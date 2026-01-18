Вброс или «коррекция» — что на самом деле творится с семейной ипотекой в России, спросили экспертов

Семейная ипотека останется, но по новым правилам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

2026 год начался для рынка ипотеки с проблем. Появился вброс, будто бы крупнейшие банки России приостановили выдачу семейной ипотеки. Соцсети, разумеется, тут же взорвались. В числе банков в соцсетях называли, например, «Россельхозбанк», пресс-служба которого официально это опровергла, подтвердив, что «продолжает принимать новые заявки по семейной ипотеке и выдавать уже одобренные».

А вот в «Т-Банке», как пишет РБК, выдачу приостановили на одну-полторы недели.

Официальные ведомства поспешили успокоить рынок. В Минфине заявили, что «никаких ограничений для банков в выдаче семейной ипотеки не вводилось», а сами кредитные организации продолжают работать в рамках действующих правил. Возникает логичный вопрос: чего же на самом деле в 2026 году ждать от ипотечных программ и откуда вообще возникли слухи? Подробности — в материале MSK1.RU.

Многие пытались запрыгнуть в последний вагон

Эксперт рынка недвижимости, директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин объяснил MSK1.RU: с 1 февраля вступают в силу новые правила выдачи семейной ипотеки. Именно с этим действительно может быть связана временная приостановка приема заявок в отдельных банках. Новые правила: одна льготная ипотека на семью, супруги становятся созаемщиками автоматически.

«Это закрывает схемы с оформлением двух кредитов на каждого супруга и донорские программы», — объясняет Тумин. И, как он говорит, изменение условий как раз и спровоцировало ажиотажный спрос: декабрь стал рекордным по объему выдач семейной ипотеки. Спрос резко вырос именно на фоне ожидания ужесточения условий, и многие семьи старались «успеть вскочить в последний вагон».

Дело в том, что семьи, которые рассчитывали воспользоваться старыми (конечно, более мягкими) условиями, массово подавали заявки. Заодно этот всплеск, видимо, и стал важным фоном для нынешнего информационного «перегрева».

Дополнительным фактором давления на банки может стать сокращение господдержки, говорит Тумин: «С 1 января государство сократило компенсацию кредитным организациям на 0,5 процентного пункта, что влияет на экономику программы».

В результате банки вынуждены пересчитывать рентабельность продукта. Часть игроков отреагировала повышением требований к первоначальному взносу до 30–50%, другие — временной приостановкой приема заявок, разъясняет эксперт.

Льготная ипотека — не благотворительность

Более жесткую позицию занимают сами банкиры. В частности, советник председателя правления «Национального Банка Сбережений» Анастасия Кудрявцева в беседе с MSK1.RU отмечает, что ситуация с временной приостановкой выдачи семейной ипотеки крупными банками может выглядеть логичной, учитывая, что «для банка ипотека с господдержкой — это не благотворительность, а сложный финансовый инструмент, где маржа минимальна, и любые изменения условий сразу делают продукт либо убыточным, либо слишком рискованным».

Так что с точки зрения банков временная пауза в условиях изменения условий выдачи может оказаться стандартным управленческим шагом: «Банки анализируют обновленные параметры программы, оценивают нагрузку на капитал и только после этого принимают решение — возвращаться в программу, корректировать условия или ждать дополнительных разъяснений от регуляторов».

Краткий перерыв, чтобы заново оценить изменяющиеся условия, — это нормально, говорит Кудрявцева. И напоминает, что банки всегда именно так поступали в предыдущие годы, когда серьезно пересматривались условия льготных программ.

«Дом.РФ» — главный оптимист

Несмотря на катастрофические заголовки, заполнившие соцсети, эксперты сходятся во мнении: для семей ситуация не критична. Крупнейшие банки продолжают принимать заявки, а сама программа сохранена до 2030 года со ставкой 6%.

«Да, с февраля правила станут жестче, но это не закрытие программы, а ее адресная настройка под тех, кто действительно нуждается в поддержке», — спокойно объясняет Тумин.

Более того, он уверен, что новые механизмы могут даже расширить возможности заемщиков. По словам эксперта, вступают в силу новые правила рефинансирования комбинированных кредитов: можно будет отдельно рефинансировать рыночную часть с сохранением льготной ставки на первые 6–12 млн.

Анастасия Кудрявцева также призывает не поддаваться панике: «Исторически такие паузы чаще всего заканчивались либо возобновлением выдач, либо перераспределением спроса в пользу других банков, которые быстрее адаптировались к новым условиям».