Маргарита подала отдельные иски к банкам и покупателям квартиры, но позже их объединили в одно дело, а истица дополнила свои требования. В них она в том числе винит во всём и банки, и покупателей, считая, будто бы все должны были понять, что ее обманывают мошенники.
Помимо признания всех сделок недействительными, она также требует, чтобы ответчики возместили все судебные расходы, в том числе 18 тысяч рублей госпошлины.
«Поскольку ответчики — коммерческие банки, [там] должны были знать об обмане, поскольку аналогичные мошеннические действия приобрели, к сожалению, широкий размах. Поэтому они не могли не знать о возможном мошенничестве в отношении меня, однако никаких мер по пресечению обманных мошеннических действий со стороны злоумышленников не предприняли», — сказано в исковом заявлении.
По существу это были изощренные мошеннические действия, в результате которых я лишилась своего имущества — и квартиры, и денег.
В документе Маргарита подчеркивает: «Никакой добровольности в моих действиях не было», а также отмечает, что квартиру продать ее принудили, и это было вызвано «оказанным психическим и психологическим насилием и угрозой». Угрозы утраты имущества она объясняет той самой фейковой выпиской из ЕГРН, подчеркивая в своем заявлении, что покупатели и их риелтор не могли об этом не знать, а супруг Нины и вовсе должен был сразу распознать мошенничество.
«Сами ответчики должны были знать об обмане, поскольку Евгений являлся на момент совершения сделки действующим сотрудником органов внутренних дел. Поэтому они не могли не знать о возможном мошенничестве в отношении меня (взять хотя бы гражданское дело Долиной и Лурье как общеизвестный факт). А их представитель — риелтор — содействовала им в совершении этой сделки. Как профессиональный риелтор с большим опытом работы, она не могла не знать, что в России приняло массовый характер криминальных действий мошенников, которые криминально завладевают квартирами и денежными средствами людей», — написано в иске Маргариты.
Она утверждает, что в момент совершения сделки не была способна понимать значение своих действий и руководить ими, ссылаясь на заболевание, из-за которого в стрессовой ситуации неадекватно воспринимает действительность. Называть мы его не будем, чтобы сохранить медицинскую тайну.
Экспертиза
Также в иске Маргарита отмечает: помимо ее здоровья, на ситуации сказалось влияние мошенников, а также тот факт, что ее мама оказалась в больнице в тяжелом состоянии, поэтому она переживала за ее состояние и находилась в стрессе.
Чтобы оценить состояние истицы в момент сделки, суд назначил экспертизу. Ее результаты должны озвучить на предстоящем заседании, но ответчики с ней уже ознакомились.
«Уже прошла экспертиза, которая показала, что она понимала значение своих действий и могла руководить ими. Причем это была не просто экспертиза, а комплексная. Было несколько экспертов, и каждый задавал ей вопрос», — говорит Алексей Дигас, представитель покупателей.
Когда подписывали сделку, Маргарите было 58 лет. Она рассказывала, что работает архитектором, вела себя максимально адекватно, хорошо выглядела. Перед покупкой Нина с мужем даже искали информацию о ней в интернете и нашли ее резюме со строчками о том, что та работала в крупных компаниях и была ведущим архитектором проектов.
Как отмечает представитель покупателей, с учетом профессии и характера Маргарита не произвела впечатление ведомого человека. Ее описывают как волевую, с сильным характером, любящую контроль.
«Все, кто участвовал в сделке — два риелтора, покупательница, ее муж — сказали в один голос, что она вела себя как обычный человек: участвовала в разговоре, показывала эмоции. Видно было, что она готова к контакту с человеком, воспринимала всё происходящее как нужное ей. Более того, риелтор, которая вела сделку с ее стороны, сказала, что это уже не первая сделка, и никаких изменений в сравнении с тем, как она вела себя на предыдущей, не было — та же адекватная женщина, приятная в разговоре», — подчеркивает Алексей.
Точку в этой истории поставит суд, хотя на данном этапе вопросов очень много. Главный из них — как мошенники полтора месяца удерживали внимание Маргариты, продолжая убеждать ее в действительности фальшивой выписки из ЕГРН и при этом не поторапливая с покупкой.
С требованиями к банкам перспективы, по мнению Алексея Дигаса, тоже туманны.
«Как сказал банковский сотрудник, если бы она шла делать переводы не через банкомат, а через сотрудника банка, то там могли насторожиться», — добавляет представитель Нины и Евгения.
Есть судебная практика, когда банк возвращает деньги [переведенные мошенникам], но тогда должен быть сотрудник, чтобы отреагировать. Машина не реагирует.
Сама Маргарита в суде появилась лишь раз (на самом первом заседании) и ни с кем тогда не разговаривала. Она также отказалась разговаривать и с журналистом E1.RU.
